Полиция вычислила человека, обвинившего актрису Наталью Рудову в хранении оружия и поставке наркотиков в Comedy Club

Мужчина заявил, что артистка якобы снабжает запрещенными веществами Гарика Харламова и Павла Волю, а они уже продают их посетителям шоу Фото: Борис КУДРЯВОВ

Напомним, что недавно в полицию поступило анонимное сообщение. В нём актрису Наталью Рудову обвинили в распространении наркотиков на премии "Человек года 2021", которая проходила в концертном зале Барвиха luxury Village 7 сентября.

Для проверки сообщения на место отправили оперативников, они опросили присутствующих на мероприятии артистов, но никто не смог подтвердить информацию анонима. Саму актрису полицейские в зале не нашли. Как оказалось, подобных заявлений на Наталью в полицию было несколько. В тот же день поступило ещё одно сообщение.

— В дежурную часть обратился гражданин, который рассказал, что актриса Наталья Рудова хранит у себя дома пистолет Макарова, а так же пояснил, что она поставляет наркотики в Comedy Club, которые Павел Воля и Гарик Харламов продают посетителям, — сообщил источник kp.ru.

Эту информацию полицейским тоже пришлось проверить, но как и в прошлый раз подтвердить указанные в заявлении факты не удалось. Но на этот раз полицейским удалось установить личность звонившего.

— Им оказался мужчина, уроженец республики Мари й Эл, номер мобильного телефона зарегистрирован в этом регионе. Опросить его пока не удалось, — сообщил источник

В полиции рассказали, что наказать мужчину за такие звонки и обвинения будет довольно проблематично. Уголовные дела по статье "Заведомо ложный донос" практически никогда не заводят, поскольку доказать вину в таких ситуациях очень сложно. Но артистка может сама обратиться в суд, чтобы отстоять свою репутацию.