Жена российского банкира пришла в трусах на Парижскую Неделю моды

Модель Елена Перминова - жена банкира Александра Лебедева. Фото: Инстаграм.

В Париже стартовала Неделя моды: самые известные бренды покажут на ней свои новинки сезона весна-лето-2022. Минувшим вечером новую коллекцию представил французский модный дом Dior. Посмотреть ее пришли супермодель Наталья Водянова с мужем – французским миллионером Антуаном Арно, голливудская актриса Розамунд Пайк (звезда фильма «Исчезнувшая»), юная модель Дева Кассель (дочь актеров Моники Белуччи и Венсана Касселя) и многие другие знаменитости. Одной из самых экстравагантных участниц показа стала Елена Перминова – жена российского банкира Александра Лебедева.

35-летняя модель была приглашена в числе звездных гостей и позировала на красной дорожке. Для показа она выбрала весьма смелый наряд – черно-белый джемпер и вязаные микрошорты, скорее напоминающие трусы. Образ дополнила длинная шаль, в которую блондинка при желании могла укутаться от макушки до пяток. Но Елена предпочла не прятать свои длинные ноги и продемонстрировала их фотографам.

Перминова при шла на показ Dior. Фото: REUTERS

В мае этого года Перминова стала мамой: она родила своему мужу четвертого ребенка. Как сообщила манекенщица в Инстаграме, они с мужем решили, что в их семье будет столько детей, сколько Бог даст. Благо, она быстро восстанавливается после родов. И действительно, стоило Елене родить, как она тут же улетела на очередной пляж, где позировала в купальнике безо всякого намека на лишние килограммы. Так что, судя по всему, четвертый ребенок для Перминовой (и пятый для Лебедева) – не последнее пополнение в семействе.

В мае этого года Перминова стала мамой: она родила своему мужу четвертого ребенка. Фото: Инстаграм.

61-летний Лебедев входит в список богатейших людей России. Его состояние в 2016 году Forbes оценивал в 400 млн. долларов. Лебедев является председателем совета директоров «Национальной резервной корпорации», кроме того, ему принадлежат доли британских изданий Independent и Evening Standard.

Как сообщила гордая мама в Инстаграме, они с мужем решили, что в их семье будет столько детей, сколько Бог даст. Фото: Инстаграм.

С юной манекенщицей Еленой Перминовой Лебедев познакомился в 2004 году при совсем неромантических обстоятельствах. 18-летней модели грозил реальный срок за распространение наркотиков. Говорят, отец манекенщицы обратился за помощью к Лебедеву, который тогда был депутатом Государственной думы. В итоге девушка отделалась условным сроком, а ее знакомство с миллиардером переросло в роман, а после – в замужество. Несмотря на солидную разницу в возрасте – 27 лет – пара кажется вполне счастливой. Впрочем, банкир так и не довел свою избранницу до загса, хотя она и родила ему четверых детей. Брак у Перминовой и Лебедева гражданский.