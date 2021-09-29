«Вышли в плюс»: Доходы бюджета превысили расходы

Цена на нефть превысила $80 за баррель и российский бюджет пухнет от нефтедолларов. Фото: Shutterstock

За первое полугодие федеральный бюджет страны исполнен с профицитом. Да еще каким - 800 млрд рублей. Помогла высокая цена на нефть и довольно скупердяйская политика Минфина. Тот перед кризисом резко сократил расходы, в том числе на социалку. А единоразовые выплаты эту экономию не перекрыли. Эксперты называют ситуацию анекдотичной. Пока все развитые страны заливают свои экономики деньгами, чтобы облегчить жизнь людям и бизнесу, наши чиновники затягивают пояса. Но не себе, а нам. Зачем?

ДЕНЕГ НЕОЖИДАННО МНОГО

России снова фортит. Всего полтора года назад всем казалось, что нефтяные компании доживают последние деньки, стоимость сырья уходила в минус, а в Минфине каждый день пересчитывали в худшую сторону, сколько лет нам получится прожить на запасы Фонда национального благосостояния (ФНБ). Теперь ситуация обратная.

Цена на нефть превысила $80 за баррель. Бюджет пухнет от нефтедолларов. Доходы за полгода составили 11,3 трлн рублей. Это на 20% выше, чем прогнозировал Минфин. Международные резервы ЦБ - на рекордном уровне. Их объемы превысили даже те, что были в самом нажористом 2008 году, когда нефть стоила стабильно больше $100 за баррель.

- Резервы ФНБ и остатки на счетах Минфина, которые не учитываются там, будут разбухать в ближайшие два-три года, - заявил на научном форуме «Абалкинские чтения» Андрей Клепач, главный экономист ВЭБ.РФ.

Но почему мы копим деньги, а не тратим их?

ЗАЧЕМ НАМ НУЖЕН ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА

Большинство стран мира для борьбы с пандемией применили одну тактику - стали печатать деньги и раздавать их гражданам и бизнесу. Правда, объемы у всех разные. Если в США и Евросоюзе речь о триллионах долларов и евро, а бюджетные расходы выросли на треть, то в России - суммы даже в относительных величинах в разы меньше.

- Мы тоже увеличиваем свои бюджетные расходы. Но в развитых странах масштабы поддержки беспрецедентные. И эти деньги идут на инфраструктуру, социальную помощь, развитие науки и экологию, - перечисляет Андрей Клепач.

Главный экономист "ВЭБ.РФ" Андрей Клепач. Фото: Егор Алеев/ТАСС

При этом парадокс ситуации еще и в другом. Даже выделенные деньги в правительстве не могут освоить. В прошлом году ведомства не израсходовали около триллиона рублей. И не потому, что не хотели, а потому, что не смогли. Поэтому в Минфине придумали хитрый механизм изъятия.

- Возникает реальный переток от остатков прошлого года. В правительстве планируют следующий маневр. По словам главы Минфина Антона Силуанова, около 900 млрд рублей можно использовать для финансирования планов 2022 года, - объясняет Андрей Клепач.

Это, кстати, еще одна перестраховка Минфина. Мол, мы не увеличиваем расходы, а просто делаем их чуть раньше. Можно сказать, в долг.

- Зачем нам профицитный бюджет в принципе? Не проще ли верстать его с минимальным дефицитом не выше уровня прогнозируемой инфляции, понимая, что недостаток бюджетных поступлений в течение года по-любому будет закрыт? - недоумевает доктор экономических наук Никита Кричевский.

ВЫСОКИЕ СТАВКИ + НИЗКИЕ РАСХОДЫ = НЕ ОЧЕНЬ ХОРОШО

По словам экспертов, Россия могла бы использовать тактику западных стран, но не может применять ее в полной мере. Объем экономики и уровень развития не тот.

- Мы можем расти за счет мер стимулирования спроса населения и поддержки инвестиционной активности при соблюдении условия загрузки производственных мощностей, - объясняет Александр Широв, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

Экономист Александр Широв во время пресс-конференции. Фото: Александр Щербак/ТАСС

То есть, все упирается в тот самый баланс спроса и предложения, о котором в интервью «КП» этим летом говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, в растущей инфляции виноват именно этот дисбаланс. Когда доходы населения за счет программ помощи растут, издержки на сырье и другие материалы - тоже, а бизнес, наоборот, сильно пострадал от пандемии и не может резко нарастить объемы производства, то неизбежно возникает дефицит. А он уже приводит к росту цен. Поэтому денежное стимулирование в нашей стране нужно применять осторожно.

Бороться с инфляцией в ЦБ уже начали - ключевую ставку подняли с 4,25 до 6,75% годовых. Теперь, как считают эксперты, когда инфляция пойдет вниз, можно будет увеличивать расходы бюджета. Иначе роста экономики нам не видать.

- Мы давим на экономику за счет денежно-кредитной и бюджетной политики. Если мы имеем жесткую бюджетную и жесткую денежно-кредитную политику, скорее всего, к хорошему результату это не приведет, - поясняет Александр Широв.

Другими словами, либо в ЦБ, либо в Минфине должны поступиться частью своих принципов и смягчить условия. В прошлом году это делали в Центробанке. Значит, теперь очередь за Минфином.