Лунный календарь на октябрь 2021: фазы Луны, благоприятные дни

Публикуем лунный календарь на октябрь 2021
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1 октября, пятница
25-й лунный день. Убывающая Луна во Льве.
Представим себя эдаким моллюском в раковине и затаимся на время. Не стоит проявлять активность, выступать с инициативами и лезть на рожон. Сейчас просто необходимо поднакопить энергию и восстановить силы.
Именинники: Алексей, Ариадна, Аркадий, Борис, Вениамин, Владимир, Евфросиния, Илларион, Иван, Ирина, Константин, Михаил, Петр, Сергей, София.
2 октября, суббота
25-й лунный день. Убывающая Луна во Льве.
Отдохнув, приступаем к новым задачам. Важно четко понимать, к какой именно цели мы устремляемся, тогда и путь будет менее тернист. День обещает быть без особых хлопот и проблем.
Именинники: Алексей, Давид, Игорь, Константин, Мария, Николай, Нил, Трофим, Савватий, Федор.
3 октября, воскресенье
26-й лунный день. Убывающая Луна в Деве.
Идеальное время для принятия решения, сложного выбора. Именно сейчас в нас удачно сочетаются разум и интуиция. Помните, иногда в мелочах приходится уступить, чтобы выиграть по-крупному.
Именинники: Александр, Илларион, Иван, Михаил, Олег, Татьяна, Федор.
4 октября, понедельник
27-й лунный день. Убывающая Луна в Деве.
Решения, принятые сейчас, будут мудрыми, взвешенными и дальновидными.
Цель должна быть превыше всего. Если вы точно знаете, к чему стремтесь и ради чего это делаете, двигайтесь вперед, не обращаяя внимания на препоны и разговоры вокруг.
Именинники: Агния, Александр, Алексей, Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Кондрат, Константин, Лаврентий, Нестор, Петр.
5 октября, вторник
28-й лунный день. Убывающая Луна в Деве.
Не лучший день недели - трудный, нервозный, полный пустых ожиданий. Он не подходит для деловой активности, а вот для укрепления семьи и создания новых семейных традиций очень даже. Проведите его в покое, уюте и приятном общении.
Именинники: Александр, Вениамин, Иона, Исаак, Кузьма, Макар, Мартин, Николай, Прасковья, Петр, Федор, Феофан, Фока.
6 октября, среда
29-й/30-й/1-й лунные дни. Новолуние Луна в Весах.
День будет весьма насыщен событиями. Сегодня стоит и успеть отдохнуть, и провести деловые переговоры и построить очень подробные планы на ближайшее будущее. От того, каким будет фундамент, зависит успех грядущих мероприятий.
Именинники: Андрей, Антон, Иван, Иннокентий, Ираида, Николай, Петр.
7 октября, четверг
1-й/2-й лунный день. Растущая Луна в Весах.
Продолжаем планировать и подготавливать важные для нас события. Хорошо начинать строительство, новый бизнес, а также другие дела, от которых мы планируем долгое время получать дивиденды. Однако старт лучше планировать на вторую половину дня, когда наступят вторые лунные сутки.
Именинники: Авраам, Андрей, Антон, Василий, Виталий, Владислав, Галактион, Давид, Никандр, Павел, Сергей, Спиридон, Степан, Фекла.
8 октября, пятница
2-й/3-й лунные дни. Растущая Луна в Скорпионе.
Все, что было скрыто, выходит наружу. Это касается самых разных сфер. Сегодня начнут проявляться плоды недавних трудов и можно будет порадоваться результатам. Но есть и другая сторона: станут очевидны те черты характера, которые, возможно, вы хотели бы скрыть.
Именинники: Афанасий, Герман, Евгений, Евфросиния, Максим, Николай, Павел, Пафнутий, Прохор, Роман, Сергей, Феодосий.
9 октября, суббота
3-й/4-й лунные дни. Растущая Луна в Скорпионе.
Мощный день, активный. Есть возможность успеть сделать многое, если, конечно, не помешает агрессия и нервозность. Все это может спутать даже самые радужные планы. Хотите результата, наберитесь терпения и не обращайте внимания на раздражители.
Именинники: Александр, Афанасий, Владимир, Дмитрий, Ефрем, Иван, Николай, Тихон.
10 октября, воскресенье
4-й/5-й лунные дни. Растущая Луна в Стрельце.
