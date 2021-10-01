Самая большая зеленая территория Москвы, парк «Яуза», открывает первые суперплощадки

Воркаут-площадка «Русский ниндзя» в новом парке. Фото: Андрей АБРАМОВ

- Собирайся, поедешь про новый парк писать, - распорядился редактор.

Ну, думаю, скукотища… Чего про него писать, люди парков, что ли, не видели, тем более в Москве? Нехотя снарядился и поехал в Свиблово. Отсюда начинается благоустроенная зона вдоль речушки Чермянка. Тянется до границы Отрадного и Южного Медведкова. Территория входит в состав нового суперпарка «Яуза».

Как только зашел в лесок, мысленно забрал обратно свои ворчливые претензии к начальству. Утки гогочут в реке, вода бурчит, проходя сквозь шлюз здешней плотины, дамы с собачками гуляют. Идешь по рыжим осенним аллеями и думаешь о вечном.

Через Чермянку перебросили восемь новых мостиков. Фото: Андрей АБРАМОВ

Воочию посмотрел на арт-объекты Николая Полисского. В соцсетях их уже несколько лет обзывают «фекалиями на палочке». Они тут по всему парку. Хотя сам скульптор не раз объяснял, что так он видит извилистую Чермянку, спутанные рыболовные снасти и хитросплетения истории. Я вам скажу, вживую экспонаты выглядят куда интереснее, чем на фото. И неприятных ассоциаций не вызывают.

Арт-объекты Николая Полисского. Фото: Андрей АБРАМОВ

Иду дальше. На тропе деревянный настил. Это интересное решение, чтобы люди не вытаптывали почву и не докучали своими прогулками экосистеме.

Экомаршрут через лес и вдоль реки выложен таким настилом. Фото: Андрей АБРАМОВ

Привал можно сделать в районе спортшколы «Медведково». Тут есть пергола - навес на опорах, который защищает от солнца и дождя. Для детей - интересная песочница с разными ведерками, воронками и всякими крутящимися механизмами.

Пергола у спортшколы «Медведково». Фото: Андрей АБРАМОВ

Но обомлел я, когда дошел до новой части парка со стороны Юрловского проезда. Вдоль него в лесу установлены игровые площадки. Фантастика, космос, улет! Настолько крутые пространства я видел только в парках Сеула. А корейцы на урбанистике, простите за каламбур, собаку съели. Площадки спроектированы с любовью. Это не пошлые разноцветные замки из пластика. Качели, горки, мостики собрали из гладких бревен.

Качели и аттракционы из бревен в лесу смотрятся более органично, чем пластиковые замки. Фото: Андрей АБРАМОВ

В лесу установлены два троллея. К стальному тросу пристегнута небольшая сидушка. Обхватываешь ее ногами - и вперед с горки. Не побоялся косых взглядов и сам пару раз прокатился. Кто сказал, что аттракционы должны делать только для детей? Качели когда-то тоже были только на детских площадках, а сейчас ни одно новое общественное пространство без них не обходится. Потому что места всегда заняты - людям нравится.

Троллей не только для детей. Фото: Андрей АБРАМОВ

Со стороны проезда Дежнева появился спортивный кластер. Теннисный корт, хоккейная коробка, футбольное поле, зона для стритбола - уличного баскетбола (играют в одно кольцо) и скейтпарк. Все бесплатно, приходи и занимайся.

Площадка для стритбола. Фото: Андрей АБРАМОВ

Своя зона для тех, кто любит воркаут - фитнес на уличных тренажерах. Местная зона называется «Русский ниндзя». Такого никогда не видел: тут и детям есть где полазить, и для взрослых брусья, турники, скамейки для пресса, рукоход, выступы для скалолазания. Всего шесть маршрутов разной сложности. Технику упражнений можно подсмотреть, если отсканировать смартфоном QR-коды, которые размещены по периметру зала под открытым небом.

В парке есть памп-трек — экстремальная велотрасса — и скейтпарк. Все бесплатно. Фото: Андрей АБРАМОВ

В общем, в эти же выходные всей семьей отправляйтесь к реке Чермянка. На прогулку закладывайте минимум два-три часа. Камеры брать обязательно - кругом осенний пожар красок. Единственный временный недостаток - пока нет кафе или киосков общепита. Но кругом обжитые районы, поэтому найти место, чтобы отобедать, не составит труда.

Смотровые площадки с видами на расчищенные пруды. Фото: Андрей АБРАМОВ

Черный цвет качелей: не траурный, а нейтральный! Фото: Андрей АБРАМОВ

Сцену украшают спорные скульптуры Полисского. Когда смотришь на них воочию, негативных коннотаций не возникает. Фото: Андрей АБРАМОВ

КАК ДОБРАТЬСЯ

Чтобы попасть в новый парк, проще всего зайти со стороны перекрестка Юрловского проезда и проезда Дежнева. От м. «Отрадное» можно доехать на автобусах № 380, 605, 880. Со стороны м. «Свиблово», выход 5, нужно идти в сторону одноименного парка и реки Яуза.

НА ЗАМЕТКУ

В парке «Яуза» регулярно проходят занятия спортивных и образовательных секций. Есть творческие мастер-классы и уроки танцев. Работает беговой клуб. Подробное расписание всех занятий можно посмотреть на сайте проекта park-yauza.info.

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Карта парка. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Суперпарк «Яуза» к 2023 году объединит зеленые зоны вдоль реки в единое прогулочное простран- ство с велодорожкой. Он протянется от МКАД в Бибиреве и Лосиноостровском до Южного Медвед- кова, Свиблова мимо ВДНХ и Ростокинского акведука в парк «Сокольники». Вдоль маршрута живут около миллиона москвичей.