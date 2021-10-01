Коворкинг и уютные кофейни: как преобразился Павелецкий вокзал

Фото: Валентина ПРОКОФЬЕВА

Москвичам наконец-то стала доступна Павелецкая площадь, которая почти полтора десятилетия была скрыта забором. Предполагалось, что на ее месте построят очередной высотный торговый центр. И это вызывало беспокойство и москвичей, и краеведов, и архитекторов. Высотный торговый комплекс должен был закрыть уникальное здание Павелецкого вокзала. Но стройка торгового центра затянулась. Проект благоустройства площади передали новому девелоперу, который и создал модное пространство для прогулок с фонтаном и светящимися качелями. А торговый центр был запланирован как подземный.

Первые итоги благоустройства уже понравились москвичам. Сюда стали приезжать на прогулку целыми семьями. А основная точка притяжения территории – Павелецкий вокзал также начал трансформироваться и модернизироваться в соответствии с веяниями времени. Здесь открыли бизнес-зал нового формата, коворкинг и уютные кофейни.

«КП» оценила работы по преображению вокзала и рассказывает о новых сервисах, которые сделают путешествия более комфортными.

Фото: Валентина ПРОКОФЬЕВА

История вокзала. От Павелеца до Москвы

Если сравнивать современные фотографии Павелецкого вокзала со старыми рисунками, то по-прежнему можно увидеть узнаваемый архитектурный ансамбль с высокими окнами. И это при том, что с момента открытия с 1900 года площадь здания увеличивалась в шесть раз.

История появления вокзала такова. В конце 19 века Общество Рязанско-Уральской железной дороги управляло крупнейшей в России того времени частной железной дорогой, соединяющей 12 больших губерний. Но эта частная дорога не имела выхода к Москве. И тогда правление Общества подало прошение правительству о строительстве ветки от поселка Павелец, расположенного в Рязанской области, до Москвы.

Весной 1897 года император Николай II подписал разрешение на постройку новой линии Павелец-Москва в 237 верст. Работы велись очень активно, и строительство ветки завершилось на 8,5 месяцев раньше срока. Что по тем временам было невероятным.

Вокзала для железнодорожной станции этой новой ветки в Москве не было, и его пришлось возводить в срочном порядке. После постройки вокзал в документах именовался «Саратовским», а привокзальная площадь — Саратовской.

Только после Великой Отечественной войны вокзал получил известное нам сегодня название – Павелецкий - по поселку Павелец в Скопинском районе Рязанской области, тому самому, с которого началось строительство ветки на Москву.

Окончание работы по очередной реконструкции площади в 2021 году также не затронуло исторический облик здания. Оно по-прежнему прекрасно.

Сегодня с Павелецкого вокзала можно уехать в Адлер, Астрахань, Алматы, Баку, Балаково, Балашов, Волгоград, Воронеж, Донецк, Елец, Краснодар, Липецк, Лиски, Луганск, Махачкала, Назрань, Новомосковск, Новороссийск, Саратов, Ставрополь, Тамбов.

Фото: Валентина ПРОКОФЬЕВА

Сегодняшний день

Последний раз на поезде с Павелецкого вокзала я ехала в Сочи вместе с болельщиками сборной России по футболу в 2018 году. Тогда меня удивили новые поезда, в которых были кондиционеры, Wi-Fi и даже душевые кабинки. А вот вокзальное пространство явно требовало модернизации.

Теперь в старинных стенах создают многофункциональный пассажирский комплекс. Вокзал сегодня предоставляет весь комплекс современных услуг - бесплатный Wi-Fi, банкоматы и отделения банков, есть возможность делать звонки по местной, междугородней и спутниковой связи. Для деловых людей предусмотрены офисные услуги – ксерокопии, ламинирование документов. Для маломобильных граждан предусмотрены услуги сопровождения лиц. Есть зал для приема официальных делегаций, конференц-залы для проведения мероприятий.

В комнатах отдыха теперь можно полноценно отдохнуть, дожидаясь поезда и не тратя время на поиск отеля. Причем уровень комфорта здесь не уступает уровню очень приличной гостиницы. А значит и времена ночевок на лавках тоже безвозвратно канули в Лету.

