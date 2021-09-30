EuroSkills2021: молодые мастера из России взяли «золото» Граца

Сборная России была на чемпионате самой многочисленной​. Фото: ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ

Крики болельщиков, развевающиеся над головами национальные флаги, рев вувузел и бой барабанов. Голос главного эксперта тонет в невообразимом шуме: - Пять, четыре, три, два, один! Закончили работу!!!

Каменщик Сергей Алексеев откладывает инструмент, обессилено садится на стопку кирпичей, обхватывает голову руками. Предплечья выше рукавиц - красные от едкого цемента, лицо - мокрое от пота, комбинезон – в пятнах еще свежего раствора. Подходит эксперт-наставник, склоняется, говорит что-то на ухо. Сергей молча кивает – запыхался, трудно говорить.

Каменщик Сергей Алексеев – серебряный призер EuroSkills​ 2021. Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

На соседней площадке итальянские болельщики подбадривают Симона Оберхаузера, хлопают его по плечу, делают селфи. Но не с ним, а на его фоне. Да, именно так. Потому что итальянец, кажется, еще не осознал, что трехдневная марафонская гонка на пределе человеческих сил, с производительностью, недостижимой обычному человеку, закончилась. Он отрешенно бродит вдоль ограждения, одну за другой открывает бутылки с водой и опрокидывает на себя, словно боясь загореться от раскаленных нервов.

Финишировав, итальянец Симон Оберхаузер несколько минут непрерывно поливал себя водой. Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

Ни Сергей, ни Симон еще не знают, что на следующий день они снова окажутся соседями – по пьедесталу. Россиянин получит «серебро», итальянец – «бронзу».

Россиянка Диана Багаутдинова обошла всех парней и победила в компетенции «Сварочные технологии».

Диана Багаутдинова обошла всех парней и победила в компетенции «Сварочные технологии». Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

- Я никогда не хотела быть сварщиком. Просто, когда у нас в колледже была сварочная практика, мастера увидели, что у меня неплохо получаются швы и предложили потренироваться. Сначала были региональные чемпионаты, а теперь – и европейский, - рассказала Диана Багаутдинова, - Здесь эмоционально было очень тяжело все дни, потому что с австрийцем мы очень близко шли до последнего момента – либо я, либо он. Было тревожно из-за мелких «косяков», которые я допустила в одном из заданий, но успокаивала себя тем, что остальные три сделала четко и гладко и, наверное, набрала максимальное количество баллов. А физически тяжело было во втором задании, когда надо было варить из 10-миллиметровой стали конструкцию, которая весила 45 кг.

Всего российская команда молодых мастеров взяла на EuroSkills 2021 13 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых в основных компетенциях и 4 золота, 2 серебра и 2 бронзы в презентационных. Число наград стало рекордным результатом для России на чемпионате Европы.

Чемпионат проходил 22-26 сентября, в те дни, когда аграрии Граца закончили собирать на полях «золото Штирии». Так называют штирийскую тыкву, масло которой считается лучшим в мире и, следовательно, гордостью и символом региона.

Павильоны с соревновательными площадками были расположены в пригороде Граца, на берегу живописного озера Шварцль. Берег благодаря солнечной и жаркой погоде на протяжении всех дней чемпионата был усеян людьми. Они нежились в лучах солнца, наслаждались красотой пейзажа, устраивали пикники на траве. В общем, ловили за хвост уходящее лето.

А вот участникам чемпионата было не до того. Соревновались в чемпионате 19 национальных сборных в 38 основных и 10 презентационных компетенциях. Три дня 400 участников работали в таком напряженном режиме, что каждый раз после финальной сирены у каждого из них было только одно желание – поскорее добраться до номера в гостинице. Но и там - разбор со своим наставником-экспертом выполненного задания, анализ ошибок, разработка стратегии на следующий день. Многие из тех, кого я спрашивал, сказали, что Грац они видели только из окна автобуса. Не развлекаться приехали!

Денис Насретдинов признан «золотым» мебельщиком​. Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

Чемпионат Европы должен был состояться в Граце в 2020 году, но пандемия коронавируса вынудила организаторов передвинуть сроки. Как отметила управляющий директор EuroSkills Graz 2021 Ангелика Лединег, нынешний чемпионат потребовал принятия серьезных мер безопасности. Обязательным условием посещения соревновательных площадок был ПЦР-тест. У входа на территорию чемпионата стоял шатер, в котором медики проводили ежедневное экспресс-тестирование. Все, кто работал на чемпионате, посещали шатер раз в два дня. Представителям СМИ было предписано делать это ежедневно.

