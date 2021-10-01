Россиянин потерял полмиллиона, купив на улице "монеты эпохи Петра 1"

По данному факту уже завели уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все произошло на проспекте Мира в Москве. 33-летний брокер по имени Евгений (имя изменено) стоял на остановке, ожидая свой автобус. Мужчина что-то увлечённо читал на экране смартфона, когда к нему подошёл незнакомец.

Евгений сначала хотел вежливо уйти от разговора, но неизвестный вёл себя очень доброжелательно и быстро заинтересовал Евгения интересным предложением, несмотря на то, что говорил с сильным акцентом. Мужчина рассказал, что он работает строителем, и его бригада сейчас роет котлован для фундамента нового здания. Но когда начались работы, выяснилось, что на месте стройки находилась древняя церковь, а в ней хранились редкие ценные вещи. Сама церковь была разрушена много лет назад, но недавно во время работ строители нашли в земле монеты эпохи времен Петра I и Николая II.

Рассказ незнакомца всё больше увлекал Евгения, и он уже был готов предложить выкупить эти редкие монеты у строителя. Незнакомцу идея понравилась, он озвучил свою цену — 500 тысяч рублей за 16 золотых и 34 серебренных монеты. Евгений попросил мужчину немного подождать и стал искать в интернете примерную стоимость таких монет. Он предвкушал очень выгодное финансовое вложение, ведь продать нумизматам их можно было намного дороже.

Евгений был уверен, что строитель просто не понимает, какая ценность случайно попала ему в руки. Ему не терпелось совершить эту сделку, поэтому в ближайшем банкомате он обналичил деньги с нескольких карт и вручил строителю озвученную сумму. После этого мужчины разошлись. Евгений отправился домой, ему не терпелось поближе рассмотреть своё приобретение. Открыв пакет он стал сверять свои монеты с образцами, представленными на нумизматических сайтах. Но отличий было слишком много. вскоре мужчина понял, что строитель оказался не так прост, и виртуозно обвёл брокера вокруг пальца. Евгений сообщил о случившемся в полицию.

— Поступило заявление от 33-летнего гражданина, что по адресу Проспект Мира к нему подошел неизвестный мужчина среднеазиатской внешности, представился строителем, рассказал, что откопал монеты эпохи времен Петра I, которые датируются 1722 годом, и Николая II и предложил их купить. Заявитель снял в банкомате деньги и передал 500 000 рублей неизвестному, — сообщил источник kp.ru.

По данному факту уже завели уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере". Теперь полиция разыскивает предприимчивого строителя, вероятнее всего, Евгений стал не первой его жертвой.

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