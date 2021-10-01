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Москва1 октября 2021 7:04

Самая большая зеленая территория Москвы, парк «Яуза», открывает первые суперплощадки

Здесь бесплатные аттракционы для детей и взрослых, тренировки ниндзя и экомаршрут
Андрей АБРАМОВАндрей АБРАМОВ
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Воркаут-площадка «Русский ниндзя» в новом парке.

Воркаут-площадка «Русский ниндзя» в новом парке.

Фото: Андрей АБРАМОВ

- Собирайся, поедешь про новый парк писать, - распорядился редактор.

Ну, думаю, скукотища… Чего про него писать, люди парков, что ли, не видели, тем более в Москве? Нехотя снарядился и поехал в Свиблово. Отсюда начинается благоустроенная зона вдоль речушки Чермянка. Тянется до границы Отрадного и Южного Медведкова. Территория входит в состав нового суперпарка «Яуза».

Как только зашел в лесок, мысленно забрал обратно свои ворчливые претензии к начальству. Утки гогочут в реке, вода бурчит, проходя сквозь шлюз здешней плотины, дамы с собачками гуляют. Идешь по рыжим осенним аллеями и думаешь о вечном.

Через Чермянку перебросили восемь новых мостиков.

Через Чермянку перебросили восемь новых мостиков.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Воочию посмотрел на арт-объекты Николая Полисского. В соцсетях их уже несколько лет обзывают «фекалиями на палочке». Они тут по всему парку. Хотя сам скульптор не раз объяснял, что так он видит извилистую Чермянку, спутанные рыболовные снасти и хитросплетения истории. Я вам скажу, вживую экспонаты выглядят куда интереснее, чем на фото. И неприятных ассоциаций не вызывают.

Арт-объекты Николая Полисского.

Арт-объекты Николая Полисского.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Иду дальше. На тропе деревянный настил. Это интересное решение, чтобы люди не вытаптывали почву и не докучали своими прогулками экосистеме.

Экомаршрут через лес и вдоль реки выложен таким настилом.

Экомаршрут через лес и вдоль реки выложен таким настилом.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Привал можно сделать в районе спортшколы «Медведково». Тут есть пергола - навес на опорах, который защищает от солнца и дождя. Для детей - интересная песочница с разными ведерками, воронками и всякими крутящимися механизмами.

Пергола у спортшколы «Медведково».

Пергола у спортшколы «Медведково».

Фото: Андрей АБРАМОВ

Но обомлел я, когда дошел до новой части парка со стороны Юрловского проезда. Вдоль него в лесу установлены игровые площадки. Фантастика, космос, улет! Настолько крутые пространства я видел только в парках Сеула. А корейцы на урбанистике, простите за каламбур, собаку съели. Площадки спроектированы с любовью. Это не пошлые разноцветные замки из пластика. Качели, горки, мостики собрали из гладких бревен.

Качели и аттракционы из бревен в лесу смотрятся более органично, чем пластиковые замки.

Качели и аттракционы из бревен в лесу смотрятся более органично, чем пластиковые замки.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В лесу установлены два троллея. К стальному тросу пристегнута небольшая сидушка. Обхватываешь ее ногами - и вперед с горки. Не побоялся косых взглядов и сам пару раз прокатился. Кто сказал, что аттракционы должны делать только для детей? Качели когда-то тоже были только на детских площадках, а сейчас ни одно новое общественное пространство без них не обходится. Потому что места всегда заняты - людям нравится.

Троллей не только для детей.

Троллей не только для детей.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Со стороны проезда Дежнева появился спортивный кластер. Теннисный корт, хоккейная коробка, футбольное поле, зона для стритбола - уличного баскетбола (играют в одно кольцо) и скейтпарк. Все бесплатно, приходи и занимайся.

Площадка для стритбола.

Площадка для стритбола.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Своя зона для тех, кто любит воркаут - фитнес на уличных тренажерах. Местная зона называется «Русский ниндзя». Такого никогда не видел: тут и детям есть где полазить, и для взрослых брусья, турники, скамейки для пресса, рукоход, выступы для скалолазания. Всего шесть маршрутов разной сложности. Технику упражнений можно подсмотреть, если отсканировать смартфоном QR-коды, которые размещены по периметру зала под открытым небом.

В парке есть памп-трек — экстремальная велотрасса — и скейтпарк. Все бесплатно.

В парке есть памп-трек — экстремальная велотрасса — и скейтпарк. Все бесплатно.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В общем, в эти же выходные всей семьей отправляйтесь к реке Чермянка. На прогулку закладывайте минимум два-три часа. Камеры брать обязательно - кругом осенний пожар красок. Единственный временный недостаток - пока нет кафе или киосков общепита. Но кругом обжитые районы, поэтому найти место, чтобы отобедать, не составит труда.

Смотровые площадки с видами на расчищенные пруды.

Смотровые площадки с видами на расчищенные пруды.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Черный цвет качелей: не траурный, а нейтральный!

Черный цвет качелей: не траурный, а нейтральный!

Фото: Андрей АБРАМОВ

Сцену украшают спорные скульптуры Полисского. Когда смотришь на них воочию, негативных коннотаций не возникает.

Сцену украшают спорные скульптуры Полисского. Когда смотришь на них воочию, негативных коннотаций не возникает.

Фото: Андрей АБРАМОВ

КАК ДОБРАТЬСЯ

Чтобы попасть в новый парк, проще всего зайти со стороны перекрестка Юрловского проезда и проезда Дежнева. От м. «Отрадное» можно доехать на автобусах № 380, 605, 880. Со стороны м. «Свиблово», выход 5, нужно идти в сторону одноименного парка и реки Яуза.

НА ЗАМЕТКУ

В парке «Яуза» регулярно проходят занятия спортивных и образовательных секций. Есть творческие мастер-классы и уроки танцев. Работает беговой клуб. Подробное расписание всех занятий можно посмотреть на сайте проекта park-yauza.info.

Это будет самая большая зеленая территория Москвы

Карта парка.

Карта парка.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Суперпарк «Яуза» к 2023 году объединит зеленые зоны вдоль реки в единое прогулочное простран- ство с велодорожкой. Он протянется от МКАД в Бибиреве и Лосиноостровском до Южного Медвед- кова, Свиблова мимо ВДНХ и Ростокинского акведука в парк «Сокольники». Вдоль маршрута живут около миллиона москвичей.

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