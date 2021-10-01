Лия Ахеджакова пожаловалась, что её вызывали в Следственный комитет

Лия Ахеджакова. Фото: Екатерина ЦВЕТКОВА

По совпадению в этот же день 1 октября родилась одна из ведущих актрис «Современника» Чулпан Хаматова. На традиционном сборе труппы о Ефремове вспоминали с благодарностью. А Хаматову поздравили цветами.

Ну а потом художественный руководитель «Современника» Виктор Рыжаков рассказал о планах на год. Их громадье.

Худрук театра режиссер Виктор Рыжаков. Фото: Екатерина ЦВЕТКОВА

Свои спектакли планируют ставить в театре на Чистопрудном бульваре режиссеры Дмитрий Крымов, Олег Глушков, Тийт Оясоо и Эне-Лийс Семпер, Никита Бетехтин, Иван Комаров, Георгий Сурков, Майя Дороженко и другие. Как пообещал Рыжаков, фокус внимания художников обратится к настоящему, к нашей повседневности, обыденности в хорошем смысле слова, к тому, что происходит на наших глазах и при нашем непосредственном участии. Это в традициях «Современника». Именно так и было в первые годы жизни театра, когда молодые выпускники Школы-студии МХАТ искали свою особую интонацию: в центре внимания оказался обычный человек, говорящий обычным языком о проблемах, знакомых каждому.

Никита Ефремов. Фото: Екатерина ЦВЕТКОВА

«Сегодня, когда трансформации во всех сферах жизни стабильно набирают скорость, а информационное общество постоянно сталкивается с вызовами научно-технического прогресса и неуклонно движется к эпохе постгуманизма, мы хотим вывести в круг света обычного человека. Героя нашего времени без фильтров и масок, во всех его противоречиях и полифонии», — мудрено говорил Рыжаков.

Первой премьерой сезона станет спектакль «203 — 205» по пьесе «Калифорнийская сюита» Нила Саймона. Режиссер Александр Жигалкин. В главных ролях: Марина Неёлова и Леонид Ярмольник. В театре говорят, что актерский дуэт Нееловой и Ярмольника – что-то из ряда вон выходящее, восторг и «уникальное художественное событие». Хочется верить. Вообще это история трёх семейных пар, которые случайно встретились в роскошном отеле «Беверли Хиллз». В каждой семье есть любовь и обиды из прошлого, смех и слёзы… Премьера - 21, 22 и 23 октября. Все билеты проданы.

В ноябре на Основной сцене выйдет мультижанровая постановка «Птица Феликс» Олега Глушкова, Михаила Чевеги и Александра Маноцкова. Что это такое, пока не ясно. В январе «Современник» представит документально-художественный проект «Рост в полный рост» Виктора Рыжакова. Его главным героем станет легендарный фотохудожник Юрий Рост (который, кстати, работал в «Комсомольской правде»). В феврале Константин Хабенский выпустит (как режиссер) спектакль «Интуиция» по тексту Александра Цыпкина. И вроде бы сам играть в спектакле не планирует.

Дарья Белоусова. Фото: Екатерина ЦВЕТКОВА

Среди премьер Другой сцены - «Рассказ о семи повешенных» режиссера Ивана Комарова, «Алдар» Никиты Бетехтина, «Black and Simpson» Георгия Суркова, «Пять вечеров» в постановке актрисы театра Полины Рашкиной и «Превращение» выпускницы мастерской Сергея Женовача Майи Дороженко.

В новом сезоне начнут репетировать режиссеры Дмитрий Крымов, Айдар Заббарова, эстонская команда во главе с Тийтом Оясоо и Эне-Лийс Семпер... Продолжится работа над масштабным проектом «Отверженные» по роману Виктора Гюго (режиссёр Виктор Рыжаков), в котором будет занята большая часть труппы. К репетициям приступит Андрей Могучий, чей спектакль выйдет в начале следующего сезона. Параллельно с этим будут готовиться к выпуску несколько проектов, родившихся в рамках прошлогодней режиссёрско-драматургической лаборатории «Семь».

Анна Банщикова и Алена Бабенко. Фото: Екатерина ЦВЕТКОВА

Старожилы «Современника» попробовали подсчитать (но все равно сбились) сколько всего было обещано: премьер, лабораторий, спецпроектов, которые анонсировал Рыжаков, получилось не то 15, не то 20 разных затей.

Арт-фойе театра станет сценической площадкой, на которой будут выпускаться репертуарные спектакли. Это пространство превратится в резиденцию Театра предмета «Маленький Современник» (что бы это ни значило) под кураторством Михаила Плутахина.

Виктор Рыжаков обнадежил актеров: он (в отличие от Олега Меньшикова в Театре Ермоловой) никого увольнять не будет. Наоборот, чтобы актерам было удобней совмещать театр, кино и другую свою занятость, он составил расписание (спектаклей, премьер, репетиций) на этот сезон и на начало следующего, «чтобы актеры могли спокойно сниматься и играть».

Марина Неёлова и Чулпан Хаматова. Фото: Екатерина ЦВЕТКОВА

Как мы поняли, труппа такую заботу своего худрука приняла с благодарностью. Протестующих не было. Наоборот, театр на подъеме. Вот только Лия Ахеджакова взгрустнула и пожаловалась журналистам: «Мне так тяжело». Оказывается, по поводу спектакля «Первый хлеб», на который обрушилась общественная организация «Офицеры России» за то, что героиня Ахеджаковой плохо говорит о ветеранах войны, Лию Меджидовну вызывали на беседу в Следственный Комитет. Актер, который играл в этом спектакле главного героя, Семён Шомин вообще пришел на сбор труппы с разбитым лицом. Какая-то неприятность случилась. Теперь на его роль вводится автор пьесы Ринат Ташимов (он бывший артист екатеринбургского "Коляда-театра") и как говорит Ахеджакова «очень талантливый мальчик». Посмотрим, как зазвучит пьеса в авторском исполнении. Ну а пока, судя по продажам билетов на сайте «Современника», большим успехом "Первый хлеб" не пользуется.