Призрак коммунизма бродит по миру: В разных странах все чаще голосуют за левых политиков

Левые партии набирают политическую силу по всей Европе. Фото: EAST NEWS

Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма… Эти слова Карла Маркса из Манифеста коммунистической партии, как и 173 года назад будоражат умы жителей Старого света, ведь левые идеи все популярнее на континенте. Вот и во втором крупнейшем городе Австрии Граце на региональных выборах впервые в истории победу одержала Компартия.

Итоги голосования всех повергли в шок. Градоначальник Граца Зигфрид Нагль, который до этого 18 лет занимал свой пост, так вообще подал в отставку. По данным избиркома, за коммунистов проголосовали 28,8% населения, а за «буржуазную» Австрийскую народную партию - 25,9%. В целом коммунисты выиграли в восьми округах из 17.

Думаете это какая-то аномалия? Как бы не так: за последнее время все больше коммунистов появляется во власти. Причем речь идет не о каких-то экзотических вариантах типа КНДР и Венесуэлы, а о вполне респектабельных странах.

Чего далеко ходить, если официально признанный лучшим мэром в мире (да, есть и такая премия) Филиппе Рио из французского Гриньи — самый настоящий коммунист. Международное жюри отметило успехи градоначальника в борьбе с коронавирусом — как раз та ситуация, когда требуется социалистическое руководство производством и пролетарская дисциплина в вакцинации. Другое направление работы вдохновленного мэра, избранного в 2014-м от Компартии — борьба с бедностью. И тут рецепты как будто скопированы у большевиков. Бесплатные ясли — чтобы женщины могли работать. Столовые с блюдами по 1 евро — чтобы каждый мог себе позволить еду. Доступ к медицине даже для людей без страховки. Такими темпами коммунизм скоро будет построен в отдельно взятом городке в 25 км от Парижа.

Коммунист Филиппе Рио признан лучшим мэром в мире.

Такой же красный мэр есть и в Италии в городке Ачерре недалеко от Неаполя - Эспедито Марлетта. В свое время он прославился участием в «мусорных войнах», когда лично возглавил многотысячную демонстрацию против строительства мусоросжигательного завода в городе и участвовал в столкновениях с полицией.

В Индии коммунистов во власти не единицы — все-таки эта страна с миллиардным населением, там всех хватает. Но среди единомышленников выделяется 21-летняя Арья Раджендран. Она стала самым молодом градоначальником в Индии, а может, и во всем мире. И в отличие от Рио и Марлетты, ее выбрали руководить далеко не провинциальным городком. Тривандрам — столица одного из самых густонаселенных штатов страны.

Арья Раджендран - марксистка из Индии.

Если говорить об Азии, то сразу вспоминается 50-летний Фатих Мехмед Мачоглу, который в 2019 году впервые в истории возглавил турецкий город Тунждели в Восточной Анатолии. Градоначальник сразу же повел себя как человек от сохи или станка - отказался от служебного автомобиля и снес одну из стен своего кабинета, чтобы каждый избиратель мог наблюдать за его работой. Где-нибудь в Сибири с таким подходом уже в октябре работать стало бы сложно.

Фатих Мехмед Мачоглу сходу отказался от привилегий, полагавшихся турецкому чиновнику. Фото: YouTube

А вот в Японии компартия не разменивается на отдельные населенные пункты, а прямо идет в парламент, да еще и так, что становится одной из основных оппозиционных сил страны. В нынешнем законодательном собрании у партии пятое место по числу членов, а уж сколько коммунистов входят в число местных органов власти – вообще не подсчитать. Кстати, и на недавних выборах в немецкий Бундестаг левые укрепили свои позиции. Не отстает и Чехия, где Коммунистическая партия Чехии и Моравии занимает 15 мест в Палате депутатов.

А если посмотреть на другую сторону Земли, то там красный мэр муниципалитета Реколеты, входящего в состав столицы Чили, по имени Даниэль Хадуэ чуть не стал главным кандидатом на пост президента страны. Правда этот внук палестинских иммигрантов проиграл своему более умеренном противнику на первичных выборах представителя от левой коалиции, куда входит и компартия, но, тем не менее, все говорят, что у Хадуэ большое будущее.