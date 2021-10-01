История арестов Михаила Саакашвили: в Киеве ловили по крышам, а тут всего-то скучный онлайн-квест

Михаил Саакашвили во время судебного процесса в Киеве, декабрь 2017 г. Фото: EAST NEWS

Однако, его арестовывают не в первый раз. И другие его приводы, как рассуждают сейчас в сети, выглядели куда более эффектно.

Что ждет опального экс-президента, сейчас гадает вся страна. Вариантов много. Посадят? Или уже есть договоренности у Саакашвили с Америкой, которая вступится за него? Тем более, что официальные представители США уже заявили, что «внимательно следят и требуют справедливого обращения» к экс-президенту.

Или может его депортируют на Украину, как гражданина Незалежной. От грузинского гражданства Мишико отказался сам. А украинский паспорт несмотря на скандалы у Саакашвили все же остался (напомним, что его лишили гражданства в 2017 и ему пришлось уехать в Нидерланды к жене, а после в 2019 Зеленский вернул ему паспорт с трезубцем).

Ходили еще разговоры, что нынешний президент Грузии Соломе Зурабишвили может помиловать Саакашвили, но так уже сказала свое категорическое нет.

Сам он заявил, что, естественно, надеется что его освободит народ. Причем легальным путем, сделав выбор, а 2-го октября в Грузии выборы органов местного самоуправления, в пользу партии его сторонников «Национальное движение». А те уже, придя к власти, снимут с него все обвинения. Само собой, все их до одного Саакашвили называет политическими.

«Национальное движение» уже призывает народ выходить на митинги против фальсификации выборов 3-го октября. То есть еще никакого голосования не было, а оппозиция уже заявляет о фальсификациях.

Кадры задержания Саакашвили на киевской крыше, 2017 год. Фото: YouTube

Все кому ни лень делают громкие заявления. Политолог Леван Метревели сообщил, что поступила информация о том, что «на Украине начато следствие против Саакашвили». Якобы он что-то натворил, будучи губернатором Одессы. Ему вторит политолог Арчил Сихарулидзе, утверждая, что приезд Мишико на Родину однозначно означает провал его деятельности на Украине.

А между тем, пока в Грузии следят за онлайн квестом «верю/не верю», который устроил Саакашвили в честь своего приезда, на Украине шутят, что у них-то аресты Мишико выглядели куда более впечатляющее.

«Саакашвили уже не тот, раньше задержания были куда более эффектными. Прошу вернуть деньги за билет», шутит блогер под видеозаписью ареста третьего президенты Грузии. Кадры, как улыбающегося во все 33 зуба Саакашвили ведут под белы ручонки в участок сейчас везде, на всех каналах и во всех соцсетях Грузии и Украины. В противовес блогер вешает кадры 2017 года с крыши одного из киевских домов.

«Порошенко вор! Порошенко изменник народа Украины! Что бы со мной ни произошло, я призываю выйти на улицы и продолжать бороться… Прошу украинцев не допустить моего похищения. Не допустите беззакония и воровства Порошенко и его банды», - орал сидя на крыше экс-президент Грузии. Туда он залез, спасаясь от сотрудников СБУ, которые пришли к нему домой с обыском (Саакашвили в то время подозревали в связях с Януковичем). Михаил угрожал спрыгнуть с крыши, если его будут трогать. Но не спрыгнул. Под оглушительные крики возбужденной толпы его, как героя, заталкивали в полицейскую машину. А Мишико в этот момент орал: «Люди, народ, сопротивляйтесь!»

- А теперь никакого экшена, - шутит грузинский журналист Сандро Геворгиде. - Выложил два видео у себя в соцсети — вот и все. Скучно. Какая-то интрига немного есть, вроде кто-то из его сторонников (Эка Херхеулидхе — подруга Мишико — ред.) сказал, что он в стране не с пятницы, а раньше. Что он уже несколько дней гуляет по Тбилиси и Батуми. Это, конечно, придает пикантности ситуации, но все равно….

5 декабря 2017. Михаил Саакашвили во время задержания сотрудниками СБУ. Фото: Zuma/ТАСС

Сторонники Михаила Саакашвили уже собираются у полицейского участка, где его содержат. Они скандируют лозунги и требует освобождения. А между тем, на него уже завели новое уголовное дело, 14-е - «Незаконное пересечение границы». Срок до 5 лет. Это плюсом к тому, что уже есть.

Напомни, что на 6 лет заочно Саакашвили осудили все три судебные инстанции за избиение депутата Валерия Гиргвилиани. И этот приговор обжалованию уже не подлежит.

3 года он так же получил за злоупотребление властью в эпизоде помилования лиц, осужденных за убийство Сандро Гиргвлиани.

Обвиняемым он проходит в делах:

- о растрате 9,2 миллиона лари Службы госбезопасности.

- о хищении телеканала «Имеди»

- рейдерстве и присвоение имущества покойного Банди Патаркацишвили

- о разгоне мирной акции 7 ноября 2007 года

И ряде других.

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