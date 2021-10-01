Сергей Лазарев, рэпер Niletto, певец Elman: замену Даве в «Ледниковом периоде» ищут из мира музыки

Пока партнера Аделине Сотниковой еще не подобрали — многие отказываются Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Шоу «Ледниковый период» только стартует 2 октября, а проблем в проекте уже выше крыши. Травмы, как признались сами, получили Иван Колесников, Дарья Мельникова и Давид Манукян — и если первые двое продолжают сниматься, то Даве пришлось уйти. Врачи рекомендовали артисту провести операцию. Мгновенную замену найти не удалось. Поэтому его партнерша Аделина Сотникова в первом выпуске выступит в качестве арбитра. А поиски партнера продолжаются.

Менеджмент Сотниковой сообщил, что в пару фигуристке попробовали сразу несколько артистов. Все они из мира музыки. Были как не очень известные широкой публике кандидаты — участник шоу «Голос» Артем Качарян, украинский певец Артем Иванов, представитель Армении на «Евровидении-2018» Севак Ханагян, так и опытные суперзвезды — Сергей Лазарев, к примеру. Некоторые не подошли, некоторые отказались из-за плотного графика.

Севак Ханагян Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В настоящий момент поиск продолжается. В ближайшее время пробы на вакантную позицию должны пройти Иван Дмитриенко (певец из Красноярска).

Иван Дмитриенко Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А также Эльман Зейналов — азербайджанский исполнитель, участник «Новой Фабрики звезд», недолгое время сотрудничавший с Виктором Дробышем.

Эльман Зейналов Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Судя по списку кандидатов, продюсер Илья Авербух хочет сделать ставку на набирающего популярность молодого артиста с большой фанбазой в соцсетях — от 500 тысяч до 1 миллиона подписчиков.

Первый выпуск шоу «Ледниковый период-8» выходит в эфир Первого канала в субботу в 17.35