Лунный календарь на октябрь 2021: фазы Луны, благоприятные дни

Публикуем лунный календарь на октябрь 2021 Фото: Shutterstock

1 октября, пятница

25-й лунный день. Убывающая Луна во Льве.

Представим себя эдаким моллюском в раковине и затаимся на время. Не стоит проявлять активность, выступать с инициативами и лезть на рожон. Сейчас просто необходимо поднакопить энергию и восстановить силы.

Именинники: Алексей, Ариадна, Аркадий, Борис, Вениамин, Владимир, Евфросиния, Илларион, Иван, Ирина, Константин, Михаил, Петр, Сергей, София.

2 октября, суббота

25-й лунный день. Убывающая Луна во Льве.

Отдохнув, приступаем к новым задачам. Важно четко понимать, к какой именно цели мы устремляемся, тогда и путь будет менее тернист. День обещает быть без особых хлопот и проблем.

Именинники: Алексей, Давид, Игорь, Константин, Мария, Николай, Нил, Трофим, Савватий, Федор.

3 октября, воскресенье

26-й лунный день. Убывающая Луна в Деве.

Идеальное время для принятия решения, сложного выбора. Именно сейчас в нас удачно сочетаются разум и интуиция. Помните, иногда в мелочах приходится уступить, чтобы выиграть по-крупному.

Именинники: Александр, Илларион, Иван, Михаил, Олег, Татьяна, Федор.

4 октября, понедельник

27-й лунный день. Убывающая Луна в Деве.

Решения, принятые сейчас, будут мудрыми, взвешенными и дальновидными.

Цель должна быть превыше всего. Если вы точно знаете, к чему стремтесь и ради чего это делаете, двигайтесь вперед, не обращаяя внимания на препоны и разговоры вокруг.

Именинники: Агния, Александр, Алексей, Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Кондрат, Константин, Лаврентий, Нестор, Петр.

5 октября, вторник

28-й лунный день. Убывающая Луна в Деве.

Не лучший день недели - трудный, нервозный, полный пустых ожиданий. Он не подходит для деловой активности, а вот для укрепления семьи и создания новых семейных традиций очень даже. Проведите его в покое, уюте и приятном общении.

Именинники: Александр, Вениамин, Иона, Исаак, Кузьма, Макар, Мартин, Николай, Прасковья, Петр, Федор, Феофан, Фока.

6 октября, среда

29-й/30-й/1-й лунные дни. Новолуние Луна в Весах.

День будет весьма насыщен событиями. Сегодня стоит и успеть отдохнуть, и провести деловые переговоры и построить очень подробные планы на ближайшее будущее. От того, каким будет фундамент, зависит успех грядущих мероприятий.

Именинники: Андрей, Антон, Иван, Иннокентий, Ираида, Николай, Петр.

7 октября, четверг

1-й/2-й лунный день. Растущая Луна в Весах.

Продолжаем планировать и подготавливать важные для нас события. Хорошо начинать строительство, новый бизнес, а также другие дела, от которых мы планируем долгое время получать дивиденды. Однако старт лучше планировать на вторую половину дня, когда наступят вторые лунные сутки.

Именинники: Авраам, Андрей, Антон, Василий, Виталий, Владислав, Галактион, Давид, Никандр, Павел, Сергей, Спиридон, Степан, Фекла.

8 октября, пятница

2-й/3-й лунные дни. Растущая Луна в Скорпионе.

Все, что было скрыто, выходит наружу. Это касается самых разных сфер. Сегодня начнут проявляться плоды недавних трудов и можно будет порадоваться результатам. Но есть и другая сторона: станут очевидны те черты характера, которые, возможно, вы хотели бы скрыть.

Именинники: Афанасий, Герман, Евгений, Евфросиния, Максим, Николай, Павел, Пафнутий, Прохор, Роман, Сергей, Феодосий.

9 октября, суббота

3-й/4-й лунные дни. Растущая Луна в Скорпионе.

Мощный день, активный. Есть возможность успеть сделать многое, если, конечно, не помешает агрессия и нервозность. Все это может спутать даже самые радужные планы. Хотите результата, наберитесь терпения и не обращайте внимания на раздражители.

Именинники: Александр, Афанасий, Владимир, Дмитрий, Ефрем, Иван, Николай, Тихон.

10 октября, воскресенье

4-й/5-й лунные дни. Растущая Луна в Стрельце.

