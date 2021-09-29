История с дочкой Наташи Королевой - лживый пиар или реальное достижение медицины

Муж артистки Тарзан отреагировал на случившееся весьма эмоционально. Фото: НТВ

Недавно Наташа Королева объявила, что у нее в Америке растет двухлетняя внебрачная дочь. Эту невероятную историю певица, которую стали подзабывать после громкого скандала с изменой ее мужа стриптизера Сергея Глушко (Тарзана), рассказала в программе «Секрет на миллион» Леры Кудрявцевой. К слову, само откровение предполагало вознаграждение. Сообщение стало новостью даже для самых близких людей Королевой - мамы, мужа, сына.

Чтобы открыть свою тайну Лере Кудрявцевой, Королевой пришлось выпить стопку для храбрости. Фото: НТВ

Свидание в Сан-Франциско

Напомним, у Наташи Королевой и Сергея Глушко есть 19-летний сын Архип. Супруги давно мечтали о втором ребенке. Исполнительница хита «Желтые тюльпаны» призналась, что в 2015 году пыталась стать мамой с помощью ЭКО, для чего сдавала яйцеклетки, которые заморозили. Беременность оказалась неудачной, замершей. Остались четыре яйцеклетки, две из которых она недавно согласилась подарить своему киевскому другу. Он переехал в Америку, где преуспел и превратился в миллионера. Этот друг-гей мечтал о детях. И Королева стала донором яйцеклетки его выношенной суррогатной матерью дочки. Сама певица призналась в студии, что была шокирована, когда друг рассказал, что все удалось и теперь у него растет наследница. Со слов исполнительницы, он даже отблагодарил ее, вручив 50 биткоинов (сейчас они оцениваются в 173 млн руб.).

- Я ездила в Сан-Франциско в апреле проведать одного человека. Это девочка. Ей скоро будет два годика, эта девочка - моя родственница. Она мне родная по крови. У меня есть дочь, она родилась благодаря суррогатной матери, - заявила артистка на телепрограмме. Муж Сергей Глушко устроил истерику в студии, услышав, что у жены есть внебрачная дочь. Однако быстро остыл и простил.

Оказалось, супруги даже ездили в гости к тому другу Королевой, видели ребенка. Но Глушко не знал, что эта девочка - дочь его жены.

Со слов певицы, по договоренности она может рассказать ребенку, что является ее биологической мамой, по достижении девочкой 16-летия. Однако почему-то эту договоренность нарушила и уже сегодня открыла тайну всему миру.

Во время эфира Наташа показала видео, на котором она нянчится со своей дочкой. Фото: НТВ

«ЭКО сейчас модная тема на ток-шоу»

- Очень странная история, - высказалась пиарщица Антонина Саврасова. - Оставить ребенка сиротой при живой маме - кто на такое способен?! Королева говорила, что очень любит детей, и чтобы оставить свою кровиночку у кого-то - как она смогла вообще на такое пойти?! И зачем она все это рассказала на весь свет? Ради денег? Другое дело, если все это - чистой воды вымысел и пиар. А это очень похоже на утку. Я была директором Джигурды и знаю, как придумываются инфоповоды. Сейчас суррогатное материнство, доноры, яйцеклетки, ЭКО - самые модные темы, и Королева попала в тренд.

Медики тоже скептически отнеслись к рассказанному Наташей Королевой.

- У Королевой уже была замершая беременность после процедуры ЭКО, это значит, что качество ее яйцеклеток оставляет желать лучшего, - высказалась гинеколог Елена Саломатина. - Если яйцеклетки жизнеспособные и качественные, то зародыши не только приживутся, но и будут выношены, даже вне зависимости от условий, в которых находится роженица. Яйцеклетки женщин после сорока лет чаще всего бракованные. И от них проблематично получить потомство. Мужские сперматозоиды полноценны и у возрастных мужчин, а для женщин есть возрастные ограничения. Не случайно рекомендуют применять яйцеклетки от молодых женщин до 30. Даже в доноры не берут женщин за сорок. Очень сомнительно, что Королева, которая сама не смогла родить в зрелом возрасте, сумела стать донором.

По словам певицы, малышка - ее копия, точно такая же, какой она сама была в детстве. Фото: НТВ

«Технически это возможно»

Мы решили спросить у профессиональных репродуктологов: могло ли из двух замороженных клеток появиться потомство? То есть рассказанное Королевой вообще могло осуществиться в реальности?

- Технически для современной репродуктивной медицины такое реально, - сказал «КП» репродуктолог, кандидат медицинских наук, эксперт по репродуктивной технологии Борис Лордкипанидзе. - Но сомнения в правдивости тоже имеются. Обращают на себя внимание ее слова о том, что она с помощью ЭКО пыталась сама стать матерью. Но беременность была замершей. Значит, яйцеклетка была не вполне качественной. А при этом из оставшейся яйцеклетки удалось сурмаме родить ребенка. Но мне сложно судить, потому что здесь не хватает фактических данных. Мы не знаем, во сколько лет она криоконсервировала свой биоматериал. Безусловно, с возрастом качество материала падает... Обычно как происходит: женщина, которая сдает яйцеклетки, сначала проходит процедуру суперстимуляции яичников. В результате у нее вырабатывается в отличие от нормального менструального цикла не одна яйцеклетка, а в несколько раз больше - скажем, десять. Они извлекаются посредством пункции. Дальше при необходимости они оплодотворяются мужским семенем (в пробирке). Это начальная стадия, лабораторно контролируемая. Из оплодотворенных клеток выбираются самые лучшие, они идут для подсадки. Обычно перед консервацией идет оценка яйцеклеток, пригодных для замораживания, для оплодотворения, и отсеивается тот материал, который потенциально не подходит. По практике обычно из десяти «выстреливает» одна яйцеклетка. Их же не одну оплодотворяют. Обычно берут и несколько штук оплодотворяют в пробирке мужским семенем, потом наблюдают за ними три - пять дней. Из оплодотворенных выбирают самые лучшие (одну-две), у которых процесс деления клеток идет наиболее перспективно. Именно их подсаживают матери либо суррогатной матери. Но чувствуете разницу: что из десяти клеток выбрать одну лучшую, а что из двух выбрать. Соответственно, когда выбирается из десяти самая лучшая, то шансов больше. Из двух - шанс значительно ниже, но его все равно исключить нельзя. И если это правда, что у гея появилась на свет дочка с помощью одной клетки Королевой, то в этом случае сыграла свою роль биологическая вероятность - повезло.

Наш эксперт - репродуктолог Борис Лордкипанидзе. Фото: Instagram.com

- Двух подаренных клеток достаточно, чтобы успешно оплодотворить и подсадить сурмаме?

- Теоретически да. Хотя шансы минимальны. Если те две клетки, которые Королева отдала другу, потенциально подходили и после оплодотворения делились с нужной скоростью, они пригодны к подсадке. Подчеркиваю, как медик я подтверждаю, что рассказанное Королевой могло быть в реальной жизни. Но в контексте происходящих сегодня событий в сфере шоу-бизнеса большинство новостей там - хайп. И я не исключаю, что это всего лишь громкое заявление для привлечения внимания.

- Можете допустить, что все это выдумка от и до?

- Да. Здесь 50 на 50. В наше время не важно событие, а важно, как его преподносят.

«За деньги - любые сюжеты»

Зрители программы разделились на два лагеря: одни верят Королевой, другие считают все выдумкой в духе мексиканского сериала. Многие уверены, что за фотографии внебрачной дочери Королева выдала снимки племянницы Сони и сына своей подруги - косметолога из Майами Александры Петрич.

- Я, когда услышала эту новость, сразу подумала, что Королева гонит, - заявила «КП» продюсер Олеся Сазыкина. - Позвонила в программу «Секрет на миллион», где у меня друзья работают. Они все ржали, мол, неужели ты поверила?! Сказали, что все придумано и разыграно. Королева просто наврала. Такое сейчас время - любой позор ради денег.

- История Королевой вызывает вопросы и сомнения, - согласна и концертный директор певца Александра Кузьмина Наталья. - Я имею дело с телешоу и знаю, что часто на них редакторы придумывают сценарии и артисты за деньги их отыгрывают. Мы и сами в этом участвовали не раз. Помните актера Валерия Магдьяша, который сыграл Джамшута в «Нашей Раше»? Так вот, не так давно он на ток-шоу заявил, что якобы стал донором спермы для двух девочек, у которых нетрадиционная, однополая семья. Они захотели ребенка, но без мужчины в этом не обойтись. Решили обратиться к известному актеру. Мол, так многие делают, чтобы хорошие гены были. Магдьяш сам на передаче рассказал, что он стал донором. Потом узнал, что родилась дочка. И пришел на передачу, чтобы провести тест ДНК и проверить родство с девочкой.

- И что показал тест ДНК - он ее отец?

- Нет, конечно. Вы поймите, это шоу! Почему бы Королевой в то же самое не поиграть?

КСТАТИ

Отец - американский IT-миллиардер?

Леонид Радвинский. Фото: Facebook

На телевидении певица не озвучила имени гея-друга, хотя указала, что он родом с Украины, сделал карьеру в IT-индустрии и разбогател. В прессе уже вычисляют претендента на отцовство внебрачной дочери. В качестве наиболее подходящей кандидатуры озвучено имя IT-миллиардера Леонида Радвинского - владельца эротического портала OnlyFans. Ради хайпа такой человек мог бы согласиться подыграть Королевой. Хотя однозначно не выяснено, имеет ли он нетрадиционные отношения, ведь Леонид был женат, сейчас в разводе. К тому же Королева сказала, что ее друг вроде бы не так давно в Америке, а Леонид приехал в Штаты из Одессы еще в юности.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

Если биоматериал предоставляет замужняя женщина, требуется согласие супруга

- Что меня смущает в этом сюжете - криобанки обычно ответственно и щепетильно относятся к хранению клеток, - высказал свое мнение юрист Дмитрий Кузьмичев. - Если их замораживала замужняя женщина, то принято спрашивать на эту процедуру согласие мужа. Соответственно, и при реализации клеток тоже ставят в известность мужа. Криобанки так поступают, чтобы оградить себя от потенциально возможных претензий от второй половинки. А тут для супруга Королевой все стало сюрпризом. Странно. Условно говоря, если биологический отец появившегося ребенка захочет отсудить алименты от биологической матери (то есть Королевой), он это сделает. И в этом случае пострадает законный муж - семейный бюджет-то общий. Еще и во избежание таких случаев криобанки ставят в известность супруга о том, что его жена собирается стать донором и у нее могут появиться дети на стороне.

- Со слов Королевой, у ее друга есть однополая «жена», которая как бы мать ребенку, так что претензий быть не может!

- Для закона это вторично, тем более для США. Здесь важен факт заявления со стороны того человека, который воспитывает ребенка, его претензия к биологической матери. Если ДНК подтвердит, что женщина является матерью этого ребенка, и отец будет спрашивать с нее алименты, то суд удовлетворит его требование. То, что она называет отца ребенка богачом - мол, алименты ему не нужны, - ну и что? Сегодня богатый, а завтра разорился. К тому же криптовалюта, которую он ей заплатил, - сомнительная вещь. Нередко биткоины - это способ уйти от налогов. На бумаге проводят биткоины, а в реальности платятся настоящие деньги. Не знаю историю с Наташей Королевой, но допускаю, что тут и денежный какой-то есть подвох.