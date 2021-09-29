«Она билась лицом о маты»: история талантливой гимнастки Тамары Лазакович

Тамара Лазакович на своем любимом снаряде - бревне. Фото: Виктор БУДАН/ТАСС

В 1971 году Тамара Лазакович стала абсолютной чемпионкой Европы, а потом и абсолютной победительницей Спартакиады народов СССР и чемпионата страны. На следующий год представительница Белоруссии блеснула и на Олимпиаде-1972 в Мюнхене, где стала олимпийской чемпионкой в команде, выиграла «серебро» на бревне, «бронзу» в многоборье и вольных упражнениях.

Но потом она как-то быстро ушла со спортивного небосклона, хотя перед ней открывались отличные перспективы. А вскоре и вовсе пропала с радаров, пока в ноябре 1992-го ее тело не было обнаружено на железнодорожных путях недалеко от Витебска.

«Дружим 61 год»

Трехкратная олимпийская чемпионка Галина Горохова уже много лет помогает бывшим спортсменам. Фото: Вячеслав Ун Да-син/ТАСС

- Вы всех знаете. А у вас есть какая-то картотека бывших чемпионов? - обращаемся к президенту Российского союза спортсменов, трехкратной олимпийской чемпионке по фехтованию Галине Гороховой, которая помогла множеству бывших спортсменов найти себя в обычной жизни.

- Нет, у меня картотека вся в голове. Ну, я 62 года в спорте, я со всеми выступала, я на 19 Олимпиадах была, а в четырех сама участвовала. Со многими, кто жив, поддерживаю отношения. Дружу вот уже 61 год с чемпионкой наших первых Олимпийских игр 1952 года толкательницей ядра Галиной Зыбиной, ей уже 90 было, в том году исполнилось. Перезваниваемся с гимнастками - Лидией Ивановой, Ларисой Латыниной...

- Как себя чувствует наша самая титулованная спортсменка, девятикратная олимпийская чемпионка Лариса Семеновна Латынина?

- Она в прошлом году похоронила своего мужа. Ей уже 86 лет…

- А у Лидии Ивановой (вдовы знаменитого футболиста Валентина Иванова) поразительно молодой голос.

- Она такая, шустрая, как веник, поэтому у нее голос молодой. Она в шоу-бизнесе, в шоу-программах, везде участвует. Молодец!

«Ушла в лес с лесником»

- Она, по-моему, прилично выпивала, и это ее погубило, - вспоминает Тамару Лазакович Галина Горохова. - По-моему, она потом вышла замуж за лесника...

- Галина Евгеньевна, наша замечательная гимнастка Лидия Иванова рассказывала, что «Томочка была великолепной и очень целеустремленной спортсменкой». Но ворошить прошлое Лидия Гавриловна не захотела. Сказала, что тут вспоминать, когда и ее тренера уже нет в живых… И все же, какой она была, Тамара Лазакович?

- Да, Тамара стремилась к высоким результатам. И если что-то у нее не получалось (я однажды наблюдала), она брала и начинала себя о маты лицом бить - вот тебе, вот тебе. Сама себя наказывала. Вот такая одержимая была девица. Может быть, у нее наследственность какая-то в семье, я не знаю, но она спилась, по-моему, в конце концов, с этим лесником уехала в лес жить. В общем, конец у нее был печальный.

Пенсия 52 тысячи рублей

- Галина Евгеньевна, трагедия с Лазакович случилась как раз в период развала Советского Союза. Но сейчас олимпийские чемпионы более защищены?

- Не то слово. Но мы сами этого добивались, а не кто-то о нас позаботился. Нет, конечно, поддержали наши начинания, но мы сами начали активно развивать эту тему защиты ветеранов спорта. И нас поддержал Владимир Путин, потому что он знает, что такое спорт высших достижений. Нам повезло.

- У олимпийских чемпионов, говорят, пенсия чуть ли не 60 тысяч рублей в месяц.

