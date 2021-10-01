Леонид Агутин назвал подписчицу «несимпатичной женщиной» и «бабушкой» в ответ на критику

Леонид Агутин. Фото: Максим ЛИ

Есть разные форматы отношений публики и звезд.

Особенно после того, как знаменитости стали доступны на расстоянии вытянутой руки — через соцсети.

Одни шлют критиков на три буквы (как Ксения Собчак).

Другие просто закрывают комментарии или блог (как Ольга Бузова).

Третьи ведут натуральные войны с несогласными (как Ксения Бородина).

Четвертые ведут просветительскую работу и общаются с хейтерами в личных сообщениях, что имеет терапевтический эффект (как Семен Слепаков).

Иные и вовсе игнорируют негативные сообщения — и правильно делают, ведь нет ничего бессмысленнее доказывать правоту в интернете незнакомым людям. К этой категории относился с Леонид Агутин — наставник шоу «Голос», довольно взвешенный, солидный и обстоятельный мужчина, не замеченный ранее в дебошах или сварах. Но и на старуху бывает проруха.

На днях Леонид вляпался в скандал. Даже хуже — организовал травлю подписчицы.

Все началось с того, что в фейсбуке Агутин опубликовал кусочки видео с репетиции перед концертом на Тиньков-арене в Петербурге. И вроде бы все ничего, но одна из пользовательниц (Татьяна Винокурова) написала под постом непопулярное мнение: «Леонид, вы как будто всю жизнь тянете одну мелодию, одну песню поете. Неужели нельзя что-то оригинальное придумать, вы же композитор? Аранжировщики лучше работают. Ну сколько можно в одно ду-ду..»

Артист мог пропустить этот комментарий — желающих тут же снять скальп с девушки нашлось немало, мог скрыть его или просто удалить. Но он предпочел ответить. Причем, весьма грубо. Сразу же перешел на личность, внешность и странно пошутил, хотя недовольная барышня писала только о музыке.

— Татьяна, вы очень несимпатичная женщина, — написал он. — И нелепые претензии к автору, которого слушают миллионы людей, только усугубляют ситуацию. Кстати, именно сегодня прочитал, что бабушка Андрея Макаревича, когда тот познакомился с творчеством Битлз, возмущалась, что у них все песни на один мотив и они ей не нравятся. Поздравляю, Вы стали бабушкой.

Этот комментарий Леонид сопроводил смайликами, что вовсе не сделало сообщение дружелюбнее. Под комментарием Винокуровой более ста лайков, у Агутина — в пять раз больше. Конечно, защитники и защитницы артиста тут же взбеленились и начали поливать несогласную помоями, кто как может.

«Татьяна Винокурова, что с лицом? Узколобая, послушай внимательно»

«Татьяна Винокурова, трудно жить с фанерной головой»

«Татьяна Винокурова, что ж ты молчишь, язык в [ягодицы] засунув? Ответь людям»

«Татьяна Винокурова. Напишите свою! Порадуйте нас! Можете что-то оригинальное придумать же!»