Историк напомнил об оккупации Турцией сирийских территорий: "Эрдоган обвиняет Россию в аннексии Крыма, грубо нарушая международное право"

29 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетает в Сочи на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Фото: REUTERS

29 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетает в Сочи на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. А за неделю до этого, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН, Эрдоган заявил:

- Мы придаем большое значение защите территориальной целостности и суверенитета Украины, включая Крым, аннексию которого мы не признаем.

Эти слова турецкого лидера «оставили неприятный след», как выразился пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, однако, по его же словам, не рушат перспективы проведения успешного и содержательного рабочего визита Эрдогана в Россию.

Но все же интересно напомнить, кто упрекает Россию в «аннексии» Крыма. Оставим в стороне войну Турции с Кипром в 1974 году и длящуюся с тех пор фактическую оккупацию турками Северного Кипра, ставшего непризнанным никем, кроме самой Турции, «Турецкой Республикой Северного Кипра». А что сегодня делают турецкие войска на территории Сирии? Сайт kp.ru попросил прояснить ситуацию ведущего научного сотрудника Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, кандидата исторических наук Станислава Михайловича Иванова.

- Через день после выступления Эрдогана на той же Генассамблее ООН министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад потребовал вывода турецких войск с территории Сирийской Арабской Республики. Он призвал мировое сообщество поддержать усилия Сирии по освобождению оккупированных Турцией территорий на севере страны. Дамаск считает, что главная причина эскалации ситуации в провинции Идлиб и вокруг нее - это «турецкая оккупация, а также поддержка, которую оказывает Анкара антиправительственным террористическим группировкам».

- Сколь обоснованны обвинения Турции именно в «оккупации» сирийский территорий?

- Судите сами: Эрдоган неоднократно заявлял, что не признает легитимность режима Асада и подчеркивает, что оккупированные турецкими войсками территории никогда не вернутся под юрисдикцию нынешнего сирийского руководства. На оккупированных сирийских землях Турция упорно устанавливает свой контроль: создает протурецкие органы власти из числа функционеров оппозиции и исламистов типа «Братьев-мусульман», формирует альтернативные Дамаску силовые структуры (армию, полицию, спецслужбы), турецкий язык и турецкая лира вводятся в обращение, вместо изгнанных семей курдов заселяются десятки тысяч туркоман и арабов из числа сирийских беженцев. По сути дела, завершается процесс аннексии Турцией этих сирийских территорий и создание марионеточных органов власти.

- А исторические аргументы своей аннексии части Сирии Турция выдвигает?

- Анкара заявляет об исконной принадлежности этих районов на севере Сирии Османской империи, и что на оккупированных турками территориях и в самой Турции в лагерях беженцев проживает сирийцев больше, чем на подконтрольных Асаду землях. Турция решила направить к концу сентября дополнительный контингент своих ВС в провинцию Идлиб на усиление дислоцированной там ранее группировки турецких сухопутных войск. Грубо нарушая международное право в Сирии, Эрдоган пытается обвинять Россию в аннексии Крыма, игнорируя ее исторические права на полуостров и мнение подавляющего числа его жителей.

- Почему Москва, несмотря на явно недружественные заявления Эрдогана, все же заинтересована в диалоге с Анкарой?

- Россия пошла на тесное сотрудничество с Турцией по Сирии в расчете на то, что турецкие власти в астанинском и женевском форматах будут способствовать мирному решению сирийского кризиса. То есть, смогут отделить радикально настроенные антиправительственные группировки от сил вооруженной оппозиции в провинции Идлиб, добиться разоружения террористических организаций типа «Джабга ан-Нусра» и «Гейят тахрир аш-Шам» (запрещены в РФ). Но этого не случилось. Под предлогом борьбы с «Исламским государством» (ИГ - запрещенная в РФ организация) турецкие войска вторглись на север Сирии, оккупировали часть провинций Алеппо и Эль-Хасака, провели несколько военно-карательных операций против курдского населения, поддержали на фронте в Идлибе антиправительственные силы в борьбе с армией Асада и его партнерами. Естественно, с боевиками-джихадистами ИГ турки в боестолкновения на вступали, поскольку долгое время до этого сотрудничали с ними. Но если раньше Москва во многом «закрывала глаза» на все высказывания и действия Эрдогана явно антироссийской направленности в Ливии, Сирии, Нагорном Карабахе, то теперь эти и другие разногласия принципиального характера могут обостриться.

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