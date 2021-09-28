В Москве пройдет первый конгресс Ecumene 2021 по вопросам климата и финансов

Посол доброй воли ООН, председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов на радиостанции `Комсомольская правда`. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

46 стран участников конгресса, 70 спикеров, десятки мероприятий… Такова деловая программа первого конгресса Ecumene 2021 по устойчивому развитию, посвященному вопросам ответственного финансирования. Миссия - включить позицию России в глобальную повестку устойчивого развития.

О чем будет идти речь на конгрессе? Организаторы объясняют следующим образом: «Цели устойчивого развития ООН до 2030 года ставят перед человечеством новые ориентиры по трансформации. Для эффективной адаптации к этим условиям требуется объединение усилий различных стран, а также государства, бизнеса и гражданского общества. Значимым фактором данного процесса становится формирование общих правил игры в новой экономической реальности.

Россия занимает важное место на карте мирового климатического баланса, выступая в качестве важного глобального экологического донора.

Ее вклад в глобальную экономическую повестку выражается в объемной доле деловых контактов, торговых и финансовых потоков с экономическими агентами развитых и развивающихся стран».

В целом, картина кажется благостной. Да, на мировой климатической арене наша страна играет одну из важных ролей. Но при этом реализовать климатическую стратегию мешает «отсутствие системного диалога между российским бизнесом и представителями международного сообщества по вопросам формирования и достижения целей устойчивого развития создаёт серьёзный коммуникационный разрыв и приводит к существенным рискам для бизнеса».

Участники конгресса, среди которых заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, генеральный директор, Европейская банковская федерация Мейс Уим, посол доброй воли ООН, председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Вячеслав Фетисов, обсудят как будет формироваться мировая климатическая повестка до 2030 и 2050 годов, какие изменения ждут капиталистическую модель экономики, как государство и бизнес могут управлять новыми финансовыми рисками. И, наконец, как включить позицию России в глобальную повестку устойчивого развития.

В самом начале мероприятия прозвучат видеообращения от исполнительного директора Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), заместителя Генерального секретаря ООН Ингер Андресен, руководителя аппарата г-жи Мейрид МакГиннесс, Комиссара ЕС по финансовым услугам, финансовой стабильности и Союзу рынков капиталов Пауэр Питера, посла Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации Джона Дж. Салливана, специального советника Генерального секретаря ООН по вопросам климата Харта Селвина Чарльза.

Отдельный блок деловой программы посвящен водной тематике и так называемой «синей» экономики. Спикеры затронут вопросы финансирования сохранения и развития морских и водных экосистем.

«Синяя» экономика — это новая концепция, которая поощряет более эффективное управление океаном, или «синими», водными ресурсами. Подобно «зеленой» экономике, модель «синей» экономики направлена на улучшение благосостояния людей и социальной справедливости при одновременном значительном сокращении экологических рисков.

Только экономика Мирового океана оценивается ежегодно примерно в 1,5 триллиона долларов США, 80% мировой торговли осуществляется по морю, 350 миллионов рабочих мест во всем мире связаны с рыболовством, поэтому важно развивать устойчивое управление водными ресурсами на благо природы и экономического развития.