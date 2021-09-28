Пассажиров такси избавят от водителей-уголовников: Власти готовят ужесточения

Вводится прямой запрет для работодателей нанимать граждан в такси с неснятыми или непогашенными судимостями за ряд преступлений Фото: Евгения ГУСЕВА

Водителям с судимостью за тяжкие и особо тяжкие уголовные преступления запретят работать таксистами, а также управлять другими видами общественного транспорта. Пакет законопроектов на эту тему, подготовленных в правительстве, поступил в Госдуму.

Изменения вносятся в Трудовой кодекс и ряд законов. Основных заслонов будет два. Во-первых, вводится прямой запрет для работодателей нанимать граждан с неснятыми или непогашенными судимостями за ряд преступлений — появится новая статья в ТК. А во-вторых, корректируется порядок для тех, кто собирается заниматься пассажирскими перевозками в качестве индивидуальных предпринимателей — потребуется справка об отсутствии судимости, иначе ИП не зарегистрируют.

ОТ КОГО НАС БУДУТ ЗАЩИЩАТЬ?

Новшества затронут не только водителей-россиян, но и мигрантов из стран Евразийского экономического союза (Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия). Почему именно их, объясняется в пояснительной записке к законопроекту об изменениях в ТК: остальным иностранцам надо получать разрешение на работу в России или патент, а там отсутствие судимости — уже одно из требований. То есть, грубо говоря, гражданин Таджикистана (эта страна не входит в ЕАЭС), судимый в России или на родине за убийство, грабеж или изнасилование, легально работать таксистом у нас и так не может. А гражданин Армении или Киргизии до сих пор — вполне мог, наравне с собственно россиянами.

В законопроектах дан и перечень тех самых тяжких и особо тяжких преступлений, с судимостью за которые доступ к пассажирам будет перекрыт. Так потому, что в законах России и других стран-участниц ЕАЭС нет единообразия в понимании «тяжести» преступлений.

Вот от кого собираются защищать нас, пассажиров.

При перевозках легковыми такси — с неснятой или непогашенной судимостью за:

-убийство,

-умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,

-похищение человека,

-грабеж, разбой,

-преступления против половой неприкосновенности

и половой свободы личности,

-преступления против общественной безопасности,

-преступления против основ конституционного строя и безопасности государства,

-преступления против мира и безопасности

человечества.

При перевозках прочим общественным транспортом:

-преступления против общественной безопасности,

-преступления против основ конституционного строя и безопасности государства,

-преступления против мира и безопасности человечества.

Кто не понял, «преступления против половой неприкосновенности» - это изнасилования. А формулировки про безопасность государства, общества, человечества подразумевают прежде всего терроризм, содействие ему, призывы к террористическим актам, хранение оружия и боеприпасов и т. п.

Кстати, в пояснительной записке приводится любопытная статистика из московской жизни — правда, за 2017 год (что поделать, долго у нас законопроекты готовятся — но, судя по всему, ситуация не слишком изменилась). В результате операции «Заслон», проведенной ГУ МВД России по г. Москве, только за период с 16 по 25 августа 2017 г. среди столичных таксистов было обнаружено: девять бывших убийц, двое, привлекавшихся за захват заложников, пятеро — с судимостью за изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

КАК СТАНУТ ПРОВЕРЯТЬ И ЧТО БУДЕТ С ТЕМИ, КТО УЖЕ РАБОТАЕТ

Тем, кто уже работает — это записано в законопроекте — надо будет до 1 марта 2023 года предъявить работодателю справку об отсутствии судимости или факта уголовного преследования, либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. Как предполагается, новшества вступят в силу с 1 сентября 2022 года. То есть водителям-мигрантам дается полгода на то, чтобы при необходимости добыть нужные документы или их заверенные копии на родине, сделать перевод на русский язык и удостоверить его в соответствии с российским законодательством. Российскую справку можно будет получить через портал госуслуг.

Еще одно новшество. Впредь работодатели, если против их водителя возбуждено уголовное дело по обвинению в одном из перечисленных выше преступлений, обязаны будут немедленно отстранить его от пассажирских перевозок — до оправдательного вердикта суда. Информацию будут передавать правоохранительные органы.

С ипшниками, работающими самостоятельно, без работодателя, разбираться будет тот орган, который их регистрирует — то есть налоговая. Разбираться будут по межведомственному взаимодействию. Налоговая получит информацию от правоохранительных органов — и просто прекратит регистрацию замешанного в нехороших делах водителя-ИП. Уже открытые ИП также проверят путем межведомственного взаимодействия.

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