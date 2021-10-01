Ночная лига на восходе

Авторство фото: http://nhliga.org

Среди множества команд есть коллективы с историей. Например, тверская команда «ВА ВКО» была создана в 2016 году и состоит из курсантов и офицеров Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. Команда на протяжении нескольких лет успешно выступает в Ночной лиге, а в ее составе в том числе выступают военные инженеры, которые работают в сфере противоракетной обороны.

Подмосковная команда «Наши» возникла в далекие 60-е. В ней тогда играли космонавты первого созыва, а капитаном был Юрий Гагарин. В 2015 году команду возродили и сейчас за нее бьются на льду сотрудники космической отрасли – герои Российской Федерации. Коллектив часто приглашают для участия в проектах Ночной лиги, и они с радостью поддерживают любительский хоккей.

Команда космонавтов «Наши» возникла в далекие 60-е. Авторство фото: http://nhliga.org

Популярен хоккей и среди врачей, которым в последнее время просто необходимо поддерживать хорошую спортивную форму. В Тюмени, к примеру, в этом сезоне к командам присоединился коллектив «Эскулапы», где ассистентом капитана является заведующий кардиохирургическим отделением тюменской больницы №1 Никита Стогний. А в Москве есть хоккейная команда «Доктора», также принимающая активное участие в НХЛ.

Любопытно, что для хоккеистов-любителей, которые прикипели к этому делу, в этом году создан специальный дивизион «Любитель 50+», где можно продолжать играть со своими сверстниками еще много лет.

Всего же региональные чемпионаты теперь будут проходить в четырех возрастных дивизионах, но жестких рамок нет, за исключением одного условия – в лиге не могут выступать бывшие профессионалы – мастера.

Никита Стогний ассистент капитана «Эскулапов» является заведующим кардиохирургическим отделением областной тюменской больницы №1. Авторство фото: http://nhliga.org

«Я за свою жизнь, на коньках больше стоял, чем на земле»

Самый возрастной хоккеист Ночной лиги - Вячеслав Николаевич Петров из Чебоксар. Ему 72 года, и в Лиге он играет уже 9 лет.

- Наша команда называется «Энергия. 20 век», - рассказывает Вячеслав Николаевич. - Мы играем в Ночной лиге практически с самого начала, только первый сезон пропустили.

- Как вам удается в 72 года поддерживать спортивную форму?

- Ну, мой образ жизни - физкультура и спорт. В этом году мы отмечали 50-летие окончания Волгоградского института физкультуры, где я полвека назад и получал диплом тренер-преподавателя по футболу-хоккею. Вся моя жизнь связана с двумя этими видами спорта. Я и сам сначала играл в хоккей в Лиге В, потом стал играющим тренером, занимался различной общественной работой. А потом 20 лет был директором стадиона «Энергия» в Чебоксарах.

72-летний хоккеист Вячеслав Николаевич Петров в Ночной лиге играет уже 9 лет. Авторство фото: http://nhliga.org

- А когда вы первый раз встали на коньки?

- Мне еще было семь лет, тогда еще были коньки на валенках, «снегурки», которые привязывались веревочкой. Катались по снегу. Потом появился у нас в Чебоксарах каток, мальчишек набирали секцию. И все дворовые пацаны пошли туда. Играли тогда в русский хоккей. Наверное, я за свою жизнь, на коньках больше стоял, чем на земле.

- Вы выросли еще на той хоккейной сборной Чернышова и Тарасова, кто ваш любимый игрок?

- В 70-х нравился Александр Мальцев, кировочепецкий воспитанник. А когда уже я потом стал директором стадиона, к нам звезды хоккея приезжали, и я познакомился со Старшиновым. Мне очень понравилась встреча с ним, беседа, общение.

- А кто сегодня ваши партнеры по команде?

- Они помладше меня, им по 50- 55 лет. Это поколение пришло как раз в то время, когда только Лига начиналась и все подходили, так сказать, по возрастному цензу «40+». Так что мы самые старожилы. В команде люди состоявшиеся, бизнесмены, многие имеют свое дело.

- Когда у вас проходят игры?

- Играем обычно с 9.30 вечера, когда лед свободен, и почти до полуночи.

- А как ваша семья относится к вашему увлечению, ведь вы ночью домой приходите?

