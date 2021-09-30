Внук Пугачевой вышел в свет после заявления о неизлечимой болезни

Никита Пресняков пришел на премьеру вместе со своей женой, моделью Аленой Красновой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Москве 29 сентября прошла премьера второй части фильма «Веном». Первыми продолжение знаменитого триллера посмотрели звезды, и среди них – Никита Пресняков. Старший сын Кристины Орбакайте появился на показе вместе со своей женой, моделью Аленой Красновой.

Пару недель назад Никита сделал заявление о том, что у него обнаружили болезнь, которую нельзя победить. Медики нашли у него в желчном пузыре полипы - доброкачественные опухоли. По словам внука Пугачевой, вылечить их невозможно, можно только остановить их развитие. Обычно полипы образуются из-за нездорового питания. Специалисты предупреждают: если игнорировать рекомендации медиков и злоупотреблять жирной и острой пищей и дальше, есть серьезный риск развития онкологии.

Первым делом врачи прописали Никите строгую диету, из-за которой он сильно похудел. Есть и более радикальный вариант лечения – сделать операцию, однако Пресняков-младший предпочитает пока посидеть на диете. За питанием мужа следит его молодая жена Алена. Недавно модель рассказала, что они с супругом теперь правильно питаются и едят только низкокалорийные блюда.

- Совсем не едим мясо. Главное, не есть жирное, - сообщила Краснова.

Пару недель назад Никита сделал заявление о том, что у него обнаружили болезнь, которую нельзя победить. Фото: Борис КУДРЯВОВ

К слову, о болезни сына не знала даже его мать. Кристина Орбакайте в эфире программы НТВ призналась, что диагноз врачей стал для нее полной неожиданностью. Никита не делился с мамой своими проблемами.

- Я сама не знала, что у него проблемы со здоровьем. У всех бывают какие-то болячки. Ему просто посоветовали посидеть на диете, - рассказала Орбакайте.

Проблемы со здоровьем не помешали Никите попробовать себя в новом проекте. Он вышел на сцену Губернского театра Сергея Безрукова в спектакле «Безымянная звезда» по одноименной пьесе Михаила Себастьяна. Никите доверили главную роль - учителя астрономии Мари Мирою. Театр рассматривал 12 претендентов и, после долгих обсуждений было принято решение взять внука Примадонны. При выборе решающими оказались вокальные данные актеров, поскольку это музыкальный спектакль.

Анна Калашникова пришла в кинотеатр в костюме, усыпанном стразами, и в черном бюстгальтере. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Среди других гостей премьеры фильма «Веном 2» внимание на себя обратила модель Анна Калашникова. Красотка пришла в кинотеатр в костюме, усыпанном стразами, и в черном бюстгальтере, подчеркнувшем ее пышную грудь. Судя по всему, многим мужчинам в зале в этот вечер было не до поп-корна: они во все глаза рассматривали прекрасные формы Калашниковой.