День потребует быстрых реакций. Скорее всего, решения придется принимать быстро и почти интуитивно. Причем, касаться они будут самых разных сфер нашей деятельности.

Кроме того, этот день обладает особым романтическим флером - свиданиям зеленый свет!

Именинники: Акулина, Аристарх, Вениамин, Виктор, Герман, Дмитрий, Игнатий, Марк, Михаил, Никон, Петр, Савва, Сергей, Федор, Филимон.

11 октября, понедельник

5-й/6-й лунные дни. Растущая Луна в Стрельце.

Неблагоприятный день, таящий в себе опасности, провокации и подвохи. Стоит усилить внимание и постараться избегать потенциально опасных занятий и людей.

Откажитесь от жирной пищи и употребления алкоголя.

Именинники: Александр, Анна, Валентин, Василий, Вячеслав, Илларион, Кирилл, Марк, Мария, Никон, Татьяна, Харитон.

12 октября, вторник

6-й/7-й лунные дни. Растущая Луна в Козероге.

Сейчас необходимо отложить путешествия и командировки. Для остальных же занятий нет никаких ограничений. Все, что сегодня произойдет, пройдет быстро, не оставив следа. Так что не принимайте возможные обиды и неудачи близко к сердцу.

Именинники: Иван, Киприан, Феофан.

13 октября, среда

7-й/8-й лунные дни. Растущая Луна в Козероге.

Удачный день. Есть возможность выполнить все намеченное и достичь поставленных целей.

У слова особая сила. Так что, если были планы переманить кого-то на свою сторону, в чем-то убедить - действуйте!

Именинники: Александр, Александра, Алексей, Аполлинария, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Прокопий, Серафим, Семен.

14 октября, четверг

8-й/9-й лунные дни. Растущая Луна в Водолее.

Сегодня может случиться наше преобразование. Мы станем мудрее, духовнее. Помните, что самосовершенствование - процесс постоянный, перерывы в котором не очень-то нужны.

Именно в этот день вероятны судьбоносные встречи.

Именинники: Александр, Алексей, Вера, Георгий, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман, Савва, Федор.

15 октября, пятница

9-й/10/й лунные дни. Растущая Луна в Водолее.

Неблагоприятный день, требующий от нас особой концентрации и осторожности. Приступайте только к тем делам, которые можете делать, что называется, с закрытыми глазами. Не нужно проявлять инициативу и выступать на публике.

Именинники: Андрей, Анна, Борис, Василий, Георгий, Давид, Дмитрий, Иван, Касьян, Киприан, Константин, Михаил, Петр, Степан, Федор, Яков.

16 октября, суббота

11-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.

Энергетический пик месяца, а значит, будет много «дурной силы». Заполняйте свое расписание делами «под завязку», чтобы не было свободной минуты. Контролируйте свои эмоции и слова: сейчас ссоры возможны на пустом месте.

Именинники: Денис, Иван, Павел, Петр, Рустик, Феодосия.

17 октября, воскресенье

12-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.

День получения важной информации. Она будет приходить из самых разных источников и на первый взгляд может не показаться такой уж важной, но точно пригодится в ближайшее время. Не игнорируйте!

Именинники: Василий, Вероника, Владимир, Гурий, Дмитрий, Ерофей, Иона, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тихон, Яков.

18 октября, понедельник

13-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.

Сегодня важно уточнить свои цели, проверить подготовку и продолжить свое триумфальное движение вперед. Сейчас время самосовершенствования, повышения мастерства и освоения нового.

Именинники: Александра, Алексей, Гавриил, Григорий, Демьян, Денис, Евдоким, Иона, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Петр, Тихон, Филипп.

19 октября, вторник

14-й лунный день. Растущая Луна в Овне.

Анализируем: все ли получилось, что было задумано? Если сегодня выявить ошибки, то есть шанс исправить их без ущерба для дела.

День очищения - как физического, так и духовного. Уделите время духовным требам и наведите тщательный порядок в жилье.

Именинники: Иван, Макар, Никанор, Фома.

20 октября, среда

15-й лунный день. Полнолуние в Овне.

Повышенная напряженность, нервозность. Держите под контролем чувства и эмоции. Но при этом, не стоит бездельничать. Ибо тогда энергия дня пойдет по другому руслу и может принести немало неприятностей.

Обязательно нужно сделать что-то приятное для себя.

Именинники: Демьян, Иона, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Пелагея, Сергей, Юлиан.

21 октября, четверг

16-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце.

