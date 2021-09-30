Мировые эксперты проанализировали роль финансовых посредников, инвесторов и управляющих активами в устойчивом развитии

Руководитель направления по устойчивому развитию АНО «Центр международных и сравнительно-правовых исследований» Жан-Клод Кнебеле.

В последние несколько лет многие инвесторы и корпорации предпринимают шаги в направлении устойчивого развития. Так, за последний год количество подписантов протоколов ответственного инвестирования ООН выросло с 2000 до 3000. Как главные игроки мирового финансового рынка видят дальнейшее развитие экономической модели мира? С какими угрозами они столкнулись и какие возможности открыли? Какие шаги предпринимать дальше? Эти вопросы стали предметом обсуждения на секции «Роль финансовых посредников, инвесторов и управляющих активами в устойчивом развитии» на международный конгресс по устойчивому развитию и ответственному финансированию ECUMENE 2021.

Спикеры из России, США Люксембурга и Китая обменялись опытом. Они сошлись во мнении о том, что выполнение климатических целей напрямую влияет на успех бизнеса, поскольку рынок реагирует изменением стоимости акций. Также была подчеркнута значимость совместной работы представителей государственного и частного сектора.

На секции отметили успехи России: нашу страну поздравили с тем, что на прошлой неделе была опубликована зеленая таксомания. «Некоторые говорят о том, что Россия – особая страна с точки зрения борьбы с изменением климата. Она медленно запрягает, но быстро едет», - сказал модератор дискуссии, руководитель направления по устойчивому развитию АНО «Центр международных и сравнительно-правовых исследований» Жан-Клод Кнебелер.

Спикеры-представители России изложили свой взгляд на устойчивое развитие в стране. Генеральный директор «Газпромбанк - управление активами» Алексей Антонюк отметил, что России еще только предстоит прийти к реальной рыночной необходимости ESG-практик.

«В отличие от развитых рынков, где зеленую повестку уже двигает так называемая «невидимая рука рынка», когда инвесторы предъявляют спрос к зеленым инструментам, а эмитенты получают более дешевое фондирование, мы еще в самом начале этого пути. Для нас стратегическое значение имеет задача формирования критической массы, когда у нас появится своя «невидимая рука рынка», которая будет заставлять инвестировать в эти инструменты – заставлять с точки зрения экономической бизнес-логики, и не только».

Участники дискуссии сошлись во мнении, что в ближайшие годы перед всеми странами стоит задача дальнейшего привлечения средств в фонды. Также стоит четкая задача – поднимать уровень осведомленности об устойчивом инвестировании. Эксперты отметили и важность объединения «зеленых» и социальных аспектов.