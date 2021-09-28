В США кончаются деньги: Минфин может объявить дефолт в октябре

В США разгорается очередной бюджетный кризис. Фото: REUTERS

В Соединенных Штатах разгорается очередной бюджетный кризис. Демократы и республиканцы не могут договориться, сколько потратиться в следующем году, и уже с октября из-за этого правительственные органы могут оказаться просто парализованы.

А уже с нового года финансового года, то есть с начала октября, вся мощь американского бюрократического аппарата рискует превратиться в тыкву, ведь денег на зарплаты чиновников нет, и формально все сотрудники министерств и агентств должны уйти в «отпуск».

Для продолжения работы госорганов Конгресс США должен санкционировать увеличение потолка государственного долга, на который ориентируются в Минфине - ведомстве, финансирующем дефицит путем выпуска государственных облигаций. Правда сейчас не самый лучший момент для этого, так как из-за партийных дрязг республиканцы не идут на компромисс, поэтому и сам проект нового увеличения госдолга пока завис. В Палате представителей две партии смогли договориться, а вот в Сенате республиканцы пошли на принцип, не разрешив даже начать дебаты по этому вопросу. А с учетом того, что на повестке дня у законодателей лежит еще проект программы Белого дома по модернизации инфраструктуры на триллион долларов, то вопросов у противников демократов множество, как и способов выкрутить руки сопартийцам Байдена.

Конечно, в случае шатдауна жизнь в стране не прекратится, тем более, такое бывало в истории США не раз, а самый длинный вынужденный отпуск продолжался больше месяца. Самые важные ведомства продолжат функционировать, правда в усеченном формате, а вот те, от кого не зависит безопасность, вполне могут закрыть свои двери для граждан.

Последний раз госдолг достиг потолка в августе 2019 года, когда он превысил 22 триллиона долларов. Если же сейчас американским законодателям удастся прийти к консенсусу, то Минфин получит возможность работать на временной основе до декабря 2022 года, когда новый состав Конгресса примет уже окончательное решение. Сейчас задолженность превышает 28,5 триллиона долларов.

Министр финансов США Джанет Йеллен. Фото: REUTERS

Впрочем, если ситуация пойдет по самому негативному сценарию, то Вашингтон вообще может объявить дефолт – первый в своей истории. И об этом со страниц The Wall Street Journal предупредила не абы кто, а сама министр финансов США Джанет Йеллен. Впрочем, подавляющее большинство экспертов называет вероятность дефолта чрезвычайно низкой, ведь таким образом Вашингтон своими руками вызовет масштабный экономический кризис, который, наложившись на продолжающуюся эпидемию коронавируса, рискует потопить Америку.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Владимир Васильев, доктор экономических наук, главный научный сотрудник Институт США и Канады РАН

- В принципе демократы на сегодняшний день могут принять законопроект о финансировании федерального правительства по временной схеме и на однопартийной основе, то есть с помощью только своих членов в Палате представителей и Сенате, однако им необходима ещt и поддержка плана модернизации инфраструктуры стоимостью 1,2 триллиона долларов, который администрация Байдена очень хочет принять. Если же демократы хотят решить эту проблему с госдолгом единолично, то они должны будут провести эти расходы в рамках бюджета на 2022 финансовый год, который заканчивается в сентябре 2022 года. А это значит, что проблема госдолга снова появится аккурат перед промежуточными выборами в Конгресс в ноябре 2022 года, и этот скандал может ухудшить результаты демократов. Республиканцы тоже это понимают и поэтому не идут на уступки.

Сейчас демократам требуется так называемое двухпартийное решение, чтобы их поддержали хотя бы 10 республиканцев, и тогда они смогут перенести эту проблему на 2023 год. Посмотрим, удастся ли партии Байдена убедить оппонентов.

Если говорить по поводу дефолта, то средства на финансирование деятельности властей у Минфина США иссякнут, по разным оценкам, в период от 15 октября до 4 ноября. Тогда уже и наступит пора по-настоящему экстренных мер и решений, а пока у американцев есть еще около двух недель.

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