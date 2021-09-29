В Домодедово семейная пара спасла 8-летнюю девочку от педофила

Подозреваемого задержали спустя несколько часов - на его след вышли благодаря камерам видеонаблюдения Фото: Оперативная съемка

Семейная пара из подмосковного Домодедово спасла второклассницу от педофила. Супруги увидели, как незнакомый мужчина уводит девочку от магазина и кинулись за ним в погоню.

- Судя по всему, ребенка извращенец «выбрал» в магазине, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах. - Он вышел на улицу, дождался, когда выйдет школьница, удостоверился, что она одна, без взрослых, и пошел за ней.

У того же магазина стояла легковая машина, в которой сидела семейная пара. Женщина обратила внимание, что незнакомец схватил ребенка за руку и потянул в сторону гаражей, где мало людей. Девочка пыталась сопротивляться, но сил было слишком мало.

- Женщина начала кричать, ее муж на машине поехал за подозрительным прохожим и тот кинулся бежать, скрывшись во дворах.

Перепуганной девочке, как выяснилось, всего 8 лет.

Подозреваемого задержали спустя несколько часов - на его след вышли благодаря камерам видеонаблюдения.

Как сообщают в Следственном комитете, задержанному 51 год, он уроженец Ярославской области.

На допросе он рассказал, что ранее несколько раз сидел, в том числе по статьям о сексуальном насилии. За решеткой он провел в общей сложности около 30 лет. Последний раз освободился всего несколько месяцев назад.

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