Облико аморале: главные скандалы Сильвио Берлускони

Как истинный итальянец, Берлускони любит вкусную еду, футбол и красивых женщин. На последних политик и обжегся. Фото: YouTube

29 сентября исполняется 85 лет одному из самых ярких политиков последних десятилетий — бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони. Весь мир знал о его секс-вечеринках, налоговых махинациях и связях с мафией, но это не мешало итальянцам голосовать за его партию, а самому Берлускони почти 10 лет руководить страной.

ВЕЗДЕ ДРУЗЬЯ

Будущий магнат, известный ловелас и дважды премьер Италии родился в 1936 году в одном из неблагополучных районов Милана - Изола («Остров»). Свое название квартал получил из-за того, что был был в буквальном смысле заперт между двумя главными вокзалами — Центральным и «Порта Гарибальди», железнодорожные пути которых отрезали его от основного города, создавая из него настоящее рабочее гетто. Со всем вытекающим антуражем — бродягами, уличной преступностью, грязью и пьяными драками.

Впрочем, со временем стало только хуже. Папа-банкир не нашел общий язык с фашистским правительством, и семья бежала в Швейцарию. Там будущий премьер-министр из городской шпаны вынужден был перековаться в деревенского мальчишку: Сильвио каждый день подрабатывал на ферме получая в качестве оплаты ведерко простокваши.

Потом образ человека от сохи пригодится Берлускони в политической карьере. Хотя после окончания войны и возвращения в Милан он получил самое что ни на есть классическое образование: сначала латынь и Закон Божий ему вбивали в голову монахи-салезианцы (примерно в те же годы там грыз гранит науки нынешний Папа Римский), а затем учили юриспруденции профессора Миланского университета. Кстати, именно во время учебы сложился круг его ближайших друзей: кто-то стал судьей, кто-то связался с мафией, кто-то ушел в политику, но все они продолжали поддерживать друг друга.

К тому моменту от благополучия банкирской семьи не осталось и следа, и юный Сильвио вынужден был сам зарабатывать себе на кусок пиццы.

Будущий олигарх пробовал себя в роли фотографа, торговца пылесосами, ведущего концертов, экскурсовода, аниматора и даже певца на круизных лайнерах. Правда свой первый и единственный альбом любовных баллад на неаполитанском диалекте «Meglio ’na Canzone», проданный в количестве 45 тысяч экземпляров, он выпустил лишь в 2003 году.

Тогда же, в 1957 году, Сильвио в итоге «взялся за ум» и устроился на постоянную работу в строительную фирму «Immobiliare costruzioni», а уже в 1961 году провел свою первую самостоятельную сделку по продаже недвижимости, что для тех лет было просто феноменальным успехом.

В молодости будущий олигарх планировал стать ресторанным певцом и даже собрал свою группу. Фото: Marka/Universal Images Group via Getty Images

ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ СИЛЬВИО

Амбициозному и хорошо образованному Берлускони очень быстро надоело «работать на дядю». Душа же требовала свободы и больших денег, так что буквально через год Сильвио совместно с подрядчиком Пьетро Канали основывает свою первую кампанию «Союз застройщиков Милана». Для внесения своей инвестиционной доли он тогда отдал все сои сбережения, выпотрошил пенсионные накопления отца и назанимал денег у друзей. При этом Сильвио, чтобы не тратиться на профессионалов, выступил в проекте одновременно в роли администратора, переговорщика с чиновниками, риэлтора, архитектора, декоратора, прораба, садовника, продавца и промоутера. Но дело того стоило — в итоге удалось продать все 100 далеко не самых ликвидных квартир. Свою роль сыграли и родичи Берлускони в городской администрации, которые помогали ему выигрывать тендеры на землю.

Вдохновленный успехом, новоявленный бизнесмен в 1968 году приобрел земельный участок в 712 га на северной окраине Милана, где и реализовал один из самых своих знаменитых строительных проектов — комплекс «Милан-2», ставший отражением самых совершенных технологий городского планирования того времени.

Тогда же Сильвио сделал свои первые шаги как политик. У дешевизны купленной им земли был и подвох - прямо над возводимым районом проходила посадочная линия аэропорта. Но в 1973 года Берлускони, буквально терроризируя своими визитами римских чиновников и организовывая многочисленные петиции будущих «счастливых обладателей» квартир к правительству Италии, добился изменения траектории полетов.

На заработанные тогда капиталы Сильвио и приобрел в том же году свою роскошную 70-комнатную виллу в окрестностях города Аркоре, ставшую его резиденцией и местом проведения нашумевших «бунга-бунга» вечеринок.

