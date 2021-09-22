Оголтелый национализм или трезвый расчет: Почему Турция снова заговорила о том, что Крым не российский

Все было ожидаемо — но скандал от этого меньше не стал. С завидной регулярностью официальная Анкара крайне резко высказывается о российском Крыме: называет полуостров «аннексированным», выражает поддержку «территориальной целостности Украины». Сейчас, как и год назад, такие слова прозвучали после встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с его киевским коллегой Владимиром Зеленским.

Двумя днями ранее в почти тех же выражениях высказался и официальный представитель МИД Турции — Танжу Бильгич: мол, Анкара «не признает результаты» минувших выборов депутатов Государственной Думы в Крыму. То есть это не экспромт Эрдогана — а позиция его правительства. Притом, что еще этим летом Россия отправляла свои самолеты-амфибии тушить пожары в Анталии, где одна из этих уникальных машин разбилась. То есть наши пилоты погибли, в буквальном смысле спасая Турцию.

И это не говоря о том, что между двумя странами продолжаются совместные проекты: от экспорта российского голубого топлива по газопроводу «Турецкий поток» и до строительства АЭС «Аккую». Почему же уважаемый партнер раз за разом всаживает нам нож в крымскую спину? Есть три взаимодополняющих версии.

Накачка национализмом перед выборами

Эрдоган у власти уже 20 лет, но все когда-нибудь заканчивается. Еще в 2015 году его партия ПСР взяла почти 50% голосов на выборах. Однако потом из-за экономических проблем рейтинги упали, и ПСР, чтобы остаться у власти, вступила в коалицию с младшим партнером в лице небольшой партии националистов. Параллельно Эрдоган и сам усилил дрейф вправо: стал все громче говорить о необходимости турецкой экспансии в самых разных формах.

Когда надо, он апеллирует к наследию Османской империи (которая в лучшие годы включала земли от Триполи до Багдада), когда надо — к пантюркизму (учению о «единстве тюркских народов от Стамбула до Алтая»), а еще называет себя «защитником мусульман» во всем мире. Любой эксперт скажет, что эти три сущности — неоосманизм, пантюркизм, исламизм — слабо пересекаются, а порой и противостоят друг другу. Но для простых людей такой диалог с позиции силы идет на ура. Не даром год назад, когда Турция помогла Азербайджану «решить вопрос» с Нагорным Карабахом, горячие молодые мусульмане в разных странах, включая Россию, с удовольствием устраивали автопробеги под турецкими флагами.

При чем же тут Крым? Для вида, конечно, Анкара вместе с Западом признает полуостров украинским. Но до 1783 года тот был жемчужиной в короне Османской империи. А еще там живут крымские татары, то есть Эрдоган может разыграть все три своих любимых карты: «вернем наследие османов, поможем братьям по крови и возродим исламское присутствие».

Других козырей, кроме идеологической накачки, у Эрдогана не осталось. За последние пять лет его страна влезла в международные конфликты вокруг средиземноморского шельфа, Ливии, Сирии, Южного Кавказа; в последних трех регионах оперируют турецкие ЧВК. Но имперская экспансия — это колоссальные расходы. Курс турецкой лиры за последние пять лет упал почти в 2,5 раза, жителям крупных городов кажется, что они стали беднее. И на последних муниципальных выборах партия ПСР уже проиграла кресла мэров ключевых мегаполисов — Стамбула и Анкары. Теперь единственный шанс президента — сдвинуться еще дальше вправо, в том числе с помощью националистической крымско-турецкой риторики.

«Крымские ворота» для экспансии в Киев

Зеленский уже поспешил поблагодарить Эрдогана за «правильные слова» по поводу полуострова. Но это все равно, что говорить спасибо банку, который выдает кабальный кредит и не скрывает желания обобрать тебя до нитки. Например, параллельно (и в почти полной тиши) Украина и Турция готовятся подписать соглашение о зоне свободной торговли.

Простой вопрос: кто же в этой ЗСТ будет доминировать? Кто кому будет экспортировать свою продукцию после снятия таможенных препон: страна с разваленной индустрией и аграркой (даже свиное сало Украина завозит из России) — или агрессивная региональная держава, создавшая за последние годы целые секторы экономики наподобие производства беспилотников?

