В Кремле перечислили темы переговоров Путина и Эрдогана в Сочи 29 сентября 2021

Путин и Эрдоган планируют обсудить ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи 29 сентября 2021 года обсудят сразу несколько вопросов, сообщает пресс-служба Кремля.

Помимо российско-турецкого партнерства в политической и торгово-экономической областях планируется обсудить ситуацию в Афганистане, Сирии, Закавказье и Ливии.

"Будет также проведен обстоятельный обмен мнениями по актуальным международным вопросам, включая развитие ситуации в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье", - говорится в сообщении на сайте президента России.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление, что президент Турции Реджеп Эрдоган заявил об "аннексии" Крыма во время подготовки его визита в Сочи. По словам Пескова, адресатом послания турецкого лидера Кремль видит "безусловно себя".

Напомним, президент Турции заявил, что Анкара не признает Крым частью России и считает необходимым сохранить территориальную целостность Украины.