День потребует быстрых реакций. Скорее всего, решения придется принимать быстро и почти интуитивно. Причем, касаться они будут самых разных сфер нашей деятельности.
Кроме того, этот день обладает особым романтическим флером - свиданиям зеленый свет!
Именинники: Акулина, Аристарх, Вениамин, Виктор, Герман, Дмитрий, Игнатий, Марк, Михаил, Никон, Петр, Савва, Сергей, Федор, Филимон.
11 октября, понедельник
5-й/6-й лунные дни. Растущая Луна в Стрельце.
Неблагоприятный день, таящий в себе опасности, провокации и подвохи. Стоит усилить внимание и постараться избегать потенциально опасных занятий и людей.
Откажитесь от жирной пищи и употребления алкоголя.
Именинники: Александр, Анна, Валентин, Василий, Вячеслав, Илларион, Кирилл, Марк, Мария, Никон, Татьяна, Харитон.
12 октября, вторник
6-й/7-й лунные дни. Растущая Луна в Козероге.
Сейчас необходимо отложить путешествия и командировки. Для остальных же занятий нет никаких ограничений. Все, что сегодня произойдет, пройдет быстро, не оставив следа. Так что не принимайте возможные обиды и неудачи близко к сердцу.
Именинники: Иван, Киприан, Феофан.
13 октября, среда
7-й/8-й лунные дни. Растущая Луна в Козероге.
Удачный день. Есть возможность выполнить все намеченное и достичь поставленных целей.
У слова особая сила. Так что, если были планы переманить кого-то на свою сторону, в чем-то убедить - действуйте!
Именинники: Александр, Александра, Алексей, Аполлинария, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Прокопий, Серафим, Семен.
14 октября, четверг
8-й/9-й лунные дни. Растущая Луна в Водолее.
Сегодня может случиться наше преобразование. Мы станем мудрее, духовнее. Помните, что самосовершенствование - процесс постоянный, перерывы в котором не очень-то нужны.
Именно в этот день вероятны судьбоносные встречи.
Именинники: Александр, Алексей, Вера, Георгий, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман, Савва, Федор.
15 октября, пятница
9-й/10/й лунные дни. Растущая Луна в Водолее.
Неблагоприятный день, требующий от нас особой концентрации и осторожности. Приступайте только к тем делам, которые можете делать, что называется, с закрытыми глазами. Не нужно проявлять инициативу и выступать на публике.
Именинники: Андрей, Анна, Борис, Василий, Георгий, Давид, Дмитрий, Иван, Касьян, Киприан, Константин, Михаил, Петр, Степан, Федор, Яков.
16 октября, суббота
11-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.
Энергетический пик месяца, а значит, будет много «дурной силы». Заполняйте свое расписание делами «под завязку», чтобы не было свободной минуты. Контролируйте свои эмоции и слова: сейчас ссоры возможны на пустом месте.
Именинники: Денис, Иван, Павел, Петр, Рустик, Феодосия.
17 октября, воскресенье
12-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.
День получения важной информации. Она будет приходить из самых разных источников и на первый взгляд может не показаться такой уж важной, но точно пригодится в ближайшее время. Не игнорируйте!
Именинники: Василий, Вероника, Владимир, Гурий, Дмитрий, Ерофей, Иона, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тихон, Яков.
18 октября, понедельник
13-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.
Сегодня важно уточнить свои цели, проверить подготовку и продолжить свое триумфальное движение вперед. Сейчас время самосовершенствования, повышения мастерства и освоения нового.
Именинники: Александра, Алексей, Гавриил, Григорий, Демьян, Денис, Евдоким, Иона, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Петр, Тихон, Филипп.
19 октября, вторник
14-й лунный день. Растущая Луна в Овне.
Анализируем: все ли получилось, что было задумано? Если сегодня выявить ошибки, то есть шанс исправить их без ущерба для дела.
День очищения - как физического, так и духовного. Уделите время духовным требам и наведите тщательный порядок в жилье.
Именинники: Иван, Макар, Никанор, Фома.
20 октября, среда
15-й лунный день. Полнолуние в Овне.
Повышенная напряженность, нервозность. Держите под контролем чувства и эмоции. Но при этом, не стоит бездельничать. Ибо тогда энергия дня пойдет по другому руслу и может принести немало неприятностей.
Обязательно нужно сделать что-то приятное для себя.
Именинники: Демьян, Иона, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Пелагея, Сергей, Юлиан.
21 октября, четверг
16-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце.