- (смеется). Вы знаете, родные всегда меня поддерживали в моих начинаниях. Это ведь счастье, когда у человека любимое дело становится работой. Так что и жена, и дочь и сын всегда были на моей стороне. И, если я задерживался на катке, никаких вопросов не возникало. Сейчас дети выросли. У меня уже пятеро внуков. И все они понимают, что для меня значит хоккей.

- Что для вас игра в хоккей?

- Это – жизнь. Ну и конечно, сильные эмоции. Пришел, побегал, отдался игре, отвлекся от насущных дел, и уже легче.

АВТОРИТЕТНО

Алексей Касатонов: «Хоккей – это эмоции от побед и радость общения с партнерами»

В Ночной лиге существует свой Совет Легенд, куда входят 35 знаменитых хоккеистов, приносивших славу нашей стране на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Председателем совета является двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, член Зала славы в Торонто Александр Якушев. Легенды активно участвуют в жизни Лиги, выезжают в регионы, где делятся опытом и своими знаниями.

Знаменитый вратарь Владимир Мышкин во время мастер-класса для детей в Норильске. Авторство фото: http://nhliga.org

Очень большую работу по организации соревнований проводит еще один замечательный хоккеист прошлого, а ныне генеральный директор Ночной лиги Алексей Касатонов.

- Алексей Викторович, Ночная лига процветает – в хоккей играют люди разных возрастов почти во всех регионах страны. А где у нас в России хоккей любят больше всего?

- Не зря Россию называют хоккейной державой, хоккей любят по всей стране и всегда с интересом следят за успехами наших клубов и сборной. Горячо болеют и в тех регионах, которые исторически не являются хоккейными.

Ночная лига как раз и создавалась для того, чтобы как можно больше людей смогли приобщиться к этому виду спорта. Чтобы любители спорта, вдохновившись игрой наших профессионалов, сами могли на льду прочувствовать эти эмоции от побед и радости общения с партнерами по команде.

Что касается географии Ночной лиги, то традиционно лидером по количеству команд и игроков является Москва и Московская область. Лига широко представлена в Рязанской области, Республике Башкортостан, Свердловской области, в Татарстане и на Кузбассе. В последнее время радуют и южные регионы: в Сочи сейчас настоящий бум любительского хоккея.

Самое приятное, что любительский хоккей выходит за рамки просто игры и прививает семейные ценности. У нас много случаев, где в одной команде играют отцы и дети. Это отличный пример для подрастающего поколения.

- А сколько матчей проводят спортсмены-любители? Как они набирают и поддерживают форму, за ними кто-то следит, медосмотр проходят?

- За сезон игроки проводят от 15 до 20 игр. И несмотря на то, что это любительский уровень, многие команды подходят к вопросу подготовки к сезону очень профессионально: кто-то проводит межсезонные сборы, где-то практикуют индивидуальные занятия игроков. Часто перед стартом сезона организуют товарищеские турниры и игры. Так что отношение серьезное. Это касается и тренировок во время сезона в том числе. Здесь важно понимать, что для игроков-любителей хоккей – это дополнительные нагрузки на организм, тем более в более старшем возрасте. Поэтому мы всегда настоятельно рекомендуем регулярно проходить диспансеризацию, посещать врача и следить за своим здоровьем.

Плюс ко всему, в этом сезоне мы сделали отдельный дивизион для категории «50+», чтобы разные возрастные группы играли в равных условиях без перегрузок.

- Горди Хоу играл в НХЛ до 52 лет. А в 69 выходил на показательный матч. Мы познакомились с самым старшим игроком Ночной лиги, ему 72 года. А до какого возраста вообще можно играть в хоккей?

- Конечно, все индивидуально. Многое зависит от образа жизни и генетики. Играть можно, насколько позволяет здоровье. В Ночной лиге нет возрастного потолка – этим и прекрасен наш турнир! Если человек хочет продолжать получать удовольствие от хоккея в любом возрасте, мы будем только рады. Но главное – следить за собой и реально оценивать свои силы и состояние здоровья.

- Коронавирус еще не ушел. Ограничений в этом сезоне будет много?

- Эпидемиологическая ситуация остается нестабильной, и решение о проведении игр в каждом регионе принимается в соответствии с решениями местных органов исполнительной власти. У нас есть регламент, который описывает порядок проведения соревнований в данных условиях. Направляем усилия, чтобы турнир состоялся, и хоккеисты-любители выступили в турнире, соблюдая все необходимые требования безопасности.

