"Они опять все уронили": происхождение и эволюция знаменитых мемов про котов

«Просто кость пушистая».

Котиков любят все. Если верить статистике, именно они любимые домашние животные. Да и вообще котейки на раз-два могут поднять настроение и развеселить. Стоит ли удивляться, что именно они стали героями самых популярных мемов*?

Отпути - нипутю

«не атпутю». Фото: Yoghikitt/Twitter

Наверняка многие видели веселые картинки с котиками, на которых подписи сделаны в стилизации под детский язык. Старт этому логопедическому безумию дала еще в 2017 году Никотинка с Бровями, пользователь Твиттера. На ее фото, где рыжий кот держит палец человека, появилась подпись «не атпутю». И понеслось… С тех самых пор детская речь нередко сопровождает картинки с котами: «Цмок, не хотю». Вполне вероятно, что другой мем под кодовым названием «дратути» тоже бессознательно вышел из «опути». Правда, в дратути действуют уже не только коты, а любые без исключения животные, которые будто бы выглядывают откуда-то.

Наташа и все-все-все

«Наташ, вставай, мы все уронили». Фото: catism/VK

«Наташ, вставай, мы все уронили» - однозначно самый популярный мем в интернете. Он абсолютно универсален. Его можно употребить при росте цен на нефть, при ярких высказываниях президента, при пристрастии к обжорству. Наверняка, каждый из нас получал такой мем, заточенный под личную ситуацию.

А появился мемасик про котиков еще в 2019 году ВКонтакте в сообществе Котизм. Только изначально картинка была другая: на девушку, лежащую по одеялом. с выжиданием и явным осуждением смотрели пара котиков. Потом девушка обрела имя, став Наташей, а котики размножились.

«Он не любить оващи»

«Он не любить оващи». Фото: shevyrolet/Tumblr

Белый кот, сидящий с недовольной мордой над тарелкой, нередко идет в прицепе с двумя барышнями, одна из которых тычет куда-то пальцем и при этом истерично орет. Можно смело сказать, что эти товарищи - большие поборники чистоты русского языка и адекватного оформительства. Они чаще всего «спорят», как читать ту или иную надпись, созданную креативным художником или дизайнером.

Две женщины пришли в мем из реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз» (серия вышла еще в 2011-м!). Одна участница плачет, а другая ее успокаивает. Daily Mail рассказала о том, что случилось в шоу, иллюстрировав заметку этим кадром. Но Тейлор Армстронг и Кайли Ричардс вошли в историю гораздо позже, в 2019-м, когда их совместили с котом, отвергающим овощи. Картинка же с усатым появилась в 2018-м. Ее опубликовал Tumblr с подписью «Он не любить оващи».

Про рыбов и красивое

Красивое. Фото: “Мемы про котов (по ржать)”/VK

- Вы продоете рыбов?

- Нет, просто показываю.

- Красивое…

Этот мем, кажется, перерос сам себя: все знают (или видели этот диалог), но не все видели его на картинке. Его тоже стали лепить к самым разным актуальным событиям. Например, к зарплате… Кстати, нашлись такие продавцы, использующие мем в своем продвижении: «Мы продоем рыбов» - гласит их реклама. Почему продавец, явно вынесший свою рыбу на реализацию, отказался продавать ее котам? Наверное, по их наглым мордам понял, что связываться с ними опасно, все равно обманут. Появился мем в соцсети ВКонтакте. А фотографию с жаждущими отведать рыбы котиками сделали в Китае еще… 7 лет назад!

Самая печальная кошка на планете

у Мами (так зовут кошку) было непростое прошлое. Фото: Mami_and_Morty/Instagram

Эта кошка из Сан-Франциско вполне себе веселая и игривая. Но в это с трудом верится, ибо природа одарила ее весьма своеобразным разрезом глаз. Кажется, что она очень грустит и вообще… того и гляди расплачется. Что бы она ни делала, создается впечатление, что кошка грустит.

Да, у Мами (так зовут кошку) было непростое прошлое. Она не меньше года прожила на улице. А потому и характер у нее был поначалу, когда ее взяли домой, диковатый. Она боялась людей, громких, резких звуков, предпочитала сидеть в укромном уголке и не высовываться. Но потом, убедившись, что в новой семье ее любят, Мами стала спокойной, общительной и ласковой.

Фотка грустной Мами появилась в 2018-м в Инстаграме. Позднее снимок использовали в Твиттере с ностальгической фразой: «Помнишь, как ты в детстве любил плюшки? Я тебе еще напеку. Ты только приезжай хоть иногда». После этого грустная кошка начала победоносное шествие по миру. Мем использовали, дабы напомнить внукам о бабушках, погрустить об СССР и во множестве других ситуаций.

Сейчас у Мами на пару с ее дружком Морти есть аккаунт в Инстаграме @Mami_and_Morty. Там можно порассматривать фотографии самой печальной кошки на планете и от души погрустить.

Какой еще бодипозитив?!

Бендер требовал еду, возмущался. Фото: benderchonkycat/TikTok

Толстого кота с черной «челкой», напоминающего персонажей фильма «Жмурки», оценили многие. Он появился в ТикТоке. Наши зрители были уверены: котик наш, российский! Где еще найдешь такого «братка»? Кот требовал еду, возмущался. А потом из видео превратился в картинку. Позже выяснилось, что котейка - иностранец. Снимает ролики его пожилая хозяйка Нэлла. Бендер (так зовут зверя) страдает ожирением. Посему бабуле пришлось посадить его на правильное питание. Но, как знать, вдруг, приобретя здоровье, котейка растеряет свое очарование?

Слюнявчик добрался до Челябинска

Неси черешню. Фото: 74.ru

Превосходит по габаритам Бендера серый полосатый кот в слюнявчике. Он в буддистском ожидании сидит в надежде получить лакомство.

Как это нередко бывает, снимок выстрелил не сразу. Сделан он был в 2017-м. Его опубликовал пользователь kirilblch, добавив подпись, оправдывающую полноту: «Просто кость пушистая». Мегапопулярным мем стал в 2018-м. «У нас закончился кленовый сироп, Дейв», - гласила новая подпись (приглядитесь, слюнявчик в кленовых листьях!).

А жителям Челябинска так понравился кот, что они нанесли его изображение на трансформаторный шкаф, расположенный на столбе. Челябинский кот требует: «Неси черешню». Маленький шедевр стал местной фишкой, которую показывают всем туристам.

В заметке использована авторская орфография мемов.

*Мем - это смешная картинка с надписью. Универсальное изображение, к которому можно подставить разные слова на определенную тему.