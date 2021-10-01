Российским чиновникам повысят зарплаты: впервые за два года и всего на 4%

В этом, 2021 году, на чиновниках в связи с непростой ситуацией было решено сэкономить и оклады им не индексировать. Повысят оклады в следующем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральным госслужащим с 2022 года опять ежегодно будут повышать зарплаты. Не намного — на 4% с 1 октября 2022, 2023 и 2024 годов. Во всяком случае, именно такие предложения правительство внесло в Госдуму.

В этом, 2021 году, на чиновниках и прочих федеральных госслужащих в связи с непростой ситуацией было решено сэкономить и оклады им не индексировать. Что выглядит логично: а с кого еще начинать ужесточения? Не с врачей же… Так Минфин выгадал 2,9 млрд рублей на латание других бюджетных дыр. Исключение сделали для военнослужащих и прочих силовиков (полиция, таможенники, сотрудники системы исполнения наказаний и т. п.) - им с этого октября зарплаты повышают на 3,7%.

Тем, кто до сих пор путается в российской должностной системе, напомним: федеральные госслужащие — это работники министерств и ведомств, госкорпораций, администрации президента, аппаратов правительства, Госдумы, Совета Федерации, сотрудники силовых структур. То есть по большей части именно чиновники. Медики, учителя, работники соцслужб и т. п., которые работают в государственных заведениях, считаются региональными или местными бюджетниками. Им, в отличие от федеральных аппаратчиков, в этом году оклады либо уже проиндексировали, либо проиндексируют с октября (см. «Калькулятор «КП»). И тем же образом будут индексировать и в следующем году.

Откуда взялись 4% для «федералов» на будущие годы? В своих предложениях кабмин оптимистично ссылается на «прогнозный уровень инфляции». При этом рост зарплат (имеется в виду номинальная начисленная зарплата, без поправки на инфляцию и налоги) в целом по стране прогнозируется: в 2022 году – на 6,9 %, в 2023 году – на 6,5 %, в 2024 году – на 6,6 %.

Военнослужащим в следующем году также предлагается проиндексировать оклады на 4% (с 1 октября). На столько же должны вырасти зарплаты судей и прокурорских работников, которых в 2021 году тоже лишили прибавки вместе с федеральными госслужащими.

А вот федеральный минимальный размер оплаты труда (МРОТ), согласно предложениям правительства, с 1 января 2022 года вырастет на 6,4% до 13 617 рублей в месяц (сейчас 12 792 рубля). Это уже ближе к нынешним темпам инфляции, которая в сентябре в годовом измерении перевалила за 7%. МРОТ, правда, с 2021 года высчитывается, исходя из совсем другого показателя — определенного процента от медианной заработной платы (это когда половина получает больше, а половина меньше) за предыдущий год.

КАЛЬКУЛЯТОР «КП»

Кому увеличили довольствие в 2021 году

-страховые пенсии неработающим пенсионерам — 6,3% (с 1 января)

-зарплаты «майских» бюджетников — в зависимости от региона, в рамках 5-7% (с 1 января или с 1 апреля)

-социальные пенсии — 3,4% (с 1 апреля)

-оклады военнослужащих, а также полицейских, таможенников, работников системы ФСИН и ряда других — 3,7% (с 1 октября)

-военные пенсии — 3,7% (с 1 октября)

-зарплаты не «майских» бюджетников, которые выплачиваются из региональных и местных бюджетов — по-разному, в зависимости от профессии и региона, но в среднем в рамках 4% (с 1 октября)