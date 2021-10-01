Проникнуть в больницу и спасти человека: в Москве стартовал первый донорский квест-детектив «Золотая кровь»

Необычный квест появился в Москве 28 сентября. Детективная игра «Золотая кровь» привлечет, прежде всего, участников донорского движения.

В центре сценария находится бизнесмен Игорь Голдин, у которого есть деньги и влияние, враги, а также одна очень редкая физиологическая особенность — нулевой резус-фактор. Эта «золотая кровь» уникальна тем, что может переливаться любому пациенту. И таких ценных доноров в мире - единицы.

Осознавая всю ответственность, Голдин стал активным участников волонтерского движения, а еще хранил свою кровь в криобанке. Однако после того, как предприниматель попал в аварию, его биоматериал загадочным образом исчез. Спасти Игоря может только скорейшее переливание, а подходящего донора нет.

Тут на помощь приходит волонтерский отряд. Его члены выяснили, что в городе находится некий Марк с такой же уникальной кровью, как у бизнесмена. Накануне его доставили в местную больницу. Цель игроков - тайно проникнуть в учреждение (потому что договариваться о посещении времени совсем нет), найти того самого пациента с «золотой кровью» и спасти жизнь человека

– Промокоды на прохождение квеста на площадке «Клаустрофобии» (м. «Бауманская») через организаторов донорских акций получат не менее 750 участников донорского движения, – рассказывает директор некоммерческого фонда «Национальный фонд развития здравоохранения» Елена Стефанюк. – В первую очередь это будут лауреаты VI Московского донорского марафона «Достучаться до сердец. Донорство 2021», участники социального проекта НФРЗ «Донорство вне сезона», доноры, волонтеры и организаторы донорского движения.

Также доноры получат пригласительные на онлайн-прохождение квеста «Золотая кровь». Играть под их управлением будет оператор. Он станет вашими руками, ногами и глазами в специальной зум-комнате.

Чтобы получить промокоды, организаторам донорского движения Москвы нужно обратиться в Нацфонд развития здравоохранения на info@nfrz.ru или через личные сообщения в социальных сетях.

Комфортное прохождение квеста доступно в группе от двух до пяти человек. Весь сценарий рассчитан примерно на час. Дети в возрасте от 12 до 18 лет тоже могут присутствовать на офлайн-площадке игры Национального фонда развития здравоохранения и международной сети интерактивных развлечений «Клаустрофобия», но исключительно в сопровождении взрослых.

К слову, одними из первых игроков стали представители донорского движения РНИМУ им. Н.И. Пирогова, отделения переливания крови ГКБ №52 Департамента здравоохранения Москвы, НМИЦ гематологии Минздрава РФ и Центра крови ФМБА России.

Мероприятие организовано в рамках соцпроекта «Донорство вне сезона. Развитие регулярного донорства крови в столице» Национального фондом развития здравоохранения при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.