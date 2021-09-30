Яндекс добавил возможность снимать и редактировать короткие видео в своем приложении

С помощью камеры и видеоредактора каждый пользователь сможет стать блогером Дзена Фото: пресс-служба Яндекс.Дзен

Интернет-сервис Яндекс.Дзен запустил камеру и видеоредактор в приложении Яндекс. Видеокреаторы получат не только новые возможности для создания роликов, но и дополнительные выплаты - на них Яндекс.Дзен потратит с октября по декабрь 2021 года 100 миллионов рублей.

Как отмечают в пресс-службе сервиса, с помощью камеры и видеоредактора каждый пользователь сможет стать блогером Дзена. В редакторе предусмотрен большой набор функций - эффекты и фильтры, переходы, стикеры, текст. Создавать новые ролики смогут даже новые пользователи. А созданные в редакторе видео можно сохранять на устройстве.

"В работе над редактором команда Дзена учитывала комментарии блогеров — благодаря этому теперь у всех блогеров Дзена есть продвинутые способы монтажа и пресеты. Блогеры смогут обрезать, поворачивать и монтировать ролики из нескольких видео. А широкий выбор пресетов уже есть в приложении Яндекс для iOS и скоро появится на телефонах Android", - рассказывают в пресс-службе Яндекс.Дзен.

Также в редактор добавят библиотеку музыки, которую можно использовать в своем творчестве. Она будет регулярно пополняться новыми треками. А роликами можно будет делиться с друзьями или смотреть все видео от понравившегося блогера.

Как отмечают в Дзене, видео становится все популярнее в рамках интернет-сервиса. Пользователи тратят на него больше времени, чем на тексты - ежедневно ролики смотрят более 35 миллионов минут. Ролики от блогеров Дзена набирают более 100 миллионов просмотров ежедневно.

В августе Дзен выделил 50 млн рублей на первый этап программы поддержки авторов коротких видео - блогеры, которые вошли в программу, заработали уже 21 млн рублей, регулярно выкладывая в Дзене короткий видео контент. За счет активного роста формата в сентябре блогеры-участники программы поддержки заработают уже 15 млн рублей. В Дзен подчеркивают, что продолжат поддерживать пользователей, которые делают популярный контент.