Врач-инфекционист о росте заболеваемости ковидом в России: Выявленные случаи - это верхушка айсберга

Чем объяснить свежую статистику по умершим от ковида в России? Фото: REUTERS

В России уже третий день количество умерших от коронавируса превышает 850 человек в сутки. Таких цифр не было никогда за все время эпидемии. Что происходит? Дельта-штамм на самом деле оказался куда более кровожадным и резко подскочила летальность? Или на цифрах сказывается недоучет заболевших? Чем объяснить страшную статистику? Элементарные математические подсчеты показывают, что каждые 2 минуты у нас в стране сейчас умирает минимум один больной. О причинах, дальнейшем развитии эпидемии и способах защитить себя и своих близких мы расспросили кандидата медицинских наук, доцента кафедры инфекционных болезней у детей педиатрического факультета Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Ивана Коновалова. Эксперт стал гостем очередного выпуска программы «Антиковид» на Радио «Комсомольская правда».

«СТАЛИ СЧИТАТЬ ПО-НОВОМУ»

- При любой масштабной инфекционной патологии выявленные случаи (заражения, заболевания. - Ред.) мы всегда называем верхушкой айсберга, - говорит врач-инфекционист. - В этом году вышли обновленные рекомендации о том, как регистрировать случаи заболеваний и, в том числе, как подсчитывать летальность. Человек может погибнуть как от непосредственно коронавирусной инфекции, так и от осложнений, с ней связанных. Или, например, после того, как перенес инфекцию. Или, допустим, еще в стационаре с ковидом, но при этом от других причин. Все это требует очень тщательной расшифровки.

Показатели смертности могут значимо меняться в зависимости от различных методов оценки и подсчетов, поясняет эксперт: «Это звучит, наверное, цинично и не очень человечно, но жизнь такова, что это было всегда, и в доковидные времена. Причина смерти определялась нередко по очень сложным критериям».

Изменения в методике, на основе которой появляются цифры статистики, видны и по проценту бессимптомных пациентов, добавляет Иван Коновалов.

- Примерно год-полтора назад таких людей было более 50%. А сейчас их стабильно уже почти полгода подряд менее 10%. Это означает, что выявление случаев коронавируса происходит в основном среди людей, которые имеют те или иные клинические признаки, симптомы болезни.

В любом случае уже бесспорно подтверждено, что Дельта-штамм примерно с конца весны 2021 года обеспечивает гораздо большее количество случаев передачи вируса. И при этом увеличилась скорость распространения инфекции и ее тяжесть, подчеркивает врач.

ВМЕСТО КАШЛЯ - ДИАРЕЯ

- Иван Вячеславович, недавно эксперт Роспотребнадзора рассказала, что по результатам метаанализа 35 исследований у пациентов с коронавирусной инфекцией выросла распространенность желудочно-кишечных симптомов - до 15%. Чаще всего встречаются тошнота, рвота, диарея и потеря аппетита. При этом у десятой части пациентов респираторные нарушения вообще отсутствуют. Не означает ли это, что коронавирус настолько меняется, что COVID-19 перестает быть респираторным заболеванием и превращается в желудочно-кишечное?

- Нет, конечно, для специалистов в области инфектологии всегда было известно, что вирусы могут обладают политропным эффектом (то есть действовать на разные органы и вызывать разные группы симптомов. - Ред.). Например, тот же грипп или аденовирусная инфекция могут вызывать желудочно-кишечное поражение. С другой стороны, при энтеровирусах может наблюдаться лихорадка и симптомы ОРВИ.

- Тогда объясните, как быть: если у человека, скажем, заболел живот, появилась тошнота. Естественно, он не пойдет с подозрением на коронавирус к врачу. А побудет дома в лучшем случае день-два, примет «что-нибудь от желудка и кишечника» и отправится на работу заражать ковидом окружающих.

- Когда вы чем-то болеете, нужно сидеть дома. Это касается любой болезни, не только ковида. В отличие от многих стран Европы, США, у нас есть практика: любой человек, который болеет острой инфекцией - не важно, это ребенок или взрослый - имеет право на больничный лист. Благодаря этому мы изолируем пациента в самые первые дни после появления симптомов, когда он наиболее заразен.

Что касается изолированных признаков поражения желудочно-кишечного тракта при ковиде, все-таки это казуистика. Только диарея и рвота редко являются единственными симптомами COVID-19. Наиболее частыми, по статистике, все равно остаются лихорадка и те или иные проявления катарального синдрома, то есть кашель, насморк и так далее.

