Военные России и Пакистана обсудили ситуацию в Афганистане

Заседание российско-пакистанского военно-консультативного комитета по вопросам обороны и безопасности прошло в среду в Исламабаде

Заседание российско-пакистанского военно-консультативного комитета по вопросам обороны и безопасности прошло в среду в Исламабаде. Как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций российского оборонного ведомства, это было уже третье заседание , проведенного в среду в Исламабаде, оценили сложившуюся ситуацию в Афганистане. Российскую делегацию возглавлял заместитель министра обороны Александр Фомин. Пакистанскую - первый заместитель министра обороны Исламской Республики Пакистан Миан Мухаммад Хилал Хуссейн.

Как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций российского оборонного ведомства, это было уже третье заседание , проведенного в среду в Исламабаде, оценили сложившуюся ситуацию в Афганистане.

- Широкий спектр вопросов, связанный с военно-политической обстановкой в Афганистане, обсуждался в углубленном и конструктивном ключе, - сказал Александр Фомин по итогам заседания. - Вопрос, связанный с ситуацией в этой стране - один из наиболее важных в политической повестке. Необходимость углубления нашего взаимодействия обусловлена, среди прочего, стремительным развитием ситуации в этой стране. Развитие конструктивных отношений между Россией и Пакистаном является важным фактором обеспечения региональной стабильности.

Замминистра обратил внимание на то, что Пакистан - одно из немногих государств, с которым в текущем году, несмотря на серьезную эпидемическую обстановку, продолжали активно осуществляться запланированные совместные мероприятия.

Российскую делегацию возглавлял заместитель министра обороны Александр Фомин.

- Во время переговоров была дана положительная оценка динамично развивающимся взаимовыгодным отношениям в военной области и подтверждено стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для укрепления военного сотрудничества, - сказал Александр Фомин.