Педагоги-навигаторы помогут ученикам осознанно выбрать профессию

Иван Есин, директор Фонда гуманитарных проектов Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Девять из десяти школьников, получив аттестат, не представляют, какую профессию они хотят освоить. И зачастую идут учиться туда, куда посоветовали родители, или туда, где модно. А потом наступает разочарование. Одни с этим смиряются и продолжают заниматься нелюбимым делом, другие меняют профессиональную траекторию - осваивают новую профессию.

Педагоги-навигаторы, которых готовят сейчас в рамках программы «Билет в будущее», призваны помочь своим подопечным найти свое профессиональное призвание. «Билет в будущее» – всероссийская программа Фонда гуманитарных проектов по ранней профессиональной ориентации школьников 6-11 классов.

С июля 2021 года на платформе проекта bvbinfo.ru зарегистрировались и проходят специальное обучение более 5 тысяч учителей из всех регионов России. Они знакомятся с передовыми инструментами профориентологии и профориентационной диагностики, изучают новейшие тематические мультимедийные учебные пособия и учатся применять эти знания на практике.

- Перед учителями стоит задача вовлечь учащихся в проект, именно под их руководством школьники будут проходить программы обучения. Многие ребята впервые задумаются о самоопределении и своем месте в профессиональной сфере. Поэтому для нас очень важно, чтобы их наставниками в этом непростом деле стали квалифицированные, компетентные и внимательные преподаватели, - прокомментировал директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин.

Подготовка педагогов идет в онлайн-формате. Специалисты Центра тестирования и развития «Гуманитарные технологии», профессора МГУ и эксперты «Центра непрерывного развития личности» читают школьным учителям видеолекции, проводят вебинары и онлайн-консультации, которые позволяют на практике закрепить пройденный материал.

Кроме того, действует чат с педагогами, периодически проводятся всероссийские педсоветы, в которых участвуют люди, которым небезразлично будущее их учеников, которые переживают за их самоопределение.

Самоопределиться школьникам помогает также бесплатная профессиональная диагностика в рамках программы «Билет в будущее». На первом этапе диагностики подросток проходит тестирование, чтобы посмотреть, какие у него интересы, таланты и навыки, которые позволят понять, в какой сфере деятельности их можно было бы реализовать. По результатам тестирования он получает рекомендации и возможность поверхностно познакомиться с какой-либо профессией.

Здесь важна роль педагога-навигатора, который сопровождает ученика в процессе поиска им своего призвания.

Второй этап – это профессиональная проба, практическое погружение в профессию. Школьники приходят в вузы, технопарки, кванториумы и, как говорится, интересную профессию «пробуют руками». На этих пробах ребенок примеряет на себя три профессии, выполняет реальные производственные задания. После этого он сопоставляет полученные индивидуальные рекомендации с практическими занятиями и получает ответ на вопрос - будет ли интересно заниматься этим в будущем? То есть, делает первый шаг к осознанному выбору профессии.

На платформе bvbinfo.ru есть раздел, который предназначен и родителям. Они проходят тестирование параллельно со своим ребенком. В итоге видят, насколько совпадают их представления о будущем. Например, ребенку в соответствии с его устремлениями подходит какая-то отрасль, о которой родители даже не думали. Это – повод поговорить об устремлениях своего ребенка, о том, что он считает важным, посмотреть, какие варианты есть на рынке труда. Это поможет стать родителям и ребенку единомышленниками.

А что делать тем, чьи школы не участвуют в проекте? Им на помощь придут федеральные наставники. Со следующего года любой школьник сможет свободно зарегистрироваться на сайте bvbinfo.ru, и федеральный педагог-навигатор, например, из Москвы, Санкт-Петербурга, или Ростова-на-Дону сможет помочь ему в интерпретации тестов.