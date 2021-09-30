Прогноз погоды на зиму 2021/2022: Метеорологи обещают морозный декабрь и охлаждающее планету явление Ла-Нинья

Гидрометцентр России и Всемирная метеорологическая организация соcтавили прогнозы погоды на зиму 2021/2022 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Какой будет грядущая зима? Морозной – в противовес жаркому лету? Или очень снежной? Природа сейчас на осадки щедра, вспомним аномальные ливни на Черном море, да и в Москве тоже.

Однозначных закономерностей нет, считает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд: после жаркого лета зима может быть и лютой, и оттепельной, тут закон равновесия не работает.

- На самом деле, никакой связи нет, - разочаровывает Вильфанд.

Метеорологи Гидрометцентра России только что составили прогноз погоды на все холодное полугодие, с октября 2021 года до марта 2022-го. В его подготовке принимали участие также специалисты Северо-Евразийского Климатического Центра, Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова, Арктического и Антарктического НИИ, Дальневосточного регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института.

Такие прогнозы – на полгода вперед – совсем не то, что прогноз погоды на завтра. Они показывают только отклонение от климатической нормы: теплее или холоднее будет в каждый месяц в том или ином регионе. А вот конкретных цифр и дат, увы, нет – мол, 1 января в Москве будет -10. Было бы удобно, но наука на такое пока не способна. И сбываются прогнозы на столь долгий срок с вероятностью около 70%.

Напомним также, что климатические нормы для каждого региона свои. Обычный декабрь в Сочи и Мурманске – это две большие разницы. И речь идет именно о сравнении с нормой для каждого региона.

НОЯБРЬ

Страна у нас северная, во многих регионах зимняя погода устанавливается уж в ноябре. В этом году последний месяц календарной осени будет теплее климатической нормы на Урале и большей части Сибири. В ноябре такая аномалия скорее порадует, и синоптики обещают ее жителям Челябинска и Тюмени, Омска и Новосибирска, Томска и Кемерово, Красноярска и Барнаула, Иркутска и Улан-Удэ, Читы и Якутска.

Восточнее Якутска – обычный ноябрь, как положено по климатическим нормам. На юге России, в Поволжье, во многих уральских регионах (в том числе Екатеринбурге и Перми) поздняя осень тоже будет стандартной, в рамках нормы. А вот на западе и северо-западе – в Санкт-Петербурге, Твери, Смоленске, Брянске, Карелии, на Кольском полуострове – ноябрь может быть даже холоднее, чем обычно. Но серьезных отрицательных аномалий не предвидится.

ДЕКАБРЬ

В наше время глобального потепления на прогностических картах редко такое увидишь – едва ли не пол-России закрашены синим и голубым цветом! Холодными оттенками метеорологи обозначают территории, где температура будет ниже климатической нормы. Карта с прогнозом на декабрь 2021 года выглядит именно так.

Интенсивно-синяя зона, где декабрь может быть реально морознее, чем обычно, тянется от Казани, Самары и Перми через Екатеринбург, Челябинск, Омск и Новосибирск до Томска и Кемерово.

Не столь леденящий душу прогноз, но тем не менее тоже сулящий холода в начале зимы, - для центра России, включая Москву, Тулу, Рязань, Ярославль, Тверь, многих регионов северо-запада (Великий Новгород, Вологда, Республика Коми), Поволжья (Нижний Новгород, Саратов, Волгогорад), а за Уралом – Алтай, Иркутск, Ханты-Мансийск, а также Чукотка.

На остальной территории России декабрьская погода – в рамках нормы.

- Может и хорошо, если начало зимы будет морозным, - считает главный специалист Москоковского метеобюро Татьяна Позднякова. - Москвичи уже привыкли гадать: со снегом Новый год будет или с лужами? А в этом году, видимо, не придется, будет нормальная зимняя погода. Но в целом в Москве и области зима ожидается теплой, если брать среднюю температуру трех месяцев.

ЯНВАРЬ

А вот 2022-й год почти везде начнется мягко, температура будет в пределах климатической нормы или чуть выше. Исключение – Дальний Восток, от Чукотки до Хабаровска. Есть шанс, что там придется померзнуть больше, чем обычно.

ФЕВРАЛЬ

Очень теплый финал зимы синоптики обещают жителям западных областей страны – Калининградской, Смоленской и Брянской. На остальной территории Европейской части России, а также в Сибири, к востоку от Читы, и Дальнем Востоке, февраль будет таким, как положено по климатическим нормам, или чуть теплее.

А вот от Тюмени и Салехарда до Иркутска и Улан-Удэ февральские морозы ожидаются либо в рамках нормы, либо чуть сильнее.

ДОТЯНЕТСЯ ЛИ ЛА-НИНЬЯ ДО РОССИИ?

Прогнозами на зиму делятся не только отечественные синоптики. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) в своих бюллетенях по глобальному сезонному климату анализирует процессы, влияющие на погоду практически на всей планете. Это Эль-Ниньо/Южное колебание, североатлантическое колебание, арктическое колебание и индоокеанский диполь.

Главная интрига сейчас - в Южном колебании. Суть его в том, что вода в тропической зоне Тихого океана, у берегов Перу, на время становится то теплее (это Эль-Ниньо), то холоднее (Ла-Нинья). Феномен еще до конца не изучен, но Эль-Ниньо и Ла-Нинья явно влияют на климат всей Земли. И на температуру, и на осадки. Кстати, все самые жаркие годы в истории метеонаблюдений зафиксированы именно во время Эль-Ниньо. Ла-Нинья же планету слегка охлаждает. Это самый общий эффект, есть и более “точечные”, вроде засух и ливней на разных континентах.

- Антропогенное изменение климата усиливает воздействие таких естественных явлений, как Ла-Нинья, - предупреждает Генеральный секретарь ВМО профессор Петтери Таалас.

Сейчас колебание в нейтральной фазе – океан нормальной температуры. Но вскоре есть вероятность появления Ла-Нинья, в октябре – декабре или ноябре-январе. Все сходится, холода грядут?

Впрочем, климатологи ВМО сомневаются, что сил у холодной “девочки” (так переводится название Ла-Нинья) хватит на то, чтоб перебороть теплое влияние остальной акватории Мирового океана (а он оказывает мощнейшее воздействие на погоду даже далеко не приморских мест).

Почти везде, и в Атлантике, и в Тихом океане, и в Индийском температура воды до конца 2021 года будет в норме или чуть теплее. В Северной Атлантике между 30 и 60 градусами северной широты и на тех же широтах в Тихом океане – заметно теплее. А для России это как раз важно. Атлантические циклоны зимой приносят нам оттепели и снегопады. И если Атлантика перегрета, их может быть много.

Теплые аномалии в океане, скорее всего, приведут и к теплым аномалиям на суше в октябре-декабре, считают специалисты ВМО. Причем во всем Северном полушарии. А заметнее всего они будут в Арктике, на севере Азии (проще говоря, у нас в Сибири и на севере Дальнего Востока), в восточной и северной Европе- (а тут уже недалеко и до европейской части России.

Выходит, прогнозы противоречат друг другу? На первый взгляд да. Но все же речь о разном масштабе. В прогнозе Гидрометцентра России температуры ниже нормы обещаны только в декабре. И для всего Северного полушария часть нашей страны, пусть и огромной, может нет сделать погоды.