13 признаков того, что вы нашли мужчину своей мечты, которого ни в коем случае нельзя отпускать

Идеала все равно не дождемся. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Сами знаете, девочки, как оно бывает: вроде и хороший мужчина попался в кои-то веки, но вдруг это не ОН? Вдруг где-то за углом ждет настоящее пожизненное счастье в облике еще более хорошего, доброго, понимающего? Ведь хочется, чтобы раз - и навсегда, чтобы в горе и в радости. Вот так молодость и проходит - в сплошных сомнениях и метаниях.

Давайте честно: идеала все равно не дождемся, но можно выбрать лучшее из того, что предлагает жизнь. Вот несколько подсказок, дающих понять: это он, надо брать.

1. Звучит банально, но он чертовски красив. Не красотой Делона или Прохора Шаляпина, но есть в нем что-то такое, от чего у вас в голове начинают сначала роиться, а потом путаться мысли, часто - греховные. Придя в себя, вы вспоминаете, что внешность не главное, особенно в мужчине. Да, но, черт возьми, до чего же он все-таки хорош.

2. Вы еще только познакомились, а он уже, кажется, знает все про вас и ваши желания. На третье свидание принес букет тюльпанов и сказал: «Мне почему-то показалось, что больше всего вы любите тюльпаны. Я угадал?» А вы ему в ответ: «Да, но как?» А он смотрит с мягкой улыбкой и ничего не говорит. И не страшно, что больше всего вы любите вовсе не тюльпаны, а пионы. Он по крайней мере попытался угадать.

3. Вам ужасно хочется показать его своим подругам и познакомить с родителями. И в то же время - боязно. Вдруг уведут (это про подруг, подруги - они такие). Или не одобрят (это уже про родителей). А вы уже понимаете, что без него вам жизни нет. И что же теперь - ссориться с подругами и родителями? Видите, как все сложно.

Конечно, если бы он не понравился подругам, это было бы и неплохо, с одной стороны. По крайней мере спокойнее. Но с другой стороны, чертовски приятно видеть, как тебе по-доброму завидуют.

4. Он очень хорош в постели. Ну вот просто великолепен. Собственно, вы это сразу поняли, как только его увидели. Такой мужчина не может быть плохим любовником, решили вы. И не ошиблись. Но при этом вас не покидает ощущение, что вас ему вполне достаточно и другие женщины ему не нужны. В сексуальном смысле. И когда вы поженитесь, он не заведет роман на стороне. Ну уж точно не с одной из ваших подруг, которым вы все никак не решаетесь его показать.

5. Он очень много знает. Но выясняется это, только когда речь заходит о чем-то конкретном. А если вы чего-то не знаете, его это совсем не раздражает, он все готов терпеливо объяснить. А потом еще и чмокнуть вас в носик. Это очень приятно. Остается только сделать вид, что вы все поняли.

6. Он очень много умеет: и в постели, и по хозяйству, и по компьютерной части. И готов всему научить вас. У него хочется учиться. Но и его тоже хочется чему-то научить - он иногда бывает такой трогательно беспомощный перед лицом стиральной машинки.

7. Он не отвернулся от вас, даже когда он узнал, что вам нравится Валерий Леонтьев. Просто улыбнулся, обнял и сказал: «Глупышка». И никогда по этому поводу вас не подкалывал. А вы и повода больше не давали: «Дельтаплан» по утрам петь перестали (теперь только в караоке с подругами), фото любимого певца убрали подальше.

8. У него приятный голос - такой, знаете, слегка низковатый и с хрипотцой. И вот когда он этим голосом что-нибудь рассказывает, слушать его можно бесконечно.

Но и при этом и сам умеет слушать. Да так, что ему хочется многое рассказать, как лучшей подруге. А почему нет? Он ведь для вас сейчас важнее всех подруг. Нет, все-таки надо его им представить.

9. У него хорошее чувство юмора. Но он им не злоупотребляет. Шутит редко и как бы вскользь, по ходу ситуации. Ясно, что в компании он не будет перебивать всех словами «а вот слушайте, мне тут анекдот рассказали - я два дня хохотал». Нет, он за весь вечер отпустит пару остроумных реплик, но таких, что все (особенно подруги) поймут: ну надо же, какое у человека замечательное чувство юмора, с ним, наверное, так легко и весело жить, повезло Оксане.

10. Он сам никогда не заводит разговоров о детях или маленьком домике на берегу тихого озера. Но если эту тему затрагиваете вы, он не перебивает, слушает внимательно, улыбается. Видимо, тоже для себя уже все решил.

11. Он никогда не говорит о своих бывших. А может, и не было у него никого до вас? Вы понимаете, что это чушь, что такого не может быть, но вдруг? Разумеется, никаких «вдруг», чтобы такой мужчина да без пикантного прошлого? Но если не рассказывает, значит, ничего интересного (по сравнению с вами) там точно не было. Иначе он бы наверняка рассказал, правда ведь?

12. Он красиво одевается. Он красиво раздевается. Он вообще все делает красиво.

13. Вы читаете этот текст и вдруг понимаете: да это же всё про него! Ну и хорошо. Значит, это он - тот самый, единственный. Теперь держите его крепче, никуда не отпускайте. Совет да любовь. Не благодарите.