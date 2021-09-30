Умерла 42-летняя жена-миллионерша Прохора Шаляпина

На канадской миллионерше Татьяне-Клаудии Дэвис Шаляпин женился в июле. Фото: Личный архив

О смерти супруги сообщил сегодня поклонникам сам Прохор Шаляпин в социальных сетях. Певец находится в шоке от этой новости.

31 июля этого года в Лас-Вегасе артист женился на канадской миллионерше Татьяне-Клаудии Дэвис. Как известно, Лас- Вегас — это туристический центр, куда съезжаются туристы со всего мира, поэтому Татьяна могла подхватить ковид где угодно и от кого угодно, тем более что она не сделала прививку, уповая на свой крепкий иммунитет.

Прохора же участь заражения ковидом миновала, поскольку перед поездкой в Америку он вакцинировался российской вакциной Спутник V. Вероятнее всего, это и послужило ему спасением от страшного недуга.

Когда тест Татьяны на коронавирус 3 августа оказался положительным, женщина, несмотря на уговоры Прохора и родителей, всё же решила лечиться дома, чтобы избежать впоследствии, как это положено по законам США, двухнедельного карантина.

Супруга Шаляпина в свое время не сделала прививку от ковида, уповая на свой крепкий иммунитет. Фото: Личный архив

Тренер из фитнеса-клуба, где занималась Татьяна, посоветовал ей платного частного врача, который ставил ей капельницы, делал ингаляции и прочие процедуры на протяжении недели (за неделю такого лечения Дэвис заплатила около 11 тысяч долларов).

Скорее всего, именно это самолечение и стало фатальным для Татьяны. Было упущено время, лучше ей от этого лечения не становилось, а сатурация с каждым днём становилась всё ниже и к 9 августа упала до 60 процентов.

Тогда Шаляпин вызвал 911 и настоял на госпитализации. Татьяна к этому моменту уже не могла дышать самостоятельно.

9 августа в госпитале Татьяне диагностировали обширное поражения лёгких, лечили всеми известными науке способами, но 29 августа женщину пришлось подключить к аппарату ИВЛ и ввести в искусственную кому, из которой Татьяне живой выбраться уже не удалось.

Сам Шаляпин покинул Америку в середине августа из-за гастрольных поездок и съёмок клипов. Но надо отдать ему должное — неделю он бесстрашно провёл у постели жены. И только после попадания Татьяны в красную зону госпиталя Summerlin, когда навестить и поддержать жену физически было уже невозможно, Прохор вернулся с тяжёлым сердцем в Россию.

Артист планировал на неделе вернуться в Америку к супруге, однако подруга Татьяны сообщила ему, что Дэвис скончалась в Summerlin Hospital от тяжелой форма ковида, не приходя в сознание...

— Я приношу свои глубочайшие соболезнования родителям Татьяны, потому что они родители с большой буквы, преданные , любящие, вложившие всю душу в единственную дочь, которая, в свою очередь, их тоже безумно любила . Таня — их единственная дочь, поэтому они сейчас не находят сил, чтобы отвечать на звонки близких и друзей, — сказал kp.ru Прохор Шаляпин.

— Наша свадьба с Таней состоялась 31 июля. Три счастливых дня было у нас с нею...3 августа она заболела, И вот её больше нет... Я убит этой новостью, сложно что-то говорить...

Напомним: Татьяна Дэвис - миллионерша из Канады. Русская семья Дэвис в 90-е годы переехала на ПМЖ в Канаду и сколотила там немалое состояние. С Прохором Шаляпиным Дэвис была вместе почти два года. Татьяна не экономила на молодом муже, каждое свидание с Шаляпиным обходилось ей в несколько миллионов рублей. Пара останавливалась в лучших отелях мира, плюс Дэвис покупала Шаляпину наряды в модных бутиках. Свадьба Шаляпина и Дэвис обошлась паре в 15 миллионов рублей.