Кого призовут в армию 1 октября: Пострадавшим от паводков позволят отложить службу, а сердечникам - совсем не идти в войска

Генерал-полковник Евгений Бурдинский Фото: Министерство обороны РФ

По этому поводу в Генштабе провел традиционный брифинг начальник Главного организационно-мобилизационного управления генерал-полковник Евгений Бурдинский.

Он, в частности, рассказал об особенностях нынешней призывной кампании. Наиболее существенная из них - количество новобранцев, которые должны встать в строй. На этот раз их будет чуть больше 127 тысяч, - это на 7 тысяч хлопцев меньше, чем призванных минувшей весной, тогда было 134 тысячи (как менялась численность призывников в последние годы, - см. таблицу).

Ну а что касается порядка проведения нынешнего призыва, то по сравнению с весенним существенных отличий нет.

Призывные комиссии начинают свою работу с 1 октября во всех субъектах Российской Федерации, за исключением тех муниципальных образований, где призыв проводится один раз в год (районы Крайнего Севера и приравненные к ним). Там призывные комиссии начнут работать с 1 ноября.

Как и минувшей весной, основные усилия военкоматы сосредоточили на борьбе с коварным "врагом" - ковидом.

Главное - не допустить заноса новой коронавирусной инфекции и других сезонных заболеваний (ОРВИ, грипп, ангина) в войска при их комплектовании молодым пополнением. С этой целью военкоматы были заблаговременно обеспечены необходимым медицинским имуществом, включая 5 млн. медицинских масок и более 200 тыс. тест-систем. А еще Генштаб требует, чтобы при призыве парней на военную службу из районов затопления (особенно в отношении тех, чьи дома сильно пострадали от паводка) использовать индивидуальный подход. Приказано решение о призыве принимать только после проведения бесед с новобранцем и его родителями и "учитывать их пожелания". Это – по-человечески.

БОЛЬНЫЕ В ВОЙСКАХ НЕ НУЖНЫ

На том же брифинге в Генштабе выступил и зам начальника Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны РФ подполковник медслужбы Виталий Черкашин. По его словам, в армии повышены требования к здоровью призывников. С этой целью были внесены изменения в Положения о военно-врачебной экспертизе. Ограничения по состоянию здоровья применяются к гражданам имеющим риск внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, а также в отношении граждан после перенесенного туберкулёза.

А ужесточение подходов к отбору граждан на военную службу по состоянию здоровья отражается на общем показателе годности.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

ВНИМАНИЮ ПРИЗЫВНИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ!

Всю интересующую информацию новобранцы могут найти на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации.

В разделе «Призывникам» (подразделе «Памятка призывнику»), к примеру, есть пошаговая инструкции «От призывника до солдата». В разделе «Служба по призыву» можно найти информацию о социальных гарантиях государства для военнослужащих по призыву и членов их семей.

В разделе «Научные роты» содержатся требования, предъявляемые к кандидатам, желающим служить в этих подразделениях. Здесь также можно подать резюме для участия в дальнейшем отборе.

А в разделе «Контакты» (подраздел «для граждан») молодые люди и их родители могут обратиться в действующие электронные приемные главнокомандующих видами, командующих родами войск и войсками военных округов.

А с 14 октября начнёт работу горячая линия по телефонам:

8(495) 498-96-96, 498-96-97, 498-96-98.

График приёма звонков: вторник и четверг с 10 до 12 часов (время московское).