Зверя накормили, но изловить не могут второй день Фото: СОЦСЕТИ

В хмурое утро понедельника, 28 сентября 2021 в Сретенском монастыре на Большой Лубянке послушников развлекал необычный гость. Сначала охрана заметила по камерам, что по территории носится животное. Думали, собака. Этих животных в христианской традиции не слишком жалуют в храмах. Прямого запрета нет, просто так повелось. Поэтому питомца решили поскорее изловить. Какого же было удивление, когда перед взором братии предстала лиса.

— Лесной друг, видимо, с самого утра зашел помолиться, — по-доброму отреагировали в официальном инстаграме монастыря, сопроводив подпись кадрами зверя.

Животное было напугано. И , очевидно, очень голодное. Послушники попросили в трапезной мяса — лиса мигом проглотила целую куриную тушку. Но приближаться людям к себе не давала. Носилась по внутреннему двору обители, а потом и вовсе полезла по отвесам и перилам храма Воскресения Христова.

Тогда братия позвонила в 112. На место присылали аварийно-спасательный отряд. Спецы, вооруженные тепловизорами, снотворным и сетями, несколько часов пытались заарканить лису. Ничего не вышло.

К послушникам Сретенского монастыря в центре Москвы прибилась голодная лиса Фото: СОЦСЕТИ

— Проворный хищник проник под крышу здания. Чтобы отловить зверя, спасателям необходимо было вскрыть кровлю, но настоятель монастыря не дал на это согласие. Как только лиса покинет укрытие, церковнослужители сразу же сообщат об этом в 112 Москвы, и работники Центра вновь продолжат работы по отлову дикого животного, — сообщили в Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Остается загадкой, откуда зверек появился в центре мегаполиса? Пока хозяин не объявился, так что бытуют две версии. Первая: сбежал у кого-то из квартиры. Монастырь окружают дома, в которых живут много творческих и состоятельных людей, а у них, как известно, свои причуды. Вторая гипотеза: лиса сбежала из передвижного зверинца, который проезжал мимо.