И еще раз подчеркну: если человек себя плохо чувствует, то независимо от характера симптомов он должен остаться дома хотя бы в течение нескольких дней, чтобы не заражать окружающих. Во многих профессиях сейчас удаленный доступ как минимум временно разрешается. Работодатель сам будет за то, чтобы вы не заражали коллектив.

Показатели смертности могут значимо меняться в зависимости от различных методов оценки и подсчетов. Фото: Иван МАКЕЕВ

СХЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ ОБНОВИЛИ

- В медицинских сообществах в соцсетях врачи сейчас делится наблюдениями, что при Дельта-штамме заметно хуже стал помогать, а то и вообще не срабатывает один из главных препаратов для лечения тяжелых пациентов с ковидом - гормональное противовоспалительное лекарство дексаметазон. Не получается ли так, что новый вариант коронавируса научился частично уходить не только от антител переболевших и вакцинированных, но и ослабляет действие лекарств, которые помогали прежде?

- Так категорично говорить все-таки нельзя. Основные протоколы терапии, которые мы использовали, сохраняют свою эффективность. И те же гормональные препараты в ряде случаев оказываются нашими центральными помощниками. Это так называемая патогенетическая терапия, которая воздействует не на сам вирус, а на вызванные им неблагоприятные изменения в организме. Исследования показывают, что первую скрипку при тяжелых случаях COVID-19 играют гормоны.

Однако с массовым распространением Дельта-штамма скорость развертывания всей клинической картины у пациентов изменилась. Тяжесть течения инфекции увеличилась параллельно с тем, что выросла скорость набирания оборотов аутоиммунного процесса (то есть иммунных гиперреакций, сильного воспаления. - Ред.). Поэтому если раньше был один протокол назначения кортикостероидных препаратов (к этой группе относится дексаметазон. - Ред.), то в последнем издании методических рекомендаций Минздрава появились корректировки. И в плане дозировки, и в плане того, когда мы начинаем применять гормональные препараты.

В частности, важным шагом, как отмечают эксперты, стало добавление ингаляционного гормонального препарата для тех, кто лечит ковид на дому.

То есть терапия постоянно совершенствуется. Не только за счет эмпирических наблюдений отдельных врачей, но и за счет проводимых крупномасштабных исследований в России и за рубежом. Однозначно можно сказать, что подходы к лечению меняются - из протоколов убирается то, что не подтвердило эффективность. И в то же время мы эффективнее начинаем применять то, что помогало еще год назад.

ВАЖНАЯ ТЕМА

«Дельта» и дети

- Иван Вячеславович, вы специализируетесь на лечении инфекций у детей - как на них на самом деле действует Дельта-штамм? Что происходит сейчас с заболеваемостью малышей и подростков?

- Дети болеют гораздо легче, чем взрослые. Процент летальных исходов минимален. Тем не менее во время пандемии важно не только, кто тяжело болеет и погибает, но и кто является источником инфекции. В странах, где привито более 70-80% взрослого населения, случаи заболевания будут выявляться чаще среди детей до 18 лет. Мы уже начинаем наблюдать такую тенденцию в США, Великобритании, Израиле. Это связано, в том числе, и с тем, что молодежь не видит в ковиде никаких проблем.

Однако на самом деле Дельта-штамм начал более тяжело поражать молодых людей. Это касается, в первую очередь, тех, кто имеет хронические болезни, избыточный вес. А таких сейчас немало. Когда кто-то мне говорит, что ковид для молодежи это просто очередной респираторный вирус, то мне хочется сказать: вы просто не видели случаев, когда человеку потребовалась кислородная маска, препараты глюкокортикостероиды, которые сами снижают иммунитет. И очень-очень длительный восстановительный период с крайне неприятными симптомами, в том числе психиатрическими.

ЦИФРЫ

- От 5 до 10% заболеваемости ковидом в России приходится на несовершеннолетних.

- Около 10% детей, перенесших коронавирусную инфекцию, страдают постковидным синдромом. Он может включать нарушение обоняния, проблемы с сердечно-сосудистой системой, психозы, депрессии.

- Чем взрослее ребенок, тем выше риск тяжелой формы ковида. Распространенность осложнений наиболее заметно растет с 10-12 лет.