Сложный день, противоречивый и во многом неблагоприятный. Самое лучшее сейчас - притаиться и не проявлять активность. В то же время, сейчас будут все возможности, чтобы справиться со сложными задачами и принять важные решения.

Именинники: Амвросий, Василий, Варлаам, Виктор, Владимир, Дмитрий, Елизавета, Иван, Иона, Исидор, Мария, Надежда, Никодим, Николай, Павел, Пахом, Пелагея, Петр, Серафим, Таисия, Татьяна, Трифон.

22 октября, пятница

17-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце.

Светлый, полный приятных эмоций день. Постарайтесь не загружать себя делами и проблемами. Напротив, запланируйте поход за яркими эмоциями, встречу с друзьями, прогулку.

Именинники: Авраам, Константин, Максим, Петр, Степан, Яков.

23 октября, суббота

18-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах.

Вселенная зеркалит наши поступки. Так что, будьте на высоте: относитесь к окружающим так, как хотите, чтобы относились к вам.

Благоприятный момент для благотворительных дел и помощи другим.

Именинники: Амвросий, Андрей, Антон, Евлампия, Ефим, Илларион, Иннокентий,

24 октября, воскресенье

19-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах.

Не самый благоприятный день для ведения дел, переговоров и заключения договоров. Но в принципе, не стоит ждать сейчас особых неприятностей. Постарайтесь сегодня доставить радость себе и своим близким.

Именинники: Александр, Амвросий, Анатолий, Антон, Зинаида, Иосиф, Исаак, Лев, Макар, Моисей, Никон, Феофан, Филипп.

25 октября, понедельник

20-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах.

Вот, вроде и понедельник, надо приступать к важному, но ничего, скорее всего, не получится. Поэтому стоит заняться подготовкой, раздумьями, построением планов и помощью коллегам. Для физкультуры тоже неплохой момент.

Именинники: Александр, Андроник, Денис, Иван, Кузьма, Лаврентий, Макар, Максимилиан, Мартин, Николай, Тарас, Феодосий, Федот.

26 октября, вторник

21-й лунный день. Убывающая Луна в Раке.

Сегодня в приоритете домашние, семейные дела. Стоит внимательно приглядеться к своему жилью, выявить недостатки, недоделки и проблемы и приступить к их ликвидации. Ну и, конечно, не забудьте про разговоры по душам с близкими!

Именинники: Антон, Вениамин, Злата, Иннокентий, Карп, Никита, Николай, Трофим.

27 октября, среда

22-й лунный день. Убывающая Луна в Раке.

Благоприятный день для большинства начинаний.

Особенно подходит он для перемен. Лучший момент, чтобы поменять должность или вообще кардинально сменить место своей работы, чтобы переехать в новую квартиру или другой город.

Именинники: Игнатий, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Назар, Николай, Прасковья, Петр, Святослав.

28 октября, четверг

23-й лунный день. Убывающая Луна во Льве.

Приступаем к обучению, освоению нового материала, дела. Кроме того, сейчас хороший момент для переговоров и достижения в них особых преференций.

День характеризуется обилием соблазнов, от которых просто необходимо будет удержаться.

Именинники: Афанасий, Дмитрий, Денис, Ефим, Иван, Семен.

29 октября, пятница

24-й лунный день. Убывающая Луна во Льве.

Сегодня вероятны предложения, которые потребуют от нас некоторых уступок. Стоит серьезно изучить все «за» и «против» прежде, чем дать ответ.

В этот день удастся решить задачи, которые никак не давались в последнее время.

Именинники: Алексей, Георгий, Евгений, Иван, Леонтий, Терентий.

30 октября, суббота

24-й лунный день. Убывающая Луна во Льве.

Опять загружаем себя делами. Но сегодня должно работать тело! А для этого подойдет и физкультура, и занятия в саду-огороде.

А вот для путешествий следует выбрать другой день, равно, как и для выяснений отношений.

Именинники: Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Демьян, Иосиф, Исидор, Кузьма, Лазарь, Леонтий.

31 октября, воскресенье

25-й лунный день. Убывающая Луна в Деве.

Следует заняться медицинскими манипуляциями. День благоприятен, например, для удаления всякого рода ненужностей на теле.

Деловую активность отложите, помните, этот день для себя и для удовольствий.

Именинники: Андрей, Гавриил, Давид, Евфросиния, Елизавета, Иосиф, Злата, Лука, Николай, Сергей, Семен, Федор, Юлиан.