Фото: Валентина ПРОКОФЬЕВА

Будущее уже наступило

В общем, современный Павелецкий – это уже немного вокзал будущего, по крайней мере уверенный шаг в этом направлении.

- Наконец-то вокзалы в России стали приводить в порядок. Появились зарядки для гаджетов, удобные зоны ожидания. Вот в аэропортах у нас давно современно, чисто и красиво, а почему же на железнодорожных вокзалах долгие годы было убого и некомфортно? Помните этот жуткий запах беляшей, грязные лавки? Элементарно негде было выпить кофе, - вспоминает москвич Николай. - А сейчас все по-другому. Видно, что вокзалами занялись. Стало чище. Появился даже коворкинг – классные круглые лавочки с индивидуальными столиками и зарядками для телефонов.

Я захожу в вокзал и вижу, как женщина забирает посылку из ящика экспресс-доставки. Это очень удобно, если нужно срочно получить документы или посылку до 10 кг – работает круглосуточная отправка железнодорожным транспортом.

Прохожу в зону ожидания – тут современные деревянные лавочки, у которых в нижнем отсеке есть розетки и USB-разъемы для зарядки смартфонов и планшетов. Пробую подключить телефон – работает.

Оплатить аренду ячейки камеры хранения теперь можно со своего телефона по QR-коду. Это не только очень удобно, но и безопасно с точки зрения непростой эпидемиологической обстановки. Начав с Москвы и Питера РЖД планирует устанавливать такие камеры и в других российских городах.

На втором этаже действительно расположена зона коворкинга.

Здесь же можно купить московские конфеты на подарок и необходимые товары для путешествий.

Да и возле вокзала появились современные стильные скамейки. Представляю, как летом здесь можно обустроить рабочее место - взять ноутбук, вкусный латте с круассаном.

Эспрессо и детские площадки

Молодым мамам теперь не нужно думать, чем развлечь ребенка во время ожидания поезда – на втором этаже есть две яркие детские площадки с горками и паровозиками. Здесь же можно посмотреть на творчество маленьких пассажиров - организована выставка детских рисунков.

Фото: Валентина ПРОКОФЬЕВА

Нет проблемы и с доступом к информации. На электронных табло множество подсказок – информация о кассах, об отправке поездов. Туристы, прибывшие в Москву, могут получить справки по городу, и воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

- Есть ли зона повышенной комфортности? – спрашиваю в Инфоцентре.

- Да, у нас есть бизнес-зал с мягкими креслами и диванчиками. Здесь можно заказать еду в дорогу, причем круглосуточно. В меню есть комплексные завтраки, обеды и ужины. Представлена как русская, так и европейская кухня, - отвечает сотрудница Павелецкого вокзала.

Не зря же говорят, что путешествие начинается с вокзала. Перед отъездом хочется расслабиться, настроиться на позитивную волну. И на Павелецком вокзале теперь это можно сделать, заказав чашечку кофе и ароматную выпечку. Причем по очень доступным ценам – 50 рублей за порцию вполне себе приличного эспрессо, 75 рублей за булочку с маком.

На вокзале обнаружила еще один отличный сервис – пункт приема пластмассовых крышек (второй этаж). Не все москвичи, конечно, еще сортируют мусор, но те, кто это делают, поймут удобство. Почти все пункты приема пластика расположены далеко от центра, а тут – в самом центре Москвы, в минутной близости от станции метро «Павелецкая».

За многолетнюю историю Павелецкий вокзал перестраивали и модернизировали несколько раз и всегда в соответствии с веяниями времени. Когда новое руководство РЖД приступило к серьезным реформам, мало кто верил, что эту махину можно сдвинуть. И это реально было непросто. И до сих пор еще много нерешенных проблем. Но вот же – появляются модернизированные поезда, все больше вокзалов в России приобретают современный облик, недавно в Москве и вовсе открылся новый вокзал, чего вообще уже не было последние 100 лет! Старые добрые вокзалы обретают второе дыхание. И то, что руководство РЖД уделяет им большое внимание, хороший знак.

«Вокзал сегодня — это новое качество, новый подход, новый набор услуг», - заявил генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров на открытии нового московского железнодорожного вокзала "Восточный». Все идет к тому, что вокзал скоро станет не просто удобным, но еще и модным местом.