Волонтеры за день перетаскивали по несколько тонн стройматериалов​. Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

За наличием у посетителей отрицательного ПЦР-теста пристально следили волонтеры. На EuroSkills Graz 2021 их работало больше 400 человек. Они выполняли разные обязанности: одни помогали посетителям, а другие – конкурсантам. Например, работа на соревновательных площадках в компетенциях строительного блока была не из легких: волонтеры месили раствор, подносили кирпичи. За день через их руки проходило несколько тонн стройматериалов. А вот в «Ресторанном сервисе» или «Эстетической косметологии» волонтерам работалось намного легче: они играли роль клиентов ресторана и косметического салона, вкушая радости, свойственные этим сферам деятельности.

Наша команда совершила прорыв, впервые завоевав медали на международных чемпионатах по компетенциям «Ландшафтный дизайн», «Кирпичная кладка», «Малярные и декоративные работы», «Медицинский и социальный уход» и «Мехатроника».

В оценке участника​ участвуют все эксперты компетенции. Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

Смотреть​ - можно, разговаривать – нельзя. Эксперты следят за выполнением задания.​ Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

Перед стартом чемпионата генеральный директор Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) Роберт Уразов предсказал, что конкуренция будет жесткой, потому что европейцы сильны в компетенциях, связанных с сервисом.

Особенность современных компетенций в том, что надо уметь работать не только с инструментом, но и компьютером. Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

- Мы верили, что после Будапешта (в 2018 году сборная России в медальном зачете впервые победила на чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Budapest 2018– прим. авт.) ребята вновь выступят хорошо, поскольку у нас есть и сильные эксперты, и сильные партнеры, и образовательные учреждения, которые переходят на стандарты Ворлдскиллс. Извините за сравнение, но «Ресторанный сервис» был для нас «чертовой дисциплиной»: сколько раз мы очень близко подходили к медалям, но не могли преодолеть этот барьер! К счастью, благодаря технологиям, которые есть в сборной и у экспертного сообщества, благодаря особым методам подготовки наши ребята смогли взять «золото» и здесь. Особенно приятно, что на верхней ступеньке подиума и по компетенции «Администрирование отеля» тоже оказался российский участник! - прокомментировал итоги чемпионата Роберт Уразов.

Самая притягательная для волонтеров компетенция – «Ресторанный сервис». Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

У поваров ​ одним из заданий было вслепую определить продукт на вкус. Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

У нас - лучший результат и высшая награда европейского первенства – Mr Jos De Goey Best in Europe Awards. Ее заработали Эльдар Сейдаметов и Владислав Дюбанов по компетенции «Мобильная робототехника». Они получили от экспертов 1401 балл - максимальное количество среди всех участников EuroSkills 2021. Вторая в этом рейтинге австрийская конкурсантка по компетенции «Технологии моды» набрала почти вдвое меньше – 845 баллов.

В «Мобильной робототехнике» наши ребята​ Владислав Дюбанов и Эльдар Сейдаметов (на фото) стали абсолютными победителями EuroSkills​ 2021, получив от экспертов наибольшее количество баллов​. Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

-Ворлдскиллс Россия при поддержке государства удалось выявить, мотивировать на развитие и сплотить десятки тысяч профессионалов России. Это главный капитал движения и всей страны. С победой в Граце мы, надеюсь, переходим в иное измерение: количество международных побед доказало, что мы точно умеем готовить специалиста мирового уровня и формировать мировые тренды в программах подготовки. Теперь – вопрос в скорости и количестве подготовки таких специалистов. На мой взгляд, стабильные результаты сборной призывают к более энергичному внедрению наших практик в систему образования через новые, прогрессивные формы, - отметил Роберт Уразов.

Ворлдскиллс Россия поддерживает инициативы других стран по внедрению новых компетенций. Например, участие россиянки​ в компетенции «Технологии мяса и мясных продуктов» обеспечит возможность подготовки в России мясников по европейским стандартам.

«Золотые» мастера России

Победителями EuroSkills Graz 2021 стали:

В основных компетенциях: Денис Насретдинов «Производство мебели», Виталий Подколзин «Укладка напольных покрытий», Алексей Новиков «Сухое строительство и штукатурные работы», Артем Муляр «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», Александр Ипатов «Электроника», Никита Пермяков и Максим Кравченко «Мехатроника», Эльдар Сайдаметов и Владислав Дюбанов «Мобильная робототехника», Диана Багаутдинова «Сварочные технологии», Вероника Салатова «Визуальный мерчандайзинг», Герман Афанасьев «Поварское дело», Мария Нежданова «Парикмахерское искусство», Сагдиана Рустамова «Администрирование отелей» и Степан Туривной «Ресторанный сервис».

Лучшим парикмахером признана Мария Нежданова. Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

В презентационных компетенциях: Екатерина Садыкова «Медицинский и социальный уход», Глеб Шмонин «Экспедирование грузов», Анна Ишутинова и Евгения Камратова «Предпринимательство», Данил Полозов «Токарные работы на станках с ЧПУ».