А еще в рамках подписанных «пакетных сделок» 3 сентября сего года началось воздвижение мечети в Одессе. При поддержке Турции, конечно. Ведь это место тоже когда-то принадлежало османам. Строят новую мечеть и в Киеве. Она обещает стать крупнейшей в Незалежной. И тоже при братской помощи дорогих турецких друзей — на святое им денег не жалко.

Так что, пока Эрдоган год за годом льет в уши Зеленскому успокоительные слова про «украинский Крым» — турецкие бизнесмены и идеологи продолжают тихую экспансию на Украину.

Россия от этого, разумеется, не выигрывает. Но стоит только сказать южным партнерам: «Как же так? Ведь мы вам помогли справиться с попыткой военного переворота 2016 года?» — то те переходят в режим «сам дурак». Мол, если в Москве открыто действует «посольство Курдистана» (курды мечтают создать свое государстве, в том числе из турецких территорий) — то и мы имеем моральное право поставлять Украине свои беспилотники «Байрактары». Которые будут применяться против Донбасса…

«Пакетная сделка» с Западом

В чем туркам не откажешь — так это в умении торговать. И торговаться. Турция продает блоку НАТО (в котором состоит с 1952 года) необходимость «защиты от российской агрессии» — и одновременно на переговорах с Москвой обещает «вместе заниматься мирным урегулированием в Сирии без участия американцев».

Евросоюзу она предлагает «контроль за потоками беженцев с Ближнего Востока», за что получают из Брюсселя 3 млрд евро в год. Москву она прельщает неприсоединением к режиму западных антироссийский санкций и диверсификацией поставок энергоносителей через уже упомянутый «Турецкий поток». Аддис-Абебе она продает помощь в конфликте эфиопов с Суданом и Египтом, а Хартуму — урегулирование спорных вопросов с Эфиопией. Китай покупает у Эрдогана нейтралитет в «уйгурском вопросе» (на западе Китая многих уйгуров и других мусульман массово посадили в «центры перевоспитания», по сути — лагеря; притом, что Эрдоган, как мы уже сказали, позиционирует себя «защитником мусульман», но не ищите логики в голом политическом расчете).

Так что, вероятно, и жесткая риторика по Крыму была платой Турции за какие-то бонусы. Например, нейтралитет американских «гуманитарных сеток» на предстоящих в 2023 году выборах. Или молчание Вашингтона относительно «дела Халкбанка» (многомиллиардной коррупции в одном из крупнейших финансовых учреждений страны, ниточки от этих попилов ведут к членам семьи президента, а ключевой свидетель — совпадение — живёт в США).

Так чья же Турция? Прозападная? Проамериканская? Евразийская? Нет. Это национальное государство турецкого народа (при том, что одних курдов, не считая других меньшинств, там живет 10-20%). И это государство жестко отстаивает свои национальные интересы, которые — вот сюрприз — далеко не во всем совпадают с нашими.

И можно в очередной раз кричать о «ятагане, всаженном в нашу спину» — а можно тихо поучиться тому, как, имея минимальные ресурсы (98% нефти и газа для нужд Турции приходят из-за рубежа), это государство играет сразу на многих досках. И — по крайней мере, пока — не проигрывает.

Хитрые маневры перед переговорами с Россией

За 2020 год экспорт России в Турцию составил $15 млрд; импорт России из Турции — лишь $5 млрд. То есть эта торговля нам выгодна, мы на ней зарабатываем. Поэтому и принимаем в Москве гостей из Анкары, несмотря на все их, говоря дипломатическим языком, инсинуации.

И со стороны Турции это похоже на попытку лихо сыграть плохими картами. Ведь и в случае с Китаем в 2019 году Эрдоган вначале говорил о «притеснении уйгуров»; потом, встретившись с Си Цзиньпином (и, видимо, получив новые кредиты), сменил пластинку. В нынешнем году он опять, хоть и не столь резко, поднял уйгурский вопрос (возможно, кредиты закончились). Очень напоминает его тактику и по крымскому вопросу.

Кстати, 29 сентября анонсирован визит «лучшего друга Украины» Эрдогана… в Сочи. На переговоры с Владимиром Путиным. Так что шумные высказывания на «полуостровную» тему напоминают нехитрый восточный менталитет: кто громче крикнет — тот и хозяин положения.

И в России, конечно, все это прекрасно просчитывают. В конце концов, рычаги давления — запрет на экспорт турецких овощей и чартеров в Анталию — мы можем применить в любой момент: прецеденты были.