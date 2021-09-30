Модный тренд осени 2021: Носки с дыркой на пальце

Авторы модной новинки уверяют, что дырка увеличит срок службы носка и убережет окружающую среду от загрязнения.

Все-таки мода умеет удивлять. Недавно японский дизайнер Такаюки Фукудзава запулил в массы новую осеннюю коллекцию одежды, изюминкой которой стали необычные носки. То есть, как бы дизайнерские и вообще хит сезона, но, с другой стороны, как бы белиберда какая-то - у нас в стране у всех есть. Только мы такое носить стесняемся. В общем, на носках, в районе большого пальца, намеренно сделаны дырки и выглядят они… почему-то шедеврально.

Скажете, с ума сходят японцы. Мол, они - известные затейники. Может и так, только есть у замысла с дырявыми носками и социально-ориентированная подоплека.

-В коллекции множество гольф и носок с разнообразными дырками, - комментирует KP.RU стилист-имиджмейкер Анастасия Берзинь. - Часть денег, от их продажи будет перечислена в фонд Trees For The Future, который занимается проблемами озеленения планеты.

Необычные носки с дырками - детище японского дизайнера Такаюки Фукудзава.

Сами японские дизайнеры объяснили концептуал с дыркой на пальце так: поскольку именно на большом пальце в первую очередь образуется дырка, если сделать ее заранее и намеренно, это увеличит срок службы носка и убережет окружающую среду от загрязнения. Ведь тогда дырявый носок будет уже не отслужившим свое мусором на помойке, а модной вещицей, в которой «так задумано» на ногах стильного и смелого мужчины.

Некоторые российские коллеги склонны видеть особый смысл дырявой задумки еще глубже.

- 2020-2021 года стали тяжелыми для мировой экономики, - делится соображениями Анастасия Берзинь. - Пандемия основательно на нее повлияла. Многие предприятия разорились, люди потеряли часть бюджета. Такой коллекцией дизайнеры старались поддержать общество. Сейчас не время для демонстрации роскоши, многим приходится затягивать пояса, дырка на носке – не повод смеяться над человеком, находящемся в трудном финансовом положении, а модный тренд.

Стилист-имиджмейкер Анастасия Берзинь. Фото: Личный архив

Кстати, дырявые носки – не единственная странность, которая появилась в моде за время пандемии. Например, в Корее и Америке сейчас бьют все рекорды по заказам в интернет-магазинах носки, с отдельным «чехольчиком» для большого пальца (сделаны по типу варежки). Эта модель была обычной шуткой заскучавших на карантине дизайнеров, зато теперь приносит своим создателям отличный доход. Такие носки покупают, чтобы надевать под сланцы.

- Нашему человеку покажется странным такое сочетание, но вот в Корее, Китае и Америке зимой дома носят тапочки и теплые носки, - говорит Анастасия. - Выскочить же во двор на пару минут люди предпочитают в шлепанцах. Обуть шлепанцы на толстые носки проблематично. А вот такое сочетание «вьетнамок» с носками, где большой палец отделен от остальных, облегчает жизнь. Легко надеть, легко снять.

Были и другие находки коронавирусной моды. Например, джинсы с прозрачными вставками на коленях и штаны, прозрачные целиком, рваные в хлам цветные колготки, или брюки с молнией на ягодицах (если пятая точка не помещается в штанах –просто расстегни молнию, а не траться на новые). Правда, эти идеи дизайнерской мысли в обиходе по разным причинам не прижились. Зато другие уже объявлены модными трендами.

- Например, в тренде брюки, с волочащимися по полу штанинами, - проводит модный ликбез стилист-имиджмейкер Берзинь. - Декорирование свитеров, сумок и верхней одежды плюшевыми игрушками. А еще свитера, состоящие из одних рукавов.

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