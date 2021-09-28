В российских больницах станет больше врачей-мигрантов: Правительство хочет упростить трудоустройство для медиков из-за рубежа

Минтруд расширяет список работ, на которые иностранцы смогут устраиваться наравне с россиянами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

АРТИСТОВ ХВАТАЕТ, ДОКТОРОВ МАЛОВАТО

Российский паспорт - лучший стимул для иностранца, чтобы приехать на работу в нашу страну! А заодно и неплохой способ избавиться от кадрового дефицита в некоторых отраслях. Так считают в Минтруде.

Ведомство подготовило проект приказа, который расширит перечень профессий, дающих право на упрощенное получение российского гражданства. Кроме того, иностранцы - представители таких профессий могут устраиваться на работу без квот, то есть наравне с россиянами. В список добавили 61 профессию, в основном из области медицины. Также в него войдут оператор машинного доения, инженер-химик и некоторые другие специальности.

Заодно ведомство планирует убрать из нынешнего списка 28 специальностей. Среди них - ведущий программы, организатор экскурсий, артист-солист балета. Всего в перечне будет 113 профессий.

Налицо тенденция: творческих работников нам и своих достаточно, а вот врачей-мигрантов правительство хочет привлечь побольше. Неужели россияне уже не хотят работать не только на стройках и в ЖКХ, но уже и в медицине? И вообще, какие мигранты нам нужны, а без каких мы вполне обойдемся?

«ЭТО НЕ РЕШИТ КАДРОВУЮ ПРОБЛЕМУ»

- С одной стороны, документ выглядит благообразно: в медицине недостаточно кадров, нужно привлекать мигрантов. Речь идет не про Москву - здесь медиков как раз хватает - а про регионы, бедные села, - говорит Юрий Васильевич Крупнов, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. - Но с другой стороны, это сиюминутное желание «залатать дыры» в занятости может иметь серьезные последствия. Оно программирует дальнейшее отставание в подготовке медиков. Допустим, сегодня мы увеличим миграционный поток, «поскребем по сусекам» в Средней Азии, приедут иностранцы и займут вакансии. Через несколько лет возникнет вопрос: нужно ли увеличивать подготовку медицинских кадров? Но ведь «дыры» уже будут закрыты, поэтому и готовить свои кадры, получается, незачем.

Напомню, несколько лет назад в российских авиакомпаниях разрешили работать иностранным пилотам. У нас закрыли 10 из 12 авиационных училищ, а потом выяснилось, что не хватает 3000 летчиков. Позвали иностранцев, это помогло решить сиюминутную проблему, но ситуация осталась прежней.

- Но ведь медиков сейчас действительно не хватает. Пандемия, нагрузка увеличилась...

- Если в данный момент недостаточно каких-то специалистов, издайте указ, что нужно изменить условия для иностранцев не навсегда, а на какое-то время. Как в ситуации с пилотами: можно было разрешить иностранцам эту работу, скажем, на пять лет, а за это время наладить подготовку собственных кадров. Так нет же: разрешили, и посчитали, что проблема решена.

- Тогда на какие специальности нужно привлекать мигрантов?

- Если звать на работу иностранцев и давать им подобные стимулы, то это нужно делать под конкретные проекты. Допустим, мы хотим поднять производство электромобилей и нужно привлечь квалифицированных специалистов из-за рубежа. В таком случае им можно в особом порядке давать российское гражданство.

А составление перечней профессий - ложный путь, который не поможет решить кадровую проблему в глубинке. Люди, которые упрощенно получают гражданство, потом все равно оказываются в Москве. Зачем мигранту из Азербайджана или Узбекистана ехать в село? Возможно, он и поработает там полгода, но потом диаспора поможет ему устроиться на хорошую зарплату в столице. Так что такие списки только открывают дверь для комфортной миграции.

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