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ЗДОРОВЬЕ29 сентября 2021 1:00

Можно ли прививаться от коронавируса при хроническом мокром кашле

Читателей «КП» консультируют эксперты Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Анна НИКОЛАЕВА
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Если кашель мучает постоянно, нужно обязательно пройти обследование.

Если кашель мучает постоянно, нужно обязательно пройти обследование.

Фото: Shutterstock

Во многих регионах России растет заболеваемость ковидом, специалисты предупреждают о четвертой волне напасти. Самое надежное средство защиты от нее - вакцинация. Продолжаем отвечать на самые частые народные вопросы о прививках от коронавируса. Сегодня наш консультант - заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья ПШЕНИЧНАЯ.

Если кашель мучает постоянно, нужно обязательно пройти обследование.

? Подскажите, пожалуйста, можно ли делать прививку от коронавируса, если у человека кашель с мокротой и увеличен шейный лимфоузел? Причину болезни врачи найти не могут.

Надежда.

- Кашель с мокротой и увеличенный шейный лимфоузел свидетельствуют о наличии острой или обострении хронической патологии. Причина обязательно должна быть. Это может быть заболевание органов дыхательной системы, ЛОР-органов. Не исключены и другие причины, которые дают такие симптомы. Эти причины могут быть как инфекционной, так и неинфекционной природы.

Вам необходимо пройти углубленное обследование. Советую начать с терапевта. Он обозначит перечень необходимых консультаций, лабораторных и инструментальных методов исследования. В таком состоянии вакцинироваться нельзя.

? Мне 79 лет. В апреле 2021 сделала прививку вакциной «ЭпиВакКорона». В октябре нужно сделать ревакцинацию, могу ли я использовать вакцину «Спутник Лайт» или другую?

С уважением

Нелля Ивановна.

- Для ревакцинации можно использовать как вакцину «ЭпиВакКорона», так и любые другие зарегистрированные вакцины, в том числе «Спутник Лайт».

? Я очень переживаю за сына - ему 40 лет, болел ковидом в декабре 2020 года, лечился дома, поражение легких было 20%. В июле этого года анализ на антитела был 6,74%; в сентябре - 2,1. Сын собирается прививаться «Спутником V». При этом у него была операция по удалению части вены на одной ноге, принимает периодически кроворазжижающие препараты. Постоянного лечащего врача, к сожалению, нет. Можно ли ему прививаться «Спутником»?

Валентина.

- Прежде всего в такой ситуации нужно проконсультироваться с врачом-флебологом (специалист, который занимается диагностикой и лечением заболеваний венозной системы. - Ред.) и терапевтом. Важно разобраться в причинах, приведших к флебэктомии (удалению варикозных вен). Требуется оценить лабораторные показатели гемостаза (свертывающей системы крови), лабораторные факторы риска атеросклероза (липидограмма, аполипопротеины А1, В и др.), подобрать дозу антикоагулянтов или антиагрегантов. А также, возможно, понадобятся другие препараты, которые вашему сыну нужно будет, скорее всего, принимать постоянно.

После консультаций и подбора терапии можно прививаться любой из зарегистрированных вакцин против коронавируса.

? Мы всей семьей (дедушка 69 лет, бабушка 70 лет и внучка 25 лет) в августе этого года переболели ковидом средней степени тяжести, на домашнем режиме. До этого у бабушки и внучки были сделаны две прививки «Спутник V», дедушка сделал одну, после которой была на 12-й день реакция (опухоль в месте укола). Наш вопрос: через какое время после окончания заболевания можно делать прививку от гриппа и ревакцинироваться от ковида?

С уважением

семья Гвоздовенко.

- Вакцинироваться от гриппа можно и нужно уже сейчас. Дедушке и бабушке также целесообразно пройти вакцинацию от пневмококковой инфекции. Эти прививки можно сделать в один день.

А вот от СOVID-19 вам всем нужно ревакцинироваться через полгода после перенесенного заболевания, то есть в феврале 2022 г.

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