«Сплю с бабушками за деньги»: Прохор Шаляпин рассказал, почему он выбирает в жены женщин постарше

Прохор Шаляпин только что потерял жену. Татьяна Дэвис была старше артиста на пять лет. Фото: личный архив.

Прохор Шаляпин переживает тяжелую утрату: его жена, состоятельный адвокат Татьяна Дэвис умерла от коронавируса всего через месяц после свадьбы. Встреча с 42-летней Татьяной была яркой вспышкой в судьбе 37-летнего российского певца. Канадская миллионерша окружила Прохора настоящей роскошью: возила его в дорогие круизы, селила в лучших отелях США и предугадывала любой каприз любимого. Их свадьба, которую молодожены сыграли 31 июля в одном из лучших отелей Лас-Вегаса, обошлась юристке в 15 миллионов рублей. Неудивительно, что многие называют Прохора альфонсом. Мол, он женится исключительно на состоятельных дамах гораздо старше себя – и все ради денег.

За два дня до смерти жены Шаляпин дал скандальное интервью YouTube-каналу «Тата Тут», в котором он ответил на обвинения хейтеров. Прохор заявил, что никто не запретит ему жить так, как ему хочется. И ничего предосудительного в своем поведении он не видит.

- Я из нищеты, и наконец что-то увидел в этой жизни. Для кого-то это смех, но не стоит забывать, что 90% нашего населения этого не видели, поэтому я благодарен Богу за все. Мне пишут, что я сплю с бабушками за деньги. Хорошо, что вы делаете это с дедушками бесплатно - так хочется ответить! – заявил уроженец Волгограда.

Прохор уверяет, что он - ярый приверженец любви и семьи, а не денег, в чем уверены его враги. Но, как считает артист, для женщин сейчас семья - это не любовь, а достаток.

- Не все дамы могут обеспечить себя сами. Многие тупые курицы приезжают в Москву и думают, что все решат благодаря сексу, - убежден артист.

Второй женой певца стала бизнес-леди Лариса Копенкина: она была старше Прохора почти на 30 лет. Фото: Иван ВИСЛОВ

Прохор говорит, что спокойно делится подробностями личной жизни, иногда может «придуриться» или подыграть.

- То, что я троллю глупых баб, куриц… Я понял, что у нас в стране много умных женщин – девочек, девушек, бабушек. Возраст, кстати, не всегда говорит об интеллекте. Иногда бывает, что женщина нажила морщин, но совершенно не нажила ума. Так или иначе, троллить я буду и дальше, – заявил Шаляпин.

При этом артист заверил, что хотя хейтеры и обвиняют его во лжи, многие вещи в его жизни происходят по-настоящему. Например, его брак с Татьяной Дэвис – более чем настоящий. И то, что его жена спустя несколько дней после свадьбы попала в реанимацию, - тоже печальная правда.

Супруга артиста почти месяц находилась в коме и боролась за жизнь. Но в итоге проиграла эту битву. Как рассказали знакомые певца, из-за ковидных ограничений Татьяну кремируют в закрытом гробу.

Прохор Шаляпин действительно всегда выбирал себе в спутницы жизни дам постарше. По словам артиста, впервые он женился в 18 лет на женщине гораздо старше себя. Второй женой певца стала бизнес-леди Лариса Копенкина: она была старше Прохора почти на 30 лет. Супруги развелись в 2015 году. Затем Шаляпин встречался с вдовой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской – она была старше исполнителя на пять лет.

Злые языки уверяют, что Татьяна Дэвис скрывала свой истинный возраст, и на самом деле ей было не 42 года, а около 60 лет. Фото: Инстаграм.

На пять лет старше Прохора была и его третья жена Татьяна Дэвис. Впрочем, злые языки уверяют, что канадская миллионерша скрывала свой истинный возраст, и на самом деле ей было не 42 года, а около 60 лет. Судя по всему, Татьяна не раз делала пластику, поэтому выглядела гораздо моложе своих лет.