Генеральный директор Ночной лиги Алексей Касатонов. Авторство фото: http://nhliga.org

- Но, может, стоит побольше игр проводить на открытом воздухе? Или современные зимы уже не дают такой возможности?

- Почему же? У нас до сих пор игры регулярки проходят в том числе и на открытых коробках. Конечно, все зависит от климата, но для игроков это особая ностальгия, и они всегда с радостью принимают участие в таких матчах. Это же настоящая классика. Эмоции от таких игр можно сравнить со вкусом мороженого из детства.

Например, в Биробиджане до тех пор, пока в прошлом году не построили крытую арену, все игры Ночной лиги проходили на свежем воздухе.

Мы и сами, команда Легенд, часто играем на открытых катках. Проводим предновогодние матчи на Красной площади с участием Президента Владимира Путина, незабываемые игры прошли на озере Байкал, нас приглашают регионы, к примеру в Тульскую область, где мы играли на Губернском катке. «Кубок Легенд», который проводится в декабре-январе на открытом стадионе в «Лужках» Московской области, всегда вызывает интерес и отправляет нас к истокам дворового хоккея.

Для многих регионов такие матчи должны стать примером того, как можно развивать массовый спорт. Они могут сподвигнуть к строительству новых коробок по всей стране, на которых будут регулярно заниматься семьями, приучая с ранних лет к здоровому образу жизни.

О СХЕМЕ РОЗЫГРЫША

Соревнования во многих городах стартуют в сентябре-октябре, а финальный этап – Фестиваль хоккея – проходит в мае в Сочи на олимпийских объектах. Победитель получает ценный трофей – Кубок Крутова, который носит имя легендарного нападающего, двукратного олимпийского чемпиона Владимира Крутова, который играл в одной пятерке с Касатоновым и Фетисовым.

Вячеслав Фетисов: «В хоккей играют высокоинтеллектуальные люди»

О том, как появилась Ночная хоккейная лига и почему этот вид спорта так популярен у нас в стране нам рассказал партнер А. Касатонова и В. Крутова по сборной СССР, обладатель всех возможных призов в мировом хоккее, а ныне депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

- Вячеслав Александрович, поздравляем вас с открытием нового сезона в Ночной хоккейной лиги, ведь вы были одним из зачинателей этого массового движения.

- Спасибо! Хочу только заметить, что официально Ночная лига основана в декабре 2011 года. Нашу идею поддержал Владимир Путин, и так родился этот турнир.

- Мы почитали рекомендации участникам НХЛ по подготовке к играм. Там очень профессиональный подход. Например, даются рекомендации по правильному питанию. Что надо есть за четыре часа до игры. А раньше у хоккейной сборной СССР был врач-диетолог?

- Не было у нас никакого врача-диетолога. Не было никаких психологов в нашей команде. Были доктора команды. Это уникальные люди, которых отбирали, они знали все. Питались по-другому, чем в современном хоккее. Там было и мясо. В профессиональных лигах сейчас в основном это быстрые углеводы. Но главное, и в профессиональном и любительском хоккее, это быстро восстанавливать водный и щелочной баланс, ведь за игру улетает по три, четыре, пять килограммов. Это, тоже одна из особенностей нашего вида спорта, - говорит Фетисов.

- Недавно был опубликован новый рейтинг самых травмоопасных видов спорта, где среди лидеров не только бокс и футбол, но туда попал даже теннис. А хоккей не вошел даже в первую двадцатку, хотя в нем толкаются, дерутся, зубы выбивают… В чем феномен?

- Хоккей - это интеллектуальная игра. И играют в хоккей высокоинтеллектуальные люди.

О НОВЫХ ПРАВИЛАХ

Лига не стоит на месте и постоянно развивается. Корректируются и правила игры. В этом сезоне в положении о проведении соревнований появилось множество дополнений, позволяющих сделать чемпионат максимально доступным для большинства игроков, а саму игру динамичнее. Прежде всего это касается правила пробросов, которые раньше не фиксировались, но теперь их ввели в концовке матча, чтобы хоккеисты сознательно не тянули время.

Словом, в Ночной хоккейной лиге все время что-то изменяется, жизнь бурлит, и, если вы еще не встали на коньки и не взяли в руки клюшку – у вас все впереди.