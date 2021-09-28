Врач, избитый мужем «пациентки в хиджабе»: Никаких комплиментов я ей не делал!

Врач нижневартовской частной клиники Владимир Жирноклеев Фото: СОЦСЕТИ

Врач нижневартовской частной клиники Владимир Жирноклеев в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал об инциденте с мужем своей «пациентки в хиджабе», который три дня назад напал на дерматолога прямо на рабочем месте.

По словам нашего собеседника, пациентка явилась на осмотр «в районе 14:30», вскоре ушла, и «минут через 15-20» в кабинет вломился ее разъяренный муж (позже выяснилось его имя — Бахриддин Азимов). Молодой мужчина обрушил на ничего не подозревавшего врача град ударов. Межнациональная драка — вернее говоря, просто избиение — попало на видео, вызвав чудовищный скандал в Сети.

В свою очередь, Владимир Жирноклеев категорически отрицает, что как-либо упоминал этот мусульманский предмет одежды. Фото: СОЦСЕТИ

По версии господина Азимова, «праведный гнев» был вызван тем, что врач отпустил комплимент в адрес его жены и нелицеприятно высказался относительно хиджаба.

В свою очередь, Владимир Жирноклеев категорически отрицает, что как-либо упоминал этот мусульманский предмет одежды. Да и вообще — общался с пациенткой исключительно по-деловому, тем более, что она тоже медработник (числится в одном из городских учреждений):

— Нет, комплиментов я не говорил, — вспоминает собеседник радио «Комсомольская правда». — После осмотра я заметил, что она [пациентка] немного расстроилась, поэтому я сказал: не переживайте, это все нормально, это рабочие процессы — я медик, вы медик, «у вас на коже красиво» — в том плане, что никакой патологии нет. Ведь я где-то раз в два-три месяца кого-нибудь в онкодиспансер отправляю с меланомой… Когда пациентка меня перебила: мол, «не надо мне комплименты делать» — я ей сразу ответил, что это не комплимент, у меня есть супруга, а это исключительно о состоянии вашей кожи.

По версии господина Азимова, «праведный гнев» был вызван тем, что врач отпустил комплимент в адрес его жены и нелицеприятно высказался относительно хиджаба. Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас господин Азимов находится под домашним арестом в ожидании суда. Однако и для его оппонента драка не прошла даром. Как писала «КП-Тюмень», из-за сотрясения мозга у Жирноклеева началось дрожание рук, и он временно не может проводить операции.

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