ВЛАСТИТЕЛЬ ДУМ

Успех успехом, но Сильвио не хотел останавливать на достигнутом и в конце 70-х решил попробовать себя на зарождающемся в Италии рынке коммерческого телевидения. До 1974 года все телеканалы принадлежали государству, но и после разрешения частникам войти в этот бизнес вещание в прямом эфире, равно как и выпуск телепередач, включая новости, оставались для них под запретом. Берлускони взялся за новое дело с присущими ему обстоятельностью и хитростью. В 1978 году он стал первым, кто обошел мораторий властей, приобретя кабельный канал «Telemilano 58», который работал в построенном им же районе «Милан 2». Формально телевещанием подобная деятельность не считалась, а значит и запреты на нее не распространялись. Так что можно сказать, что Сильвио являлся еще и владельцем первого свободного ТВ страны.

По сравнению с унылыми дикторами госканалов, шоу Берлускони поражали воображение: концерты, викторины, мультики, сплетни о жизни звезд. В общем все то, что нужно, чтобы вся семья не отлипала от телевизора.

А уже к 1984 году Берлускони обладал контролем над трмя общенациональными телевизионными каналами — «Canale 5», «Italia 1», «Rete 4», которые потом стали основой холдинга «Mediaset».

Даже в этом деле проявилась страсть магната к красивым женщинам именно на его телеканалах впервые в Италии появился ночной эфир, где показывали шоу-варьете с полуобнаженными танцовщицами.

ВЕЧЕРИНКИ С «МЕДСЕСТРАМИ» И «СТЮАРДЕССАМИ»

Как известно, где большие деньги, там и красивые женщины. Берлускони был официально женат 2 раза, причем со своей последней законной супругой актрисой Вероникой Ларио он развелся спустя 30 лет брака — в 2014 году. Однако это не мешало ему появляться на публике в компании молодых моделей, а порой и вовсе быть уличенным в связях с девушками «легкого поведения». Один из самых громких скандалов разгорелся в 2009 году, когда Берлускони явился на вечеринку по случаю совершеннолетия топ-модели Ноэми Летиции, которую называли его любовницей, и подарил золотое ожерелье с бриллиантами.

Ну а уж за его романом с красавицей Франческой Паскале и вовсе наблюдал весь мир, ожидая, когда же состоится их свадьба.

Любимой темой итальянских СМИ стали вечеринки «бунга-бунга» на той самой вилле в Аркоре. На эти закрытые мероприятия Берлускони приглашал своих политических партнеров, представителей бизнес-кругов и других влиятельных людей Италии и не только. Развлекали «сильных мира сего» десятки молодых, в том числе и несовершеннолетних, девушек, в том числе и проституток, услуги которых щедро оплачивал Сильвио. Дорогие гости могли угоститься не только вином и закусками, но и красотками в костюмах школьниц, горничных или стюардес.

На одной из таких вечеринок Берлускони познакомился с Каримой Эль Маруг по прозвищу Руби. На тот момент горячей марокканке было всего 17 лет. Утеха с ней стоила Берлускони политической карьеры и дала ход одному из самых громких и затяжных судебных процессов против олигарха, коих он прошел не мало.

Вилла Берлускони видела самое разнузданное веселье. Фото: YouTube

ФАМИЛИЯ НА БУКВУ «Б»

Всего в отношении Берлускони велось 61 судебное расследование и уголовное дело. В чем его только не обвиняли: в связях с масонской ложей «П2», сотрудничестве с мафией, во взяточничестве, коррупции, отмывании денег, налоговом мошенничестве, давлении на свидетелей и так далее.

Большинство уголовных дел либо рассыпались, либо закрывались из-за сроков давности. В Италии в свое время даже ходила то ли легенда, то ли шутка, что Берлускони, будучи премьером страны принимал законы, согласно которым «правонарушения, совершенные человеком с фамилией на букву Б в понедельник такого то числа не считаются преступлением». Так это или нет, мы никогда не узнаем, однако факт остается фактом Сильвио был осужден трижды, однако после всех апелляций наказание он понес только по делу о налоговых преступлениях, да и то в связи с амнистией и преклонным возрастом был освобожден от тюремного заключения и «отрабатывал повинность», трудясь волонтером в элитном доме престарелых. По «делу Руби», кстати, он в итоге тоже был оправдан.

Все эти тяжбы не прошли даром для магната как в финансовом плане, ведь только на услуги адвокатов он потратил за эти годы около 700 миллионов евро, так и в плане здоровья — в последнее время политик частенько становится пациентом больниц.

P.S.

Несмотря на все неурядицы, наш юбиляр по прежнему в седле и, хотя и ведет разговоры о приемнике, уходить из политики и бизнеса не собирается, заседает в Европарламенте, продолжая руководить как остатками своего холдинга (который изрядно потрепали судебные издержки), так и собственной «карманной» партией.

Единственное, что изменилось — вести себя он стал намного скромнее, вечеринок больше не устраивает и спокойно живет на своей вилле.