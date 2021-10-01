Виктория Лопырева представила российский павильон на «Экспо-2020» в Дубае

Виктория Лопарева стала послом российского павильона на выставке "Экспо-2020" в Дубае. Фото: Инстаграм.

В Дубае 1 октября прошла торжественная церемония открытия Всемирной выставки «Экспо-2020». Из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений это грандиозное событие пришлось отложить на год. И вот теперь главная международная выставка планеты распахнула свои двери для гостей. За 182 дня ее работы более 190 стран мира продемонстрируют свои достижения и инновации в области техники, науки и искусства.

Россию на церемонии открытия представили заместитель руководителя Минпромторга РФ Алексей Груздев, посол России в ОАЭ Сергей Кузнецов, консул нашей страны в Дубае Олег Фомин и посол российского павильона «Экспо-2020», телеведущая и общественный деятель Виктория Лопырёва.

Виктория уже не первый год реализует масштабные социальные проекты в самых разных странах мира. Но Всемирная выставка в Дубае, по ее словам, - это совершенно особенное событие. «Экспо-2020» покажет всему миру, насколько талантливые и креативные люди живут в России.

- Всемирная выставка имеет давнюю историю проведения и уже давно стала символом технических достижений, - рассказала Виктория Лопырева во время церемонии открытия российского павильона. - Многие уже привычные всем вещи были продемонстрированы именно на Всемирной выставке - компьютер, эскалатор, искусственный спутник Земли и многое другое! Кстати, на Всемирной выставке 1900 года в Париже золотой медали за оригинальность и роспись была удостоена наша русская матрёшка.

Российский павильон - один из крупнейших на выставке. Фото: кадр видео.

Российский павильон на «Экспо-2020» стал одним из самых масштабных. Он расположился в зоне «Мобильность» и вполне ей соответствует. Здание павильона, оформленное тонкими разноцветными линиями, как будто заснято во время быстрого движения. Тема российской экспозиции - «Творческий разум: определяя будущее». Талисманами павильона стали герои мультфильма «Фиксики» Симка и Нолик, популярные не только у нас в стране.

Для гостей и участников всемирной выставки Россия подготовила более 60 мероприятий деловой и культурной программы. Одним из самых ярких и ожидаемых событий станет фестиваль русского фольклора «Matreshka Expo Edition», основанный по инициативе Виктории Лопыревой. «Мисс Россия-2003» и посол Чемпионата мира по футболу-2018 ежегодно проводит этот фестиваль в Дубае, чтобы познакомить гостей со всего мира с культурой и творчеством российских артистов, музыкантов, дизайнеров и других талантливых личностей. Кроме того, Виктория проведет традиционный гала-ужин «Russian gala dinner by Victoria Lopyreva».

- В этом году, в рамках культурной программы «Экспо-2020», я приглашаю гостей и участников на гала-ужин. Уверена, что эта площадка поможет развитию международного сотрудничества и привлечению инвестиций в нашу страну, - отметила Виктория Лопырева.

В рамках выставки Виктория проведет фестиваль русского фольклора «Matreshka Expo Edition», а также традиционный гала-ужин. Фото: Инстаграм.

В течение шести месяцев работы «Экспо-2020» в российском павильоне будут представлены лучшие национальные технические и креативные проекты, а также сменная экспозиция регионов - Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Татарстана, Коми, Кавказских республик и других субъектов РФ. Главный посыл нашей выставки - Россия открыта, инновационна, созидательна и может внести существенный вклад в развитие мира.

Напомним, Всемирная выставка является крупнейшей международной выставкой. Она проводится каждые пять лет и демонстрирует передовые достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства. В этом году на «Экспо-2020» был установлен рекорд по числу стран-участниц. Ранее во Всемирной выставке принимали участие около 170 государств. В этом году она собрала более 190 стран.