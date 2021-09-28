Взгляд со стороны. Немецкий режиссер рассказал что думает о России и русских

Немецкий режиссер Ханс-Йоахим Фрай во пресс-конференции. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Еще три года назад, книга стала бестселлером в Германии и Австрии. Её немецкое издание вышло в свет перед чемпионатом мира по футболу. Теперь она переведена на русский язык. Автор описывает, как он полюбил Россию, как встречался с президентом в 2009 году и о том, как приехал в страну, начал работать, а позже жить.

В презентации участвовал Помощник Президента, Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Он подчеркнул, что в Германии всегда с интересом относились к России.

- Несколько лет назад эта книга была опубликована в Германии. Она ориентирована, главным образом, на европейского читателя. Она стала бестселлером, вошла во все чарты продаж, потому что немцы часто писали о России, еще со времен великого князя Василия Ивановича, но мало кто писал, так глубоко погрузившись в российскую тему, - отметил Владимир Мединский.

Стоит отметить, что автор книги - Ханс-Йоахим Фрай - много лет жил и работал в России, поэтому и пишет о нас с вами не понаслышке. Правда, по словам Мединского, книга излишне комплементарна. «Можно было бы кое-что добавить».

- Господин Фрай очень корректный человек, поэтому он больше концентрировался на позитивных чертах России. Но это не значит, что мы должны смотреть в это «зеркало» и любоваться собой. Нам надо стараться соответствовать этому образу, - подчеркнул помощник президента.

Россиянам эта книга может быть особенно интересна, потому что глазами автора можно взглянуть на себя со стороны. Увидеть, что думают и как смотрят на Россию и россиян иностранцы.

- Книга написана как взгляд европейца, который хочет рассказать правду другим европейцам такой, какой он ее видит – о российской истории, культуре, деятелях искусства, - подчеркнул Ханс-Йоахим Фрай.