Сложный день, противоречивый и во многом неблагоприятный. Самое лучшее сейчас - притаиться и не проявлять активность. В то же время, сейчас будут все возможности, чтобы справиться со сложными задачами и принять важные решения.
Именинники: Амвросий, Василий, Варлаам, Виктор, Владимир, Дмитрий, Елизавета, Иван, Иона, Исидор, Мария, Надежда, Никодим, Николай, Павел, Пахом, Пелагея, Петр, Серафим, Таисия, Татьяна, Трифон.
22 октября, пятница
17-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце.
Светлый, полный приятных эмоций день. Постарайтесь не загружать себя делами и проблемами. Напротив, запланируйте поход за яркими эмоциями, встречу с друзьями, прогулку.
Именинники: Авраам, Константин, Максим, Петр, Степан, Яков.
23 октября, суббота
18-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах.
Вселенная зеркалит наши поступки. Так что, будьте на высоте: относитесь к окружающим так, как хотите, чтобы относились к вам.
Благоприятный момент для благотворительных дел и помощи другим.
Именинники: Амвросий, Андрей, Антон, Евлампия, Ефим, Илларион, Иннокентий,
24 октября, воскресенье
19-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах.
Не самый благоприятный день для ведения дел, переговоров и заключения договоров. Но в принципе, не стоит ждать сейчас особых неприятностей. Постарайтесь сегодня доставить радость себе и своим близким.
Именинники: Александр, Амвросий, Анатолий, Антон, Зинаида, Иосиф, Исаак, Лев, Макар, Моисей, Никон, Феофан, Филипп.
25 октября, понедельник
20-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах.
Вот, вроде и понедельник, надо приступать к важному, но ничего, скорее всего, не получится. Поэтому стоит заняться подготовкой, раздумьями, построением планов и помощью коллегам. Для физкультуры тоже неплохой момент.
Именинники: Александр, Андроник, Денис, Иван, Кузьма, Лаврентий, Макар, Максимилиан, Мартин, Николай, Тарас, Феодосий, Федот.
26 октября, вторник
21-й лунный день. Убывающая Луна в Раке.
Сегодня в приоритете домашние, семейные дела. Стоит внимательно приглядеться к своему жилью, выявить недостатки, недоделки и проблемы и приступить к их ликвидации. Ну и, конечно, не забудьте про разговоры по душам с близкими!
Именинники: Антон, Вениамин, Злата, Иннокентий, Карп, Никита, Николай, Трофим.
27 октября, среда
22-й лунный день. Убывающая Луна в Раке.
Благоприятный день для большинства начинаний.
Особенно подходит он для перемен. Лучший момент, чтобы поменять должность или вообще кардинально сменить место своей работы, чтобы переехать в новую квартиру или другой город.
Именинники: Игнатий, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Назар, Николай, Прасковья, Петр, Святослав.
28 октября, четверг
23-й лунный день. Убывающая Луна во Льве.
Приступаем к обучению, освоению нового материала, дела. Кроме того, сейчас хороший момент для переговоров и достижения в них особых преференций.
День характеризуется обилием соблазнов, от которых просто необходимо будет удержаться.
Именинники: Афанасий, Дмитрий, Денис, Ефим, Иван, Семен.
29 октября, пятница
24-й лунный день. Убывающая Луна во Льве.
Сегодня вероятны предложения, которые потребуют от нас некоторых уступок. Стоит серьезно изучить все «за» и «против» прежде, чем дать ответ.
В этот день удастся решить задачи, которые никак не давались в последнее время.
Именинники: Алексей, Георгий, Евгений, Иван, Леонтий, Терентий.
30 октября, суббота
24-й лунный день. Убывающая Луна во Льве.
Опять загружаем себя делами. Но сегодня должно работать тело! А для этого подойдет и физкультура, и занятия в саду-огороде.
А вот для путешествий следует выбрать другой день, равно, как и для выяснений отношений.
Именинники: Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Демьян, Иосиф, Исидор, Кузьма, Лазарь, Леонтий.
31 октября, воскресенье
25-й лунный день. Убывающая Луна в Деве.
Следует заняться медицинскими манипуляциями. День благоприятен, например, для удаления всякого рода ненужностей на теле.
Деловую активность отложите, помните, этот день для себя и для удовольствий.
Именинники: Андрей, Гавриил, Давид, Евфросиния, Елизавета, Иосиф, Злата, Лука, Николай, Сергей, Семен, Федор, Юлиан.