- Нет, пенсия у нас, как у всех, 28 тысяч. А еще есть так называемая стипендия президента, 52 тысячи к этому. Если ты выиграл Олимпийские игры. И призеры Олимпийских игр тоже получают, меньше, конечно, но тоже достойную сумму.

- А это касается только российских спортсменов или советских тоже?

- Это касается всех граждан РФ, независимо от того, когда они выиграли Олимпиаду.

- То есть это и советские чемпионы тоже?

- Вот я тоже получаю президентскую стипендию, хотя последний раз выступала в 72-м году.

- Вы ведете, конечно, огромную работу. Часто ли к вам за помощью обращаются, может быть, не самые знаменитые чемпионы?

- Знаете, если сказать, что есть деньги, по-моему, только ленивый может не обратиться… Мы добились каких-то социальных льгот, официально, через государство. Но денег у нас нет. У нас единственный спонсор - Олимпийский комитет, который нас поддерживает. Но он не может нам столько давать. Хотя мы и спортсменам высокого класса помогаем. Вот у нас недавно один ветеран онкологией заболел, попросил довольно приличную сумму, для того чтобы операцию сделать. Ему оказали помощь. Недавно мы похоронили серебряного призера Олимпийских игр, у которой не было родственников. Она в морге лежала, ее никто не брал. Обошлись похороны в 250 тысяч. Чтобы ее хотя бы сожгли. Ну, вот такая общечеловеческая, нравственная поддержка. Это мой гражданский долг.

ЕЩЕ ОДНА ИСТОРИЯ

«Боялись, что Коля подготовит конкурентов»

Николай Андрианов и Любовь Бурда на двоих завоевали 9 золотых олимпийских медалей. Фото: С. СОЛОВЬЕВ/РИА Новости

В гимнастике все переплетено, как связка сложнейших элементов во время выступлений на снаряде. В той замечательной команде, которая победила на Олимпиаде-1972, кроме Лазакович, выступали такие знаменитые спортсменки как Людмила Турищева, Ольга Корбут, Любовь Бурда…

У всех сложились судьбы по-разному. Но вот с этим злом столкнулась и Любовь Бурда, вышедшая замуж за нашего выдающегося гимнаста, семикратного олимпийского чемпиона Николая Андрианова. Его рекорд в 15 олимпийских медалей у мужчин только в 2008 году перебил американский пловец Майкл Фелпс.

Уходил Андрианов долго и мучительно, а умер он, как утверждают источники, от оливопонтоцеребеллярных дегенераций (которые вызываются чрезмерным употреблением алкоголя).

- Вы с Любовью Бурдой давно общались? Она ведь долго поддерживала своего мужа Николая Андрианова?

- Она его поддерживала, но она с ним развелась, - говорит Горохова. - Будучи в разводе, поселилась в Химках, но постоянно ездила к нему во Владимир. По-моему, у нее гражданский брак, но я в личную жизнь никогда не лезу, если мне что-то говорят - я знаю, если не говорят - не интересуюсь… Но знаю, что она была на его похоронах. Я тоже ездила туда, во Владимир. Она плакала, говорила: «Конечно, он отмучился». Хотя официально она была в разводе, но каждую пятницу она ездила туда.

- Во Владимире осталась Академия Андрианова, которую много лет тащила на семье Любовь Бурда.

- Он был великий спортсмен и прекрасный парень, замечательный человек. Он и тренер был замечательный, просто немножко его сломали. Он же одно время был президентом Федерации по спортивной гимнастике России. А потом ему сказали: уходи, уступи место этому. Он не хотел уступать. Но его поломали через колено, и он все-таки ушел. Он создал свою академию во Владимире, и к нему стали приезжать иностранцы. Некоторые испугались, что он подготовит сильных иностранцев, опять начали на него возводить поклеп. Пригрозили: если будешь привозить сюда, натравим кого-нибудь. Он взял и уехал в Японию тренировать. И там подготовил серебряного призера Олимпийских игр. Потом он вернулся.