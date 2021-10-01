Минэкономразвития планирует в первом полугодии 2022 года запустить систему оборота углеродных единиц

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По его словам, сейчас стоит задача реализовать действие закона об ограничении выбросов парниковых газов, который был принят летом. «Это предполагает формирование системы финансирования климатических проектов, в частности по обороту углеродных единиц, а также запуск системы углеродной отчетности. Также до конца года предстоит внести изменения в закон с тем, чтобы отчетность верифицировалась на достаточно высоком уровне, чтобы не было случайных организаций», – отметил министр, подчеркнув, что далее планируется интегрировать нашу систему оборота углеродных единиц в международные стандарты и правила.

Также Решетников рассказал о недавно принятой таксономии зеленых и переходных проектов. По его словам, зеленая повестка и повестка низкоуглеродного развития потребует серьезных инвестиций, поэтому главным вопросам стало то, какие инвестиции считать зелеными, то есть ввести ту самую таксономию, которую правительство утвердило на прошлой неделе.

«Этот документ был разработан в плотном взаимодействии с компаниями. За основу мы взяли западные и европейские стандарты зеленого финансирования, в соответствии с которыми к зеленым проектам относится и вся возобновляема я энергетика, жилищное строительство с использованием энергосберегающих технологий, электротранспорт и многие другие направления. Принципиальным решением, отличным от зарубежных стандартов в этой сфере, стали проекты в атомной энергетике, так как Россия является лидером в этой области. Также таксономией предусмотрен класс переходных проектов, которые предполагают внедрение наилучших доступных технологий в углеродных сферах», – рассказал Решетников.

Он отметил, что сейчас необходима независимая оценка проектов, верификаторы, поэтому правительство утвердило критерии для получения статуса таких верификаторов. Он также заявил, что в правительстве сейчас идут дискуссии о дополнительной поддержке зеленых кредитов, облигаций и других видов финансирования зеленых проектов.

Зампредседателя правления Газпромбанка Елена Борисенко, которая выступила модератором сессии, отметила, что Правительство РФ ведет активную работу по адаптации страны к глобальному энергопереходу, а также усовершенствованию уже существующих в рамках устойчивого развития механизмов и систем.

Конгрессе по устойчивому развитию Ecumene 2021 прошел в Москве при поддержке ООН и Газпромбанка. В качестве спикеров выступили представители органов власти, руководители крупнейших российских, зарубежных и международных компаний и общественных организаций.