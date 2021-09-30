Спасают жизнь капельницами: Гузеева показала видео из красной зоны Коммунарки

Лариса Гузеева проходит лечение в больнице. Фото: кадр программы «Давай поженимся». Первый канал

62-летняя Лариса Гузеева три дня назад была госпитализирована в «Коммунарку». Ведущая программы «Давай поженимся!» поступила в клинику с подозрением на коронавирус. Позже диагноз подтвердился, анализы показали, что у Ларисы действительно COVID-19. В московской клинической больнице №40 звезда лежит в «красной» зоне. Телеведущая вышла на связь с поклонниками и показала, как ее лечат.

В сторис Гузеева опубликовала несколько видеороликов, снятых во время медицинских процедур. Камера телефона запечатлела, как ей ставят капельницу. Одетая в защитный костюм медсестра воткнула в руку звезды иглу и ввела какой-то препарат.

В сторис Гузеева опубликовала несколько видеороликов, снятых во время медицинских процедур. Фото: кадр видео.

- Берегите себя. Не целуйтесь, не обнимайтесь со всеми по сто раз подряд. Носите маски, потому что эта гадость - она везде передается, - рассказала Лариса в ролике.

Ранее Гузеева опубликовала на своей страничке пост, в котором поблагодарила поклонников за беспокойство. Актриса подтвердила, что у нее действительно коронавирус, и попросила не тревожить звонками ее и ее семью.

- Всегда считала, что здоровье – это очень интимно. Ну я же не Сталин, чтобы всей стране докладывали: что да как со мной. Я заболела этой гадостью, а кто застрахован? Лечусь. Прошу всех: не звонить мне и моей семье. Очень прошу. Поставьте себя на моё место. Мне и так страшно. Спасибо за понимание, - написала Гузеева.

Позже Лариса написала, что очень ценит поддержку зрителей.

- Господь не оставит вас и всё вам вернёт за вашу доброту и участие к мой скромной персоне. Я буду стараться. С вами мне сразу стало легче, - сообщила она.

Одетая в защитный костюм медсестра воткнула в руку звезды иглу и ввела какой-то препарат. Фото: кадр видео.

Актриса обратилась за помощью медиков сразу после того, как вернулась из Крыма. Минувшие выходные она провела на спа-курорте в частной клинике. Прилетев в Москву, телеведущая почувствовала себя плохо. У нее была температура 37,5 и кашель. Лариса сделала домашний экспресс-тест на коронавирус, который дал положительный результат. После этого Гузеева обратилась за медицинской помощью, и ее отвезли в «Коммунарку».

Дочь телеведущей Ольга Бухарова после госпитализации мамы прокомментировала ее состояние. По словам девушки, ее мать находится в стабильном состоянии.

- Как мне надоело уже отвечать на все эти сообщения. С мамой все в порядке, – написала Ольга на своей странице в Инстаграме.