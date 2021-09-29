Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин о блокировке сайта KP.BY: Журналистам очень сложно стало работать в Минске

Владимир Сунгоркин в эфире программы «Утренний Мардан» на Радио «Комсомольская правда» прокомментировал эту ситуацию Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В среду, 29 сентября, доступ к сайту «Комсомольской правды в Беларуси» был заблокирован по решению Министерства информации республики. Главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин в эфире программы «Утренний Мардан» на Радио «Комсомольская правда» прокомментировал эту ситуацию, отметив, что журналистам стало очень сложно работать в Минске.

«Год назад нас прекратили печатать в Белоруссии, - газету "Комсомольская правда". Запретили ведущим сетям страны распространять газету. Белоруссия становится все более осажденной крепостью по политической стилистике …Там все жестче, жестче, жестче», - заявил главный редактор «Комсомольской правды».

По словам Сунгоркина, такая реакция министерства последовала после небольшой заметки, в которой ничего страшного не было. Там опубликовали комментарий одноклассницы погибшего в перестрелке с сотрудниками КГБ парня, которая сказала «буквально два абзаца, четыре предложения о том, что парень был хороший, когда они вместе учились, и всегда за правду стоял».

Сунгоркин отметил, что сайт старался быть «предельно корректным». «Я вам выдам такую тайну, заметка в том виде, которая привела к тому, к чему она привела, она на самом деле была на сайте ровно три минуты – с 22:04 до 22:07. В течение трех минут редактор увидел, что заметка не совсем отвечающая нынешним представлениям о всей этой истории, ее переделал, заменил заголовок», - рассказал главный редактор, указав на то, что и этих трех минут хватило, поскольку в республики очень жестко контролируют медиа, и за это время заметка попала «уже ко всем, кому надо попасть», после чего началась «волна, что мы якобы обеляем преступника, разбойника, злодея».

«Это, на мой взгляд, реализуется жесткая государственная политика по установлению полного контроля за медиа в Белоруссии. Ситуация там и политически и экономически очень тяжелая. И в рамках этого зачем им нужен независимый от белорусской власти медиа-канал?», причем один из самых популярных в Беларуси.