Глава Ленинградской области Александр Дрозденко: «Домашнее насилие - не беда отдельной семьи, а болезнь общества»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поднял тему домашнего насилия. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Домашнее насилие нельзя считать бедой отдельно взятой семьи - это проблема общества в целом, уверен губернатор Александр Дрозденко. Глава Ленинградской области опубликовал на своей странице в Инстаграме фрагмент выступления на тему домашнего насилия и предложил подписчикам поразмышлять на эту тему. Губернатор уверен, что необходимо менять отношение общества к проблеме насилия в семье.

- Домашнее насилие - не беда отдельной семьи, а болезнь общества. Проблема домашнего насилия остро нуждается во внимании, участии, деликатности, последовательности и твердости, - подчеркнул Александр Дрозденко.

По его мнению, одна из причин, почему о насилии в семье не принято говорить вслух, - это традиции. Привычка «не выносить сор из избы» заставляет многих женщин молчать и терпеть. Окружение, например, соседи, зачастую предпочитают не вмешиваться. Возникает ситуация, когда женщина оказывается один на один со своей бедой.

- Все, что происходит внутри семьи, по старым патриархальным традициям, мы стараемся не выносить наружу. Вторая страшная беда: соседи это знают, но никому не говорят. А когда до кого-то доходит слух, все, начиная от семьи и заканчивая соседями, говорят неправду, выгораживая того, кто совершает насилие, - отмечает Александр Дрозденко. - И это потом приводит к трансформации сознания не только у женщины или мужчины, детей, кто подвергся насилию в семье. Это начинает вызывать трансформацию у окружающих, и не только у взрослых, но и у детей. А так можно? Об этом не говорят? Это скрывают, это покрывают?

При этом только силами общественности перебороть ситуацию не получится, уверен Александр Дрозденко: необходимо менять еще и нормативную базу. Законы должны быть на стороне людей, подвергающихся насилию в семье, защищать их и предоставлять гарантии безопасности.

- Эту тему надо поднимать. Понятно, что одному ее не поднять, - отметил Александр Дрозденко. - Надо собирать сторонников, но эта тема должна иметь нормативную базу. И юристы, общественники, правозащитники четко должны прописать, что такое насилие в семье. Второе, это, конечно, изменение отношения общества. Начиная с компьютерной игры и заканчивая серьезными моделями поведения, психологической работой вызывать у общества неприятие домашнего насилия и давать возможность жертвам, не стесняясь, об этом говорить. Преодолеть внутренний стыд, который у всех почему-то есть. И, конечно, нужна гарантия персональных данных, при необходимости сокрытие публичности тех, кто обратился с насилием. Потому что помощь не всегда приходит вовремя и в срок.

Затронутая Александром Дрозденко тема вызвала большой резонанс среди подписчиков его аккаунта.

- Александр Юрьевич, очень хорошо, что вы подняли такую тему. В обществе она обсуждается давно, - написал в комментариях один из фолловеров главы Ленобласти. - Было бы хорошо, чтобы выбранные нами депутаты Госдумы помогли общественникам продвинуть закон «О домашнем насилии», находящийся на рассмотрении.