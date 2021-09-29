Клей для вен: эксперт рассказал об инновационном методе лечения варикоза

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Клеевая облитерация — один из самых современных и перспективных методов лечения варикозной болезни вен нижних конечностей. Об истории и особенностях данной методики мы поговорили с флебологом, руководителем Центра флебологии «СМ-Клиника», доктором медицинских наук, членом Ассоциации флебологов России и Европейского венозного форума Олими Ширинбеком.

- Каковы причины возникновения варикозной болезни, и кто в группе риска?

- Хронические заболевания вен, к которым относится и варикозная болезнь вен нижних конечностей, возникают из-за дисплазии соединительной ткани — врожденного состояния, которое предрасполагает к растяжимости соединительной ткани. Это основной фактор. А вот разовьется это в болезнь или нет, зависит от так называемых факторов риска. К ним относятся длительные статические нагрузки – долгое нахождение в положении сидя и стоя; лишний вес; малоподвижный образ жизни. (Который, кстати, приобретает сегодня признаки пандемии.) Также к факторам риска развития варикозной болезни относят курение и прием гормональных препаратов. Самое неприятное, что в случае, если генетическая предрасположенность и факторы риска сходятся, то это приводит к развитию не только варикозной болезни, но и к целому ряду других заболеваний, в основе которых лежит дисплазия. Это, в частности, геморрой, плоскостопие, грыжи – паховые и пупочные, у женщин – опущение органов, грыжа межпозвонкового диска. Все это родственные заболевания.

Что касается темы нашего с вами разговора, то варикозной болезнью называют расширение поверхностных вен в результате патологического сброса в них крови из глубоких вен. Кровь скапливается в расширенных венах. Эти скопления и являются причиной всех проблем – тромбозов, трофических язв. Цель лечения заключается в том, чтобы предотвратить данные осложнения. В группе риска – люди с семейной историей варикоза, а также представители некоторых профессий, которые по роду деятельности длительно пребывают в сидячем или стоячем положении. Это, к примеру, бухгалтеры, парикмахеры, повара.

- Вы сказали, что цель лечения – предотвратить или купировать развитие осложнений. То есть, последствий этой дисплазии. Значит, с самой врожденной слабостью сосудистой стенки уже ничего не поделаешь?

- Да, это заложено в генах. Поэтому все наши рекомендации направлены на то, что лишь косвенным образом может повлиять на укрепление сосудов. Двигательная активность, лечебная гимнастика, плавание, ходьба, велосипед — все это укрепляет мышцы ног, что, в свою очередь, позволяет поддерживать в тонусе и сосуды.

- Как проявляется варикозная болезнь, если находящийся в группе риска человек не выполняет этих простых рекомендаций?

- Для варикозной болезни характерен целый ряд симптомов. Начаться все может с ощущения тяжести в ногах, отеков, чувства усталости в ногах, которая усиливается во второй половине дня или на фоне длительного стояния или сидения. У женщин – в период гормональных изменений. Также это может быть ощущение тяжести в ногах после авиаперелетов. И это все еще до внешних проявлений!

Ну а главным видимым проявлением варикоза являются расширенные вены в виде сеточек, звездочек или в виде откровенно выступающих над поверхностью кожи расширенных, извитых вен.

Современная классификация варикозной болезни подразделяет ее на шесть классов. Появление сосудистых звездочек и сеточек свидетельствует о первом классе болезни. Второй класс – когда расширенные вены видны, что называется, невооруженным глазом. При третьем классе заболевания к расширенным венам прибавляется отек. Четвертый класс – изменения кожи в виде потемнения, возможно появление венозной экземы. Пятый класс – есть закрытая язва. Шестой класс – открытая трофическая язва. Состояние, при котором есть жалобы – я рассказал о них выше – но нет внешних проявлений, принято считать нулевой стадией.

При осмотре важно понять, связаны ли жалобы пациента с расширенными венами, или же у него есть сопутствующие заболевания суставов, позвоночника. Боли в ногах или отеки могут возникнуть не только из-за варикоза.

- Может ли варикозная болезнь привести к жизнеугрожающему состоянию, если ее не лечить?

- К сожалению, да. Задача врача и пациента как раз и состоит в том, чтобы предотвратить три основных осложнения. Самое грозное – тромбоз, когда скопившаяся в расширенной вене кровь сворачивается, и образуются тромбы. А также тромбофлебит – когда тромбоз сопровождается воспалением стенки вены. Это острые состояния, требующие немедленной помощи.

Трофическая язва, которая жизни не угрожает, но существенно снижает ее качество, носит хронический характер. Пациенты вынуждены жить с этими язвами до тех пор, пока врач не устранит пораженную вену одним из доступных способов.

Наконец, третье осложнение – это кровотечение. Зачастую даже небольшого повреждения кожи над пораженной веной достаточно, чтобы вызвать массивное кровотечение.

- Сейчас доступна малотравматичная методика в лечении варикозной болезни – клеевая облитерация. В чем ее суть?

- Клеевая облитерация — одна из самых новых и перспективных технологий лечения варикозной болезни вен нижних конечностей. Эффективная и безопасная — это было доказано в целом ряде исследований, результаты которых опубликованы в авторитетных научных изданиях. После того, как клеевая облитерация по системе VenaSeal показала положительные результаты у очень большого количестве больных, этот метод разрешили в Евросоюзе (в 2011 году), затем в США (в 2015-м) и, наконец, в 2017 году метод разрешили применять в Российской Федерации. Тем не менее даже сегодня, по прошествии 4 лет, далеко не все врачи знают про эту методику. Между тем это, пожалуй, наиболее безболезненный способ радикального решения проблемы варикозного расширения вен.

Олими Ширинбек, флеболог, руководитель Центра флебологии «СМ-Клиника», доктор медицинских наук, член Ассоциации флебологов России и Европейского венозного форума. Фото из личного архива Олими Ширинбека

Обратимся к сути методики. В расширенную вену через единственный прокол заводится катетер, через него подается клей, который склеивает стенки вены изнутри. Сосуд сужается, узлы исчезают, кровь в них больше не скапливается. Процедура не требует проведения анестезии, так как практически безболезненна. Метод абсолютно нетравматичен: после операции пациент встает и уходит домой, и почти сразу может возвращаться к привычным нагрузкам. Существенным преимуществом этого метода является то, что нет необходимости в ношении специального трикотажа. Напомню, что более ста лет варикозную болезнь лечили хирургически, причем после операций пациентам приходилось носить компрессионные чулки или гольфы. Клеевой метод этого не требует, что, безусловно, облегчает задачу и врачу, и больному. Особенно это касается людей старшего возраста: у них часто встречаются проблемы с артериальным кровотоком, что является противопоказанием к ношению трикотажа.

- А что происходит с веной после «заклеивания»?

- Она исчезает. Перестает существовать как вена. Если говорить простым языком, то она из трубочки превращается в шнурок.

- Общий кровоток при этом не страдает?

- В ноге есть поверхностные и глубокие вены. По поверхностным течет 10% крови, по глубоким венам — 90%. Когда в поверхностных венах возникает варикоз, все 100% венозного кровотока берут на себя глубокие вены. Поверхностные уже никогда не смогут восстановить свою функцию, поэтому задача врача заключается в том, чтобы не допустить развития самых опасных осложнений — тромбозов и трофических язв.

- А что это за клей такой?

- В основе клеевой облитерации вен лежит использование клея VenaSeal на основе цианакрилата. Это вещество знакомо медицине еще с 50-х годов прошлого века. Оно широко применялось в хирургии, травматологии, офтальмохирургии. В хирургии сосудов цианакрилат начали использовать в 2000 году. Сперва для предотвращения сосудистых катастроф и массированных кровотечений из крупных сосудов. И уже оттуда клей перекочевал во флебологию, в лечение вен нижних конечностей. Клея требуется очень мало: на то, чтобы закрыть просвет подкожной вены длиной 60-70 см, нужно всего около миллилитра или полутора миллилитров клея.

- Нужно ли в дальнейшем повторять процедуру?

- Нет, ее достаточно провести один раз.

- Можно ли этот метод лечения применять при запущенных случаях варикозной болезни?

- Данный метод универсален. Наш опыт показывает, что он подходит как для молодых, активно работающих пациентов, которые не позволяют себе длительно находиться на больничном, так и для людей преклонного возраста, так называемой группы неприкасаемых. (Их называют так потому, что другие методы лечения им не подходят из-за большого количества сопутствующих заболеваний.) Также метод можно применять на всех стадиях и классах варикозной болезни. В том числе в самых запущенных случаях.

Благодаря клеевой облитерации лечение варикоза перестало быть сезонным явлением. Такие операции мы можем проводить летом, так как пациентам, повторю, нет необходимости носить компрессионный трикотаж. В нашем Центре флебологии за минувшее лето мы провели более 110 клеевых облитераций вен.

- Можно ли сделать эту процедуру по полису ОМС?

- К сожалению, сегодня по ОМС данная процедура недоступна. Зато в рамках добровольного медицинского страхования мы клеевые облитерации проводили. Я уверен, что настанет время, когда эта операция будет доступна и по ОМС, так как она снимает с системы здравоохранения большое бремя. Лечение варикоза становится амбулаторным, трудоспособность сохраняется, так что государству будет выгодно платить за нее деньги — она сэкономит гораздо больше.

- Какие советы можете дать тем, у кого генетическая предрасположенность к варикозу, а также людям в группах риска?

- Бороться нужно с факторами риска. Прежде всего — с малоподвижным образом жизни. По образному выражению одного из врачей-исследователей, варикоз является платой человечества за возможность прямохождения. Вертикальная ходьба создает все условия для того, чтобы давление в венах повысилось, вены расширились.

Активная ходьба, плавание, езда на велосипеде, занятие подвижными видами спорта – лучшая профилактика варикозного расширения вен нижних конечностей. Длительного стояния и сидения необходимо избегать. А при наличии видимого расширения вен на ногах — как можно скорее обратиться к флебологу.

Процитирую Авиценну, великого ученого десятого века, который в своем классическом труде так сказал о профилактике болезней:

«Подвижный, быстрый человек гордится стройным станом. Сидящий сиднем целый век подвержен всем изъянам. С гимнастикой дружи всегда, веселым будь. И проживешь сто лет, а может быть, и более. Микстуры, порошки – к здоровью ложный путь. Природою лечись в саду и в чистом поле». Эти наставления целиком и полностью актуальны и сегодня в профилактике варикозной болезни и ее жизнеугрожающих осложнений.

Если же болезнь все же наступила, медлить с лечением нельзя. Как можно скорее обратитесь к врачу, который сможет поставить точный диагноз и назначит адекватное лечение. Сегодня у специалистов-флебологов есть все ресурсы для быстрого, успешного и безболезненного